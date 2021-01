Tài tử Hàn cưỡng bức diễn viên đàn em

Vào ngày 11/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nam tài tử 40 tuổi, tạm gọi là "A" hiện đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc quấy rối tình dục và cưỡng bức. Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 23/12/2020 tại tỉnh Gyeonggi. Nạn nhân trong vụ án là 1 nữ diễn viên kiêm người mẫu "B", là đàn em của A.



Theo đó, trong ngày xảy ra vụ án, A đã dụ dỗ B đi uống rượu với người quen. Sau đó A đã dùng ô tô đưa B đến biệt thự ở vùng hẻo lánh tại tỉnh Gyeonggi, nơi nam diễn viên được thừa kế từ người cha. Tuy nhiên, chỉ khi đến nơi, B mới biết ở đó không có thêm người quen nào cả.

2 người đã quen biết nhau được 5 năm. B là người yêu cũ của bạn thân A, cô đã cố gắng xóa đi bầu không khí khó xử bằng cách gọi thêm người quen đến. Tuy nhiên, trong lúc người quen của B đang đến, nam diễn viên A đã hiện nguyên hình yêu râu xanh, quấy rối tình dục và cố cưỡng hiếp B.

Theo lời khai của nạn nhân, cô đã bị hung thủ ôm từ phía sau. Cô cố gắng chống cự nhưng nam diễn viên A vẫn tiếp tục giở trò đồi bại. Trong quá trình đó, B đã bị bầm tím khắp người và thậm chí còn bị thương trên ngực.

Vụ việc đã được nạn nhân trình báo cảnh sát, nam diễn viên A sẽ bị điều tra từ ngày 16/1. Hiện tại, nạn nhân đang phải điều trị tâm lý và mong muốn pháp luật sẽ trừng trị thích đáng kẻ gây án.

Dựa trên các manh mối, dân mạng đã khoanh vùng, truy tìm danh tính yêu râu xanh đội lốt diễn viên "A"

Được biết, A là nam diễn viên 40 tuổi, từng xuất hiện trong các bộ phim Captain Kim Chang Soo, Beasts Clawing At Straws, Man of Will, Good Casting... Điều đáng sợ nhất chính là sau khi gây án, y vẫn thản nhiên đi quay phim tiếp.

Dựa trên các manh mối, dân mạng đã khoanh vùng được hung thủ A ở đây có thể là Bae Jin Woong, nam diễn viên sinh năm 1982, năm nay vừa tròn 40 tuổi theo tuổi Hàn và góp mặt trong các bộ phim kể trên. Việc trang cá nhân của Bae Jin Woong được chuyển về chế độ riêng tư càng khiến dân mạng thêm nghi ngờ.

Nam diễn viên Bae Jin Woong

Hiện tại, vụ việc vẫn đang là tâm điểm trên các mặt báo xứ Hàn.

Hồng Hải