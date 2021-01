Tài sản của 'cặp đôi vàng' Son Ye Jin, Hyun Bin

Son Ye Jin bắt đầu đóng phim, đóng quảng cáo từ năm 18 tuổi. Trong 20 năm gia nhập showbiz, cô có khối tài sản tích lũy ước tính hơn 20 triệu USD. Trong khi đó, tài sản của Hyun Bin cho đến hiện tại, ước tính 12,5 triệu USD. Tức là, tài sản Son Ye Jin sở hữu gấp đôi so với ông xã tương lai.



Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước đoán. Hyun Bin vốn là người kín tiếng về tiền bạc. Anh cũng không kinh doanh bất động sản (hay để lộ chuyện này) như nhiều ngôi sao khác, coi buôn bán nhà đất là "sân sau" để gia tăng và tích lũy tài sản. Trong khi đó, Son Ye Jin từng hứng thú với mảng này. Cô từng mua đất, mua nhà ở quận Mapo, Seoul rồi cho thuê. Sau 3 năm, cô bán đi, thu về lãi hàng triệu USD. Tháng 7 năm nay, cô cũng vừa đầu tư một tòa nhà 8 tầng ở một khu trung tâm tại Seoul, sau đó cho một viện thẩm mỹ thuê. Nguồn tin cho hay Son Ye Jin trả tiền mặt phân nửa, số còn lại vay ngân hàng.

Cặp sao Son Ye Jin, Hyun Bin bị bắt gặp hẹn hò.

Theo QQ, cha mẹ Son Ye Jin và Hyun Bin hiện đã nắm được "tình hình yêu đương" của hai con và thúc giục họ kết hôn. Nguồn tin cho hay bố mẹ Hyun Bin chọn mua một căn hộ giá 9,1 triệu USD cho con lấy vợ. "Đằng trai" chưa lên tiếng xác nhận tin đồn. Trong khi đó, nhiều trang báo Trung Quốc đã đăng thông tin bôi đậm: Son Ye Jin - Hyun Bin sẽ tổ chức đám cưới vào đầu 2022, trước khi họ 40 tuổi. Nhiều trang báo Trung Quốc còn nhận định cặp đôi này đã yêu nhau lâu hơn con số 8 tháng mà họ tiết lộ, bởi đầu năm ngoái, cặp đôi bị bắt gặp đi mua đồ ăn tại một siêu thị ở Los Angeles để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Son Ye Jin. Trong bữa tiệc đó, mẹ của Son Ye Jin có tham gia, cho thấy quan hệ của họ không thể là bạn đơn thuần.

Tình yêu "đơm hoa kết trái" từ "Hạ cánh nơi anh".

Hyun Bin và Son Ye Jin có nhiều điểm chung, đều là những nghệ sĩ tài, sắc nổi trội của Hàn Quốc. Cặp đôi cùng sinh năm 1982, từng đóng nhiều phim ngôn tình kinh điển. Hai người cùng có sở thích chơi golf, du lịch... Đây là lần đầu tiên Son Ye Jin công khai mối quan hệ yêu đương sau 20 năm làm việc trong showbiz, trong khi với Hyun Bin, đó là lần thứ ba anh yêu bạn diễn.





Việc Son Ye Jin xác nhận tình cảm cho thấy cô đã có ý định nghiêm túc về hôn nhân. Trước đó, khi bị đồn yêu đương, cặp sao từng 4 lần phủ nhận, cho thấy họ nghĩ rất kỹ và nghiêm túc về mối quan hệ. Trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, Son Ye Jin từng nói rằng cô không muốn kết hôn sớm: "Tôi không nghĩ rằng hình thức hoàn hảo của tình yêu là hôn nhân. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Tôi từng thích những người nam tính hơn, nhưng bây giờ tôi ngày càng thích những người đàn ông ấm áp hơn". Trong khi đó, Hyun Bin úp mở: "Đối với một người bạn đời lý tưởng, đó phải là người có thể hiểu và bao dung với tôi. Tốt nhất là người cũng làm việc trong showbiz như tôi, chúng tôi có thể hiểu cho nhau. Nhưng thật khó".

Việc cặp Son Ye Jin và Hyun Bin công khai quan hệ khiến cho tên của hai người hiện vẫn là từ khóa tìm kiếm hot tại Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Những khoảnh khắc của đôi uyên ương trên phim trường...

... và trong đời thường.

Nam diễn viên Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung. Anh nổi tiếng qua nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Tên tôi là Kim Sam Soon, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ..., hiện là một trong những diễn viên có uy tín và có giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Hiện 38 tuổi, tài tử từng nói muốn kết hôn trước tuổi 40.





Son Ye Jin sinh năm 1982 tại quận Suseong, thành phố Daegu, Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô rời quê đến Seoul theo học khoa Điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul. Thời sinh viên, cô tham gia đóng vai quần chúng ở các đài truyền hình, rồi tìm kiếm vai phụ và lên vai chính, trở thành ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Cô đóng nhiều phim như Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My wife got married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi... Gần đây nhất, cô được yêu thích với phim truyền hình Hạ cánh nơi anh, đóng cặp Hyun Bin. Hiện tại, Son Ye Jin chuẩn bị ra mắt Hollywood với The Cross công chiếu vào năm 2022.

Theo Nguyễn Hương/Ngôi sao