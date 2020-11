Profile cực ấn tượng của Người đẹp Tài năng Phù Bảo Nghi, từng đạt 10 huy chương bơi lội

Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, đến từ Tp.HCM. Bảo Nghi sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng: 82- 62- 95. Sau khi hoàn thành cấp 3, cô đã trúng tuyển 3 ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Phù Bảo Nghi cũng sở hữu trình độ ngoại ngữ ấn tượng: TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0.Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên Bảo Nghi quyết định lựa chọn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) để tiếp tục lộ trình học tập của mình. Với thành tích học tập cùng trình độ ngoại ngữ đáng nể, Bảo Nghi đã được UEF trao tặng học bổng tài năng khi theo học chương trình Cử nhân Anh Quốc tại trường.Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Bảo Nghi còn là gương mặt chủ chốt trong nhiều phong trào, hoạt động khi còn là học sinh Trường American International School (AIS) như: Chủ tịch hội đồng thể dục, thể thao AIS, đội trưởng đội bóng chuyền nữ AIS, thành viên đội bóng rổ nữ AIS, giải thưởng vinh dự điểm GPA, giải thưởng môn kịch xuất sắc, giải thưởng vận động viên của năm tại AIS, thành viên của Tổ chức Đại sứ thiện chí AIS, thành viên nhóm hành chính tổ chức mô phỏng Liên Hiệp Quốc AIS,…Có thể nói, danh hiệu Người đẹp Thể thao tại HHVN 2020 hoàn toàn xứng đáng với cô nàng Bảo Nghi. Bảo Nghi tập bơi từ năm 4 tuổi. Năm 12 tuổi, cô xuất sắc giành được huy chương vàng môn bơi ếch 50m tại Fobisia – giải thi đấu cấp độ khu vực dành cho học sinh thuộc Hiệp hội các trường quốc tế Anh tại châu Á. Đây cũng là thành tích cao nhất Nghi đạt được. Chỉ mới 19 tuổi, cô nàng sở hữu tới 10 huy chương bơi, trong đó gồm 4 huy chương vàng. Từ kiểu bơi ếch, bướm hay sải, Bảo Nghi đều từng đạt giải thưởng.Đặc biệt khi tham gia phần thi bơi tại Người đẹp Thể thao, Bảo Nghi đang bị trật một bên chân và trong tình trạng đau nhức. Thế nhưng, Nghi vẫn cố gắng thi đấu vượt lên giành hạng nhất bơi lội.Dù chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào trước khi đến với HHVN 2020 nhưng Bảo Nghi luôn thể hiện sự bản lĩnh và tự tin trên sân khấu.Cô nàng lọt Top 22 chung cuộc và danh hiệu Người đẹp Thể thao.

Theo Tiền phong