Phan Như Thảo: Chồng mình yêu tới "mờ mắt" nên vợ béo vẫn thấy hấp dẫn, thậm chí còn bảo sống mà ăn uống khổ sở thì chết đi cho rồi

Chồng nuôi thì thích thật nhưng tự kiếm tiền còn thích hơn

Sau 5 năm làm vợ, ắt hẳn cuộc sống của bạn đã có rất nhiều điều thay đổi?

Thảo hả, Thảo khác nhiều chứ, bây giờ là phụ nữ đã có chồng có con, còn ngày là một cô gái độc thân vui vẻ, tự do, tự tại. Bây giờ mình làm gì cũng phải tính toán, phải suy nghĩ cho chồng cho con mình còn ngày xưa muốn làm gì thì làm, không có sợ gì hết.

Lúc nào cũng nghĩ cuộc đời này chỉ có ba mẹ và bản thân mình yêu mình thôi nên không phải lo lắng gì hết, mà bố mẹ lại chiều nữa. Ngày xưa mình muốn đi đâu thì đi, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Còn bây giờ cả năm ở trong nhà. Mình khác hoàn toàn, thay đổi 100% luôn. Tất cả mọi người, đặc biệt là bạn bè thân thiết thì vô cùng ngạc nhiên là làm sao mà Thảo có thể khác như thế.

Những người bạn thân của mình còn nghĩ là Thảo sẽ không bao giờ có thể có chồng được, sẽ không bao giờ chịu được cái cảnh ở trong nhà, sẽ không bao giờ thuộc về của riêng ai hết, tại vì mình thích tự do. Nhưmg mà một ngày đẹp trời, ngủ một đêm thức mở mắt dậy thấy mình đã là phụ nữ có chồng, có con, sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Phan Như Thảo có tiếc không khi đổi một cuộc sống độc thân lấp lánh như thế để làm vợ làm mẹ quanh quẩn trong nhà?

Không, Thảo không có tiếc nuối. Tuổi trẻ mình rực rỡ lắm, mình làm được rất nhiều thứ mà có nhiều người dùng cả đời để họ mơ họ làm được. Có nhiều người họ ước được 1/10 như mình thôi. Tuổi thanh xuân mình đi được nhiều nơi, hầu như là đi cả thế giới, làm những điều mình thích, thấy được những thứ mình muốn nhìn thấy cho nên mình không có gì tiếc nuối. Thảo đang tìm hiểu và học hỏi một giai đoạn khác của cuộc đời mình nên là mình rất vui.

Có chồng có nền tảng tài chính tốt sao Phan Như Thảo phải tất bật kinh doanh như vậy?

Thảo kinh doanh trước hết là vì thích, thích cảm giác kiếm tiền. Tiền của chồng tiêu thì chắc chắn là thích rồi nhưng cảm giác tự kiếm được tiền cũng rất thú vị. Một khi mà đã kinh doanh thành công rồi thì không phải kinh doanh vì tiền nữa mà là kinh doanh vì sự thành công đó. Khi mình hái được trái ngọt từ những sự cố gắng, bỏ thời gian, chất xám sẽ vô cùng hạnh phúc. Chồng mình cũng khuyến khích vợ kinh doanh. Anh ấy bảo là: ‘Mỗi người có một giai đoạn trẻ để có thể kiếm tiền, em còn đang trẻ mà em còn rất giỏi nữa. Nếu như em làm tháng được 2, 3 chục triệu hoặc 100 triệu thì anh không cho em làm nhưng em làm được nhiều hơn thế và giống như anh hồi trẻ thì anh ủng hộ. Khi nào em không muốn làm nữa thì em nghỉ và mình đi chơi’.

Nhiều cô gái trẻ lấy mục tiêu “ở nhà chồng nuôi”?

Đúng, đó là ước mơ của rất nhiều người, tại vì họ thấy việc chồng nuôi rất là hạnh phúc. Mình cũng thấy hạnh phúc nhưng mình không có biết cách để tận hưởng hạnh phúc đó. Năm đầu tiên có con, em bé mới 1 tuổi, mình ở nhà không chồng nuôi hoàn toàn. Ngày qua ngày hai vợ chồng nắm tay nhau đi ăn tối rồi về nhà chăm con. Lúc ấy mình chán khủng khiếp, không có việc gì làm, một ngày 24 tiếng trôi qua quá dài. Mình nhận ra rằng bản thân phải kiếm việc để làm, nếu mình không làm gì cũng dễ suy nghĩ linh tinh. Với lại anh ấy có không gian riêng, ví dụ 3 tiếng 1 ngày đều tập thể dục. Mình coi phim hay đọc sách mãi thì cũng chán nên cuối cùng mở cửa ra ngoài đi làm thôi.

Nói thật nhé, Thảo đã bao giờ vỡ mộng khi bước vào cuộc sống hôn nhân?

Mình chưa bao giờ vỡ mộng một điều gì hết, kể cả trong cuộc sống chứ không chỉ là hôn nhân. Mình vốn rất tự tin vào những gì mình chọn. Mình hay nghĩ rằng nếu thời gian quay trở lại thì liệu mình có đi lại con đường mà mình đã qua từ nhỏ tới lớn không.

Liệu mình có đi thi Hoa hậu không, có vào showbiz, có nhận đóng phim hay là sẽ là một Như Thảo khác hoàn toàn. Suy nghĩ là vậy nhưng mình tin chắc rằng với tính cách của mình thì chắc chắn sẽ vẫn đi lại những con đường đó. Cuộc đời này không có điều gì mình phải hối hận. Một khi đã quyết tâm làm điều gì mình sẽ chịu trách nhiệm và cố gắng với nó hết mình. Mình không ôm mộng điều gì nên cũng chẳng có gì vỡ mộng. Thảo chưa bao giờ lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân cũng như chưa từng đặt cho mình hình mẫu lý tưởng về một người chồng nên có gì đâu mà vỡ.

Không chọn chồng mà chọn bố cho con mình

Nghe nói trong lần gặp đầu tiên, Như Thảo đã muốn kết hôn với Đức An. Chuyện này có thật không?

Thực ra, từ lần đầu gặp mặt mình không phải là muốn kết hôn mà chỉ là muốn người đàn ông này là cha của con mình thôi. Còn muốn kết hôn là một chuyện hoàn toàn khác. Thảo nghĩ là trong một mối quan hệ hôn nhân, chồng có thể đổi được nhưng cha mẹ luôn là cha mẹ. Như hồi mình còn nhỏ, mọi người hay hỏi mình bố mình như thế này, mẹ mình như thế kia, con yêu bố hay yêu mẹ hơn, bố mẹ li dị thì con thích ở với ai. Ở Việt Nam, trẻ con nhỏ xíu đã được người lớn hỏi câu đó. Khi còn nhỏ được ai đó hỏi thế mình đã nghĩ dù thương ai ở với ai đi chăng nữa thì đó cũng là cha là mẹ của mình, cha mẹ có thay đổi được đâu mà hỏi như vậy. Chồng có thể bỏ rồi lấy chồng khác nhưng con của mình lại không chọn được cha. Chính vì thế, mình phải lựa giùm con mình, để cho con có người bố tốt. Khi nhìn thấy anh An, Thảo nghĩ đây là một người đàn ông đàng hoàng, điềm đạm và chững chạc, chắc chắn anh sẽ là một người bố tốt.

Người ta cứ nói ông xã của Phan Như Thảo rất đào hoa, bạn có thấy vậy không?

Không phải đâu, anh An nào có đào hoa. Có nhiều người thích cảm mến, ngưỡng mộ, thích anh ấy nói chuyện thì có còn để đào hoa thân mật thì anh ấy không có. Đào hoa có hai mặt đúng không, chồng Thảo là một người rất là dễ thương, ga lăng, dịu dàng, chăm sóc một cách chu đáo, rất nhiều người bị xúc động, ngưỡng mộ và yêu thích. Nhưng mà anh ấy khó tính, khó thích ai đó cho nên Thảo rất tự tin ở chồng mình.

Theo Phan Như Thảo, yếu tố để duy trì 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc là gì?

Là phải tin nhau, tin tưởng là rất quan trọng. Sự tin tưởng nó xây dựng một mối quan hệ vững bền, mình phải tin người đó sẽ yêu mình dù mình như thế nào đi chăng nữa. Người đó sẽ chấp nhận dù là mình xấu xa, bệnh hoạn, yếu ớt, không tươi trẻ xinh đẹp. Mình tin là họ sẽ yêu mình và mình sẽ yêu họ nữa. Hai người tin tưởng nhau thì không có gì phải lo lắng hết, cái gì cũng có thể nói với nhau được hết.

