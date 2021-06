Những bà mẹ ‘rạch giời rơi xuống’ trên màn ảnh Việt

Không còn hình ảnh bà mẹ chồng quái ác trong “Sống chung với mẹ chồng”, một loạt các bà mẹ ruột lần lượt được mổ xẻ ở những góc xấu xí nhất trong loạt phim truyền hình Việt ăn khách thời điểm này.

Chính vì sự xuất hiện dồn dập trong cùng thời điểm, nhiều khán giả cảm thấy bội thực và sốc trước loạt điển hình của phụ nữ, bà mẹ Việt trên màn ảnh Việt.

Bà mẹ “trời đánh”

Danh hiệu này đích thị phải trao cho bà Ích (NSƯT Mỹ Duyên) trong “Cây táo nở hoa”. Bỏ nhà theo người đàn ông khác, bà bỏ rơi năm đứa con nheo nhóc cho ông chồng nhu nhược, trong đó đứa út vẫn đang ẵm ngửa. Vì bà mà ông chồng (NSƯT Công Ninh) chán chường, rượu chè bê tha và bỏ đàn con nheo nhóc ở lại để một mình ra đi.

Gần hai mươi năm bà mới chịu quay lại, nhưng không phải với tư thế một người mẹ ân hận về bù đắp cho con. Bà Ích vẫn chứng nào tật nấy, về nhà bòn rút tiền của các con bà lại đem đi nuôi bồ trẻ. Bòn rút tiền của Ngọc (Thái Hoà) đã đành, bà còn lừa cả Phong (B Trần) vì biết anh bác sĩ nặng tình với Châu. Ôm một đống tiền đem đi nuôi bồ trẻ, bà Ích không mảy may xúc động trước hoàn cảnh khốn khó của Ngọc và mấy đứa con.

Điều đáng khinh hơn nữa là ngay trong ngày cưới của Châu, bà ta trà trộn vào đám cưới với mục đích cuỗm hết cả thùng tiền mừng cưới của đôi vợ chồng trẻ. Châu cay đắng nuốt cơn giận, không muốn làm to chuyện vì gia đình xảy ra quá nhiều việc.

Quay về thấy Ngọc bán nhà, bà tìm tới tận cửa và giả lả ôm mấy đứa con dại hòng dụ dỗ chúng theo mình, mục đích sâu xa hơn chính là tiếp tục lừa tiền. Ngọc không thể tiếp tục chịu đựng bà mẹ vô nhân tính này, đuổi bà ta thẳng cổ. Một người hiền lành, nhẫn nhịn như Ngọc cũng không thể dung thứ cho bà mẹ vô nhân tính đến vậy.

Bà mẹ hà khắc

Bà Hoài (NSƯT Nguyệt Hằng) trong “Hãy nói lời yêu” thuộc mẫu phụ nữ cầu toàn, khắc nghiệt. Cả cuộc đời bà ra sức xây dựng vỏ bọc gia đình thành đạt, hạnh phúc. Chồng là doanh nhân, các con phải ngoan ngoãn, học giỏi. Sự bao bọc, yêu thương không phải lối của bà đẩy các con ngày càng xa cách mẹ, khiến chồng ngày càng ghê sợ. Bà yêu cầu cả gia đình tuyệt đối nghe theo sự sắp đặt, chỉ cần làm trái ý bà sẽ tìm mọi cách để đưa chồng con về đúng quỹ đạo.

Với bản chất cầu toàn này, bà Hoài suy sụp khi bị chồng phản bội và con cái gây chuyện. Muốn thoát khỏi sự sắp đặt của mẹ, Hoàng My (Quỳnh Kool) không may bị Bình đã có vợ con lừa tình. Thay vì an ủi, động viên con bà Hoài trả thù Bình và chì chiết Hoàng My. Mong muốn “tẩy trắng” cho con gái, bà Hoài vô tình khiến cuộc sống của gia đình tiếp tục rơi vào bất hạnh khi Bình quay lại huỷ hoại My và gia đình cô.

Sự cay nghiệt lên đến đỉnh điểm, bà Hoài lao tới người tình của ông Tín (NSND Trọng Trinh) để trả thù, khiến đứa bé trong bụng Trâm không còn. Đối diện nguy cơ tù tội, những tưởng bà Hoài hồi tâm chuyển tính, nhưng không khi được về nhà bà quay ra hằn học, nhiếc móc ông Tín. Không ly hôn vì sợ người đời cười chê, nhưng bà Hoài không chịu tha thứ cho chồng. Thay vì làm lành vết rạn nứt giữa hai bên, bà Hoài ngày ngày khoét sâu vào vết thương bằng cách nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của chồng.

Tình yêu thương mù quáng, sự độc đoán biến bà Hoài thành người phụ nữ hà khắc đến phát sợ. Cậu con trai duy nhất trong nhà đang trở thành cái phao để bà ngẩng mặt với đời, vì thế bà nhồi con ăn, nhồi nhét con học bằng được bất chấp con có muốn hay không. Sai lầm của chồng là điều không phủ nhận, nhưng bà không chịu nhìn lại bản thân, không chịu thừa nhận mình sai.

Biến con gái thành món hàng

Bà Sa (NSƯT Thu Hạnh) của “Hương vị tình thân” cũng là một mẫu bà mẹ ruột đáng sợ trên màn ảnh. Không quá quắt, thoá mạ con cái như bà Hoài nhưng bà Sa lại là bà mẹ biến con gái thành món hàng. Sự thực dụng, mưu mô của bà Sa chẳng qua được thể hiện khéo léo hơn mà thôi.

Từ khi con còn nhỏ, bà Sa bắt Khánh Thy (Thu Quỳnh) học nữ công gia chánh, học đàn học hát để sau này trở thành cô gái hoàn hảo, để lấy được tấm chồng tốt. Chơi thân với Xuân (Quách Thu Phương), Sa rắp tâm để Thy bước chân vào nhà Xuân làm dâu. Bà không từ thủ đoạn, từ mua chuộc giúp việc để làm nguồn tin đến ép con gái thằng con rối để thực hiện bằng được mục đích.

Khi biết không thể gán ghép Thy với Long, bà thừa cơ hội Huy có tình cảm với Thy, thúc ép con gái phải sớm “chốt” Huy. Bà nhốt con gái ở bên ngoài, buộc Thy phải cùng Huy qua đêm, rồi từ đó bà lấy cớ để thúc ép Thy phải nhanh chóng khiến Huy trở thành người cung phụng và chịu trách nhiệm.

Bà mẹ có một không hai

Bà Bích (Tú Oanh) của “Hương vị tình thân” cũng là một ca thú vị của màn ảnh Việt. Không bàn tới chuyện bà đối xử tệ bạc với Phương Nam (Phương Oanh) vì cô là con nuôi, bà Bích là một bà mẹ bất chấp lòng tự trọng để vơ vét từ tiền tới đồ ăn thừa của gia đình Long (Mạnh Trường).

Theo Tiền phong