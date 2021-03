Sẽ có không gian văn hoá Trịnh Công Sơn tại Hội An

Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa cho biết, vào ngày 29/3 tới đây, gia đình sẽ ký kết hợp tác xây dựng không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại Hội An. Công trình có quy mô lên đến 24,2ha, nằm cận kề ngay phố cổ Hội An.

Bên cạnh không gian trưng bày các tư liệu về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, công trình còn có thêm không gian trưng bày gốm Chu Đậu, không gian trưng bày nhạc cụ dân tộc và những hình ảnh Hội An xưa – nay. Đơn vị chủ dự án cho biết, sẽ trao tặng 1 tỷ đồng vào Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn.

Đây là Quỹ học bổng được thành lập nhằm tạo điều kiện cho các tài năng âm nhạc và nghệ thuật có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, đồng thời đầu tư vào dự án nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ và các đối tượng mắc chứng tự kỷ.

Cũng trong lễ công bố này, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long sẽ trao tặng tư liệu gốc của Trịnh Công Sơn. Anh được biết đến như một "ông hoàng" ảnh tư liệu, người lưu giữ thời gian và là người bạn, người em gắn bó với nhạc sĩ họ Trịnh trong suốt thời gian dài.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhiếp ảnh gia Dương Minh Long (ảnh tư liệu)

Năm nay cũng tròn 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 – 1/4/2021) nên sẽ có nhiều hoạt động tưởng nhớ ông tại các tỉnh trên cả nước.

Đại diện gia đình nhạc sĩ cho biết sẽ có hai đêm nhạc tại TP.HCM mang tên Đêm thao thức cùng Trịnh được những khán giả yêu thích nhạc Trịnh đến từ nhiều nơi trên đất nước tổ chức.

Đêm nhạc đầu tiên sẽ diễn ra tối 30/3 tại phòng trà Đà Lạt House, TP.HCM với sự tham gia của thiếu nhi khiếm thị cùng một số giọng ca hát nhạc Trịnh được yêu mến. Chương trình tưởng nhớ chính thức sẽ diễn ra từ 19h30 tối 1/4 đến 4h sáng 2/4 tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP.HCM.

Các đêm nhạc Trịnh Công Sơn luôn kín khán giả

Đây là dịp để những trái tim yêu mến nhạc Trịnh cùng bên nhau đốt nến, tưởng niệm và hát lên những ca khúc nhạc Trịnh đã làm đắm say bao thế hệ người Việt. Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng NSƯT Trần Lực - người cùng đóng vai Trịnh Công Sơn trong phim Trịnh và em - sẽ đến viếng mộ nhạc sĩ sáng ngày 1/4.

Vào buổi tối cùng ngày, khán giả cũng có thể theo dõi chương trình livestream từ ngôi nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM với sự có mặt của Quang Dũng, Đức Tuấn, Trần Mạnh Tuấn, An Trần, Cẩm Vân...

Tại Hội An, vào đúng ngày mất của nhạc sĩ ¼, khán giả có cơ hội thưởng thức đêm nhạc Có một ngày như thế với sự tham gia của Ánh Tuyết, Kyo York, Quỳnh Lan, Phi Thúy Hạnh, Tấn Đạo... Chương trình diễn ra miễn phí, do nghệ sĩ Ánh Tuyết cùng Trung tâm Văn hóa TP Hội An tổ chức tại vườn tượng bên sông An Hội.

Phía gia đình nhạc sĩ cho biết thêm sẽ có những đêm nhạc khác tại các tỉnh thành như Quảng Trị, Bắc Ninh, Huế, Hải Phòng, Bình Dương. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể phụ thuộc khá nhiều vào tình hình dịch COVID-19 và quyết định của cơ quan chức năng.

T.H