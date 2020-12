Quý Bình: 'Tôi xây nhà mới để cưới vợ'

Tối 14/12, Quý Bình và bà xã Ngọc Tiền tổ chức tiệc cưới tại quận 7 (TP.HCM). Nhiều đồng nghiệp như Cát Tường, Kha Ly, Vân Trang… tới chúc mừng vợ chồng nam diễn viên. Chia sẻ với Zing, Quý Bình cho biết anh cầu hôn bà xã trong ngày sinh nhật cô. Sau khi kết hôn, diễn viên sinh năm 1983 hạn chế nhận những vai diễn quá tình cảm để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

"Chúng tôi luôn tạo bất ngờ cho nhau"

- Anh quyết định kết hôn từ khi nào và trong hoàn cảnh nào?

- Trước đó một năm, chúng tôi đã xây xong nhà để lập gia đình. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì hôm nay mới an tâm tổ chức ngày trọng đại, rồi sau này còn phát triển công việc riêng. Gia đình không bắt chúng tôi phải ở chung. Hơn nữa, chúng tôi có sẵn cơ ngơi nên người thân cũng rất yên tâm.

Lên kế hoạch tổ chức lễ cưới từ khá lâu, nhưng tôi không muốn công khai. Từ trước đến nay, tôi vẫn mong muốn được công chúng biết tới nhờ nghệ thuật thay vì chuyện đời tư.

- Quý Bình cầu hôn bà xã ra sao?

- Tôi cầu hôn vợ cách đây hơn một năm. Đó cũng là ngày sinh nhật của cô ấy, 15/9/2019. Lúc đó, gia đình đang tổ chức tiệc mừng. Tôi trở về nhà nhưng không hề hay biết gia đình làm tiệc sinh nhật, mà chỉ nghĩ mọi người gặp mặt ăn uống như bình thường.

Thời điểm trọng đại, tôi mặc quần short và giấu chiếc nhẫn sau lưng. Tôi định lên phòng thay trang phục lịch sự, nhưng giữa không khí vui mừng và có mặt hai bên gia đình, tôi quyết định cầu hôn cô ấy luôn.

Quý Bình và bà xã trong tiệc cưới. Ảnh: Bá Ngọc.

- Đó đã phải kỷ niệm đẹp nhất của hai anh chị trong suốt ba năm yêu nhau?



- Nhắc đến kỷ niệm thì kể không biết bao nhiêu cho hết. Tuy nhiên, người thân, bạn bè và đặc biệt đồng nghiệp trong công ty liên tục thấy chúng tôi tạo bất ngờ cho nhau trong những dịp sinh nhật hay ngày lễ quan trọng. Chúng tôi luôn "ủ mưu" để tạo cho người kia niềm vui.

- Điều gì ở vợ khiến anh quyết định tiến tới hôn nhân?

- Tôi và bà xã có tên lót giống nhau. Ai cũng nói hai cái tên nghe là thấy có duyên. Ngọc Bình và Ngọc Tiền, cái bình để đựng tiền. Bà xã cùng quê Hóc Môn với Quý Bình, chỉ khác xã. Chúng tôi quen nhau ở nơi rất xa, là đảo Phú Quốc, đến khi quen rồi mới biết gần nhà nhau.

Sự mạnh mẽ, tình cảm yêu thương gia đình của vợ tôi có lẽ là điều hiếm có. Ở bên ngoài, vợ tôi là ai, làm gì đi chăng nữa nhưng khi về với gia đình, cô ấy bình dị, thậm chí mặc đồ của mẹ tôi.

Bộ đồ có thể rất quê mùa, nhưng khi cô ấy mặc vào, tôi thấy dễ thương. Cô ấy ra vườn hái rau, làm cá, nấu ăn cùng gia đình. Tôi nghĩ rất khó bắt gặp hình ảnh đó với các cô gái hiện đại, đặc biệt người thành đạt.

"Tôi sẽ hạn chế diễn cảnh tình cảm"

- Vợ anh có áp lực trước việc kết hôn với người nổi tiếng, cuộc sống riêng tư được công chúng quan tâm hơn mức bình thường?

- Từ ngày bắt đầu yêu nhau cách đây ba năm, tôi đã trấn an và cô ấy cũng hiểu được điều đó. Tôi cũng vẫn lưu giữ những quy tắc sống của một người lính biên phòng. Do đó, phần nào cô ấy cảm thấy an tâm.

