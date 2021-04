Quỳnh Nga vừa đăng ảnh sexy lấp ló vòng 1, Việt Anh liền thốt lên 2 chữ nghe là đủ biết quan tâm cỡ nào!

Quỳnh Nga và Việt Anh là cặp đôi dù phủ nhận hẹn hò nhưng vẫn được netizen "ship thuyền" cực nhiệt tình. Cũng chẳng phải vô cớ netizen lại vun vén cho cặp đôi này vì dạo gần đây, cả hai cứ liên tục "tung thính" qua lại trên MXH.

Điển hình như trường hợp mới đây, khi Quỳnh Nga vừa đăng ảnh sexy, Việt Anh đã lập tức và có mặt và phản ứng ngay. Theo đó, trong khung hình, Quỳnh Nga lên đồ lồng lộn, tóc vuốt cá tính, để lộ nguyên vai trần gợi cảm cùng vòng 1 lấp ló căng tràn cực nóng bỏng. Chẳng những vậy, cô nàng còn khéo thả thính: "Say bia say rượu cũng thường. Sao anh không thử chọn đường say em?".

Thấy nàng có thính mới, Việt Anh liền bay vào nhận xét vỏn vẹn 2 chữ: "Kinh dồi", khiến netizen rần rần. Việt Anh tỏ ra như là một người nguyện "dính thính" Quỳnh Nga trên mọi mặt trận vậy! Thậm chí, nhiều người còn khuyên Việt Anh và Quỳnh Nga công khai chuyện yêu đương ngay và luôn.

Quỳnh Nga gây sốt MXH bởi khung ảnh cực sexy, lộ lấp ló vòng 1 và nguyên bờ vai trần gợi cảm

Đã thế, cô nàng còn nổi hứng "thả thính" ai kia

Và không thể thiếu sự có mặt của Việt Anh, nghe đủ biết quan tâm và theo dõi nàng sát sao cỡ nào

Dạo gần đây, Việt Anh và Quỳnh Nga cứ quấn quít, liên tục thả thính nhau qua lại trên MXH

Dù phủ nhận hẹn hò nhưng netizen vẫn cứ "ship thuyền" cho cả hai vì đẹp đôi

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị