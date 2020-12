Phương Vy Idol thổ lộ cuộc sống hạnh phúc với chồng Tây

Phương Vy nói cô chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng Tây vì tính cách nhút nhát lúc nhỏ. Cô rất sợ phải đối diện với người nước ngoài vì khả năng ngoại ngữ kém nên chưa bao giờ dám tưởng tượng bản thân có thể sống chung nhà với người nước ngoài. Tuy nhiên, duyên số bất ngờ, cô gặp và yêu chồng là người Mỹ.

"Tôi gặp Sean lần đầu cách đây 7 năm trong một phòng thu. Lúc đó, tôi đang thu âm ca khúc mới với người bạn rapper còn chồng tôi thì lại đi cùng bạn rapper ấy. Anh thích giọng hát của tôi rồi theo đuổi và ngỏ lời yêu" – Phương Vy kể. Cả hai kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc 5 năm nay.

Phương Vy Idol duyên dáng trong buổi trò chuyện

Phương Vy khen Sean rất nhiều. Tuy chồng người Mỹ nhưng sống Việt Nam thời gian khá lâu nên cách cư xử cũng đã chịu ảnh hưởng phần nào từ văn hóa người Việt. Vì thế, cả hai khá quen thuộc, dễ dàng chia sẻ cùng nhau.



"Ở Việt Nam hơn 10 năm, anh cũng biết chút tiếng Việt. Điều tốt là anh có thể giao tiếp với ba mẹ tôi nhưng cũng có điều dở là vì chỉ biết ít tiếng Việt nên nhiều lúc dễ gây ra hiểu lầm giữa hai bên" - Phương Vy cho biết.

Cô tâm sự lúc mới cưới, chồng cô thường bất ngờ về cách cha mẹ can thiệp vào những mâu thuẫn riêng của con mình trong gia đình Việt. Nếu ở nước ngoài, khi một cặp vợ chồng mâu thuẫn, cha mẹ sẽ để họ tự giải quyết nhưng ở nhà cô, bất cứ khi nào hai vợ chồng vừa to tiếng thì ba mẹ cô sẽ xuất hiện can thiệp ngay. Phải mất một thời gian vợ chồng cô mới thuyết phục được ba mẹ yên tâm để cả hai tự giải quyết.

Nữ ca sĩ cho biết bản thân chưa bao giờ cưới chồng Việt nên không thể so sánh "cái lợi" và "cái hại" khi cưới chồng Tây, nhưng điều khiến cô cảm thấy may mắn khi cưới Sean là nhận được sự quan tâm của chồng từ cảm xúc đến tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh cô. Dù chỉ một thay đổi nhỏ trong biểu hiện của Phương Vy, chồng cũng nhận ra và cố gắng tìm hiểu để giúp cô giải quyết.

Cô cho biết chồng giúp cô học được rất nhiều điều. "Tôi cũng nể vì anh ấy là người rất kiên định. Ba anh ấy là người có tiền sử bệnh tim, từ lúc ba mổ tim, anh quyết định ăn chay duy nhất ba món là cơm, đậu và rau cải hơn mười mấy năm nay để giữ gìn sức khoẻ" - Phương Vy chia sẻ.

Cô tự hào khoe cuộc sống hạnh phúc hiện tại

Phương Vy cũng tự hào khoe cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần khi được sống chung với ba mẹ ruột và được mẹ chồng rất yêu quý. Lúc sinh em bé, mẹ chồng nữ ca sĩ còn sang tận Việt Nam ở 6 tháng để cùng mẹ ruột giúp cô trông cháu.



"Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Khi tìm người đàn ông của cuộc đời mình, tôi đặt ra mục tiêu đó phải là một người tử tế và quan tâm, yêu thương tôi... Nhưng tất cả cũng còn tùy duyên, đừng đặt quá nhiều tiêu chuẩn để rồi thất vọng" – Phương Vy kết luận.

Cuộc trò chuyện của Phương Vy trong "Chuyện cuối tuần" được phát trên VTV9 tối 28-11. Nữ ca sĩ được biết đến với cái tên Phương Vy Idol sau khi giành chiến thắng tại Việt Nam Idol mùa đầu tiên vào năm 2007.