Không chỉ tôi với bà xã, mà có lẽ cả gia đình hai bên sẽ được mọi người quan tâm, tìm hiểu. Tuy nhiên, sự nổi tiếng và được công chúng quan tâm cũng là điều may mắn với người làm nghệ thuật. Tôi lấy làm vui, chứ không coi đó là rắc rối.

- Vợ có đưa ra yêu cầu với Quý Bình về việc nhận phim, chẳng hạn không được đóng những vai có cảnh quá tình cảm, thân mật với bạn diễn?

- Từ trước khi quen nhau, cô ấy đã biết công việc của tôi nên thấu hiểu và không hề khắt khe. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng hiểu cho cảm giác của người mình yêu. Họ sẽ thế nào khi nhìn trên màn ảnh thấy chồng quá thân mật với phụ nữ khác. Kể cả đó chỉ là bạn diễn, nhưng tôi sẽ tiết chế.

Với tôi, gia đình là trên hết. Cảm xúc của người mình yêu thương là điều tiên quyết để giữ gìn hạnh phúc. Tôi rất chú ý vấn đề này. Cô ấy không đưa ra bất cứ yêu cầu cụ thể nào, nhưng tôi luôn có những nguyên tắc riêng. Do đó, tôi tin chắc công việc nghệ thuật không làm cô ấy buồn lòng.

Cô ấy cũng ghen. Nếu không ghen, có lẽ tôi không yêu nhiều đến như vậy. Phụ nữ cần như vậy. Đàn ông không thích người phụ nữ lúc nào cũng vui cười, lại càng không thích người phụ nữ lúc nào cũng căng thẳng, u buồn. Người phụ nữ phải có nhiều cung bậc cảm xúc, lúc mưa lúc nắng, nhưng đương nhiên ở mức độ vừa đủ.

Quý Bình và vợ yêu nhau 3 năm trước khi tổ chức hôn lễ. Ảnh: Bá Ngọc.

- Vậy có điều gì khiến anh chị chưa hài lòng ở nửa kia?

- Cô ấy và tôi đều là người nóng tính. Ai cũng có thành công nhất định trong công việc, nên cái tôi lớn. Chúng tôi biết cả hai nóng tính nên mỗi khi cãi vã, phải có một người im lặng.

Ngoài ra, tôi có nhiều khuyết điểm khác, chẳng hạn nguyên tắc và nghiêm khắc một cách kinh khủng. Từ khi đến với nhau, tôi hứa với cô ấy: "Anh sẽ cố gắng bớt khó tính để đi bên cạnh em".

- Trong mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt, anh làm thế nào để cân bằng?

- Đó là một điều tôi rất tự hào. Ai cũng muốn được gặp gỡ và đi bên cạnh một người tài giỏi. Đương nhiên, để xứng với người như vậy và không cảm thấy tự ti, tôi cũng cần nhìn lại bản thân, nỗ lực nhiều hơn. Chúng tôi luôn cố gắng để làm bản thân tự tin khi bên cạnh người kia.

- Anh chị dự định khi nào sinh em bé?

- Lập gia đình ai cũng mong sớm đón thành viên mới. Hai bên gia đình cũng mong mỏi chuyện đó. Tuy nhiên, việc sinh em bé còn phụ thuộc trời cho. Do đó, tôi không đặt nặng là bao giờ phải có con, mà chỉ coi đó như kế hoạch trong tương lai gần.

- Tình cảm thăng hoa, nhưng sự nghiệp của Quý Bình trong thời gian qua khá im ắng. Anh chia sẻ sao?

- Ba năm qua, tôi dành thời gian để học tập, trau dồi kiến thức để sắp tới, tôi có bước đường riêng trong sự nghiệp. Tôi cũng mở công ty và đến bây giờ mới bắt đầu trở lại hoạt động nghệ thuật. Tôi có nhiều dự án đang ấp ủ, nhưng vì dịch bệnh nên kế hoạch ra mắt cũng có sự thay đổi. Tôi hy vọng năm tới hoạt động sôi nổi hơn.

Hiện tại, tôi chưa sắp xếp được kế hoạch tổ chức tuần trăng mật. Ngày 15/12, tôi trở lại Đà Lạt để cùng đoàn phim tiếp tục quay phần hai cho Trà táo đỏ. Cả đoàn đang ghi hình trên đó, nhưng cho tôi nghỉ ngơi vài hôm để chuẩn bị hôn lễ.

Có lẽ đó cũng là điểm đầu tiên trong hành trình trăng mật của chúng tôi. Tôi sẽ đưa Tiền tới Đà Lạt để ra mắt anh em trong đoàn phim không thể tới dự tiệc cưới.