Hai từ "GHEN TUÔNG" có bao giờ xuất hiện trong gia đình bạn?

Không hề có đâu, vợ chồng Thảo gần nhưu ở cạnh nhau 24/24. Mình ít khi ra ngoài lắm, thường hẹn tới nhà mình, xong rồi anh ấy cũng ngồi kế bên nhìn thôi. Cả hai cũng không bao giờ làm điều gì để đối phương phải suy nghĩ.

Người ta nói, vợ chồng yêu nhau tới mấy cũng có lúc "bát đũa xô nhau". Những lúc như vậy, ai sẽ là người làm lành trước?

Tất nhiên là a An rồi. Đàn ông thường nói phụ nữ không bao giờ sai, chỉ có đàn ông không biết làm phụ nữ hài lòng thôi. Cái này là thấm đượm tinh thần tư tưởng về hôn nhân. Với lại ng yếu phải được nhường, phụ nữ yếu đuối mà. Điều đó không có nghĩa là đánh lộn thì tụi mình sẽ thua (cười -pv). Thế nên chồng mình luôn là người xin lỗi vợ dù có bất kỳ lý do gì. Nhưng may mắn là vợ chồng mình không có cãi nhau trừ cái chuyện dạy con hoặc lâu lâu cãi cọ chút xíu vì anh An quá chiều con.

Anh An chiều con thế nào mà khiến bạn phải cãi cọ vậy?

Anh cho con lớn lên như một ngọn cỏ ngoài đường vậy đó. Con muốn sống sao thì sống, hay giống như một con mèo vậy đó, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn chơi thì chơi. Con kêu không muốn học thì Anh An bảo còn không cần học, không vấn đề gì hết. Bây giờ con 4 tuổi rồi, trên trường yêu cầu luyện chữ để 5, 6 tuổi thì con bước vào lớp 1. Thế nhưng con mình không biết viết chữ nào cả, chưa bao giờ hai cha con biết làm bài tập về nhà. Con không thích thì bố không ép. Là vậy đó.

Còn quan điểm của Thảo trong việc chiều con này?

Thực ra thấy trường học nhắc nhở thì cũng buồn lòng nên cũng tranh luận với chồng một chút. Nhưng mà thâm tâm mình nghĩ trẻ con cũng không cần học quá nhiều vậy đâu, quan điểm của chồng mình cũng đúng (cười -pv).

Nhưng Như Thảo vẫn muốn con mình đi học đầy đủ như các bạn trẻ khác chứ?

Mình cũng là đứa lớn lên như một ngọn cỏ, mắng chửi chồng như thế thôi chứ bản thân Thảo có khác gì đâu. Mẹ Thảo rất là yêu thương con, yêu thương một cách tuyệt đối. Thảo được cha mẹ chiều môt cách khủng khiếp, chưa bao giờ bắt ép con học nhưng cuối cùng Thảo vẫn học giỏi, vẫn vô trường chuyên, vô Đại học. Xưa Thảo học dưới Cà Mau, người ta không quan trọng việc học ở đâu, đi học là mừng rồi. Hồi lớp 10, Thảo thi từ trường thường sang trường chuyên, lúc ấy mẹ đi làm thấy mọi người khen trường đó giỏi lắm nên mẹ mới biết. Mẹ Thảo bảo chỉ cần con vui là được. Cho nên Thảo nghĩ mình không cần gượng ép con, con có gen của mình nên chắc cũng không đến nỗi kém quá đâu. Kệ nó, đời nó nó tự chịu trách nhiệm.

Thảo có kế hoạch sinh em bé thứ 2 chưa?

Mình không có khả năng nuôi dạy con cái tốt, không có được sự cứng rắn như của mẹ. Thảo cũng không muốn bố thì già con thì nhỏ. Chồng Thảo già rồi, mà bình thường anh ấy là người chăm con. Thảo không muốn sinh con, muốn cho anh ấy thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ có 10% đàn ông trên thế giới này thích phụ nữ béo

Người ta hay nói đùa rằng phụ nữ làm đẹp là để giữ chân người yêu hay chồng của mình. Quan điểm của Phan Như Thảo về việc này?

Đúng mà, nếu mà người chồng của mình thích đẹp. Thảo có một người bạn, chồng thích vợ gầy giống như một cô bé cấp 2 14, 15 tuổi chưa dậy thì. Thích vậy đó và cô vợ bắt buộc phải gầy như thế. Tăng cân một chút là chồng dằn vặt liền. Cô vợ vì yêu chồng mà vất vả khổ sở giữ cân, trông người như cục xương vậy. Thảo nghĩ chắc chắn chị ấy phải yêu chồng vô cùng mới có thể chịu đựng khổ sở thế. Nhưng anh ấy không biết là có yêu vợ không bởi nếu yêu thì sẽ không để người mình yêu khổ như vậy.

Thảo nghĩ, nếu thích làm đẹp thì cứ làm nhưng làm đẹp để giữ chân người không yêu mình thì để làm gì. Mình đi sửa sắc đẹp, làm ngực hay là làm gì đó để cho mình vui, để cho mình tự tin, mình yêu mình thì ok, còn để cho người nào yêu mình thì hãy nghĩ có đáng không. Hãy làm mọi thứ vì mình, để mình cảm thấy hạnh phúc chứ không phải để giữ chân ai cả.

Như Thảo từng tiết lộ mình không thể giảm cân là do ông xã nấu ăn quá ngon. Điều này có đúng không?

Chính xác. Hạn chế ăn uống sẽ quyết định 70% thành công của việc giảm cân. Nhưng mà cái miệng Thảo không thể dừng lại được vì lúc nào cũng có người đút từng muỗng đồ ăn vào miệng. Ví dụ như e ngồi chơi với con thì chồng ở bên cạnh cứ liên tục đút đồ ăn. Bên cạnh nguyên nhân do ông xã thì cũng một phần do mình không có động lực mạnh mẽ như những người khác. Thảo sống buông thả, không mạnh mẽ và rất là dễ dàng chiều chuộng bản thân.

Trên mạng xã hội người ta cứ thay nhau tiếc nuối body bốc lửa một thời của Phan Như Thảo. Còn riêng bạn, bạn có từng tiếc nuối không?

Có chứ, nhưng mà mọi người đừng tiếc quá, tội nghiệp mọi người cứ trăn trở vất vả ghê. Thảo cũng tiếc nhưng mà không có tiếc nhiều, tiếc ít thôi chứ không phải là mình đau khổ dằn vặt, khóc lóc, níu kéo. Chỉ có tiếc là mình không thể mua và mặc đồ như kiểu ngày xưa.

Đạo diễn Lê Hoàng từng nói 1 câu "Đàn ông thích phụ nữ béo hơn gầy. Nhận ra được cái đẹp tinh tế của phụ nữ béo, đó là một người đàn ông có thẩm mỹ". Như Thảo thấy quan niệm này đúng không?

Mình nghĩ không đúng đâu. Người đàn ông yêu người phụ nữ béo là người đàn ông yêu tới mờ mắt thì có. Như chồng Thảo yêu đến mờ mắt nên vợ lúc nào cũng đáng yêu hấp dẫn. Còn thực tế thì béo cũng có cái đẹp của béo, già có cái đẹp của già, trung niên có cái đẹp của trung niên, ai cũng có cái đẹp của riêng mình hết. Nhưng người đàn ông yêu phụ nữ béo thì có lẽ chỉ có 10% trong số đó là cảm thấy vậy thôi.

Nói thật nhé, vợ chồng Phan Như Thảo đã bao giờ thảo luận về chuyện cân nặng? Anh Đức An có đề cập tới chuyện khuyên vợ giảm cân hay nói gì động viên bạn không?

Anh ấy thì cũng khuyên vợ giảm cân, bảo mình hãy tập thể dục đi. Khi mình bảo không tập thể dục được, phải kiêng ăn thì anh ấy không đồng ý. Anh ấy lúc nào cũng sợ vợ mình bị đói, không bao giờ cho vợ kiêng ăn. Hôm vừa rồi mình kiêng ăn, anh ấy bảo sống thế này thì sống làm gì, phải ăn uống khổ sở thế này thì chết cho rồi.

Hiện tại bạn có thực hiện phương pháp giảm cân nào không?

Hiện tại mình cũng đang thực hiện các chế độ ăn uống và tập luyện. Có nhiều bài tập tăng cơ nữa, tập để không tăng cơ thì phải tập nhẹ như yoga.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Phan Như Thảo!

Dung Phạm