Ngoài Ngọc Trinh, showbiz Việt còn ai bị mất trộm tài sản trị giá tiền tỉ?

Vụ việc của Ngọc Trinh vừa diễn ra sáng 30/3, gây nhiều chú ý. Theo ghi nhận của camera an ninh, tên trộm đột nhập khoảng 4h sáng, tiến lên thẳng tầng hai nơi Ngọc Trinh ngủ và chứa đồ hiệu. Lúc này, nghe thấy tiếng sột soạt cùng ánh đèn flash, cô nhanh chóng nhận ra có trộm song cố gắng nằm im, giả vờ ngủ. Đợi kẻ gian đi qua phòng chứa đồ, cô mới bật dậy, chạy xuống tầng trệt, trốn vào phòng cùng trợ lý và người giúp việc. Họ gọi điện thoại cầu cứu. 15 phút sau, một nhóm bảo vệ khu vực xuất hiện song trên trộm đã trốn đi mất với một loạt đồng hồ xa xỉ khoảng 13 tỷ đồng.



Ngọc Trinh bị trộm lấy mất nhiều đồng hồ tiền tỷ.

Sáng 30/3, Ngọc Trinh trình báo vụ việc với Công an TP Thủ Đức, TP HCM. Do số tài sản mất có giá trị lớn, Công an TP Thủ Đức đã chuyển hồ sơ và phối hợp với Công an TP HCM để xác minh. Kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của Ngọc Trinh chưa được công bố.

Ngọc Trinh chuyển về biệt thự mới ở TP Thủ Đức (TP HCM) đầu năm 2020. Tổng diện tích của cơ ngơi này khoảng 800 m2 và được Ngọc Trinh đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Ngọc Trinh thiết kế theo không gian mở, với nhiều lối ra vào cùng cửa kính lớn để đón ánh sáng, gió tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận định Ngọc Trinh có phần chủ quan, bởi cửa kính không có độ an toàn cao. Chưa kể, phía sau nhà cô có nhiều cây cối, gần một nhánh sông có thể tạo điều kiện cho trộm đột nhập vào nhà. Trong nhà lại chỉ có ba người phụ nữ "chân yếu tay mềm": Ngọc Trinh, trợ lý Thúy Kiều và một người giúp việc. Sau vụ việc, nhiều ý kiến khuyên "nữ hoàng nội y" nên lắp thêm hệ thống chống trộm hoặc thuê bảo vệ túc trực 24/24 giúp đảm bảo an toàn hơn.

Trích xuất camera an ninh nhà Ngọc Trinh sáng 30/3



Nhật Kim Anh sở hữu một biệt thự rộng hơn 200 m2, ước tính chục tỷ đồng tại huyện Bình Chánh (TP HCM). Sau khi cô chuyển vào sống chưa lâu, biệt thự đã bị trộm đột nhập. Cụ thể vào tháng 7/2019, khi đi công tác từ Cần Thơ về, Nhật Kim Anh phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ đã bị phá. Trích xuất camera an ninh, công an xác định thủ phạm là gã đàn ông đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, bịt mặt và dùng xà beng phá hai két sắt lấy tài sản. Theo nữ diễn viên, tổng thiệt hại gồm: 100 cây vàng, bốn nhẫn hột xoàn, 500 triệu đồng và một số món đồ khác. Cô lý giải đây là số tài sản là do cô vừa bán được một căn nhà, lại đúng cuối tuần không thể ra gửi ngân hàng. Do đó, cô cất tạm trong két sắt và ngay tối hôm ấy bị trộm lẻn vào nhà lấy mất.

Ngay lập tức, Công an vào cuộc điều tra. Ít tháng sau, kẻ gian đã sa lưới pháp luật. Nhờ vậy, Nhật Kim Anh tìm lại 60 cây vàng, tương đương 2,5 tỷ đồng trong tổng số 5 tỷ bị đánh cắp. "Có lẽ kiếp trước tôi làm điều gì đó chưa đúng nên mới gặp chuyện không may như vậy. Thôi tôi cũng không muốn quyết liệt gì hơn với kẻ phạm tội. Sau vụ việc, tôi rút ra bài học cần cẩn thận bảo vệ nhà cửa và hy vọng mọi người cũng như vậy", cô kể.

Biệt thự của Nhật Kim Anh.

Song điều khiến Nhật Kim Anh buồn lòng nhất là khi chia sẻ câu chuyện, nhiều người ác ý cho rằng cô dựng chuyện để tạo scandal, hâm nóng tên tuổi. "Lúc công an bắt được trộm, tôi không muốn đôi co, giải thích làm gì, để họ tự vỡ lẽ ra sự thật. Tên tuổi tôi được khẳng định bằng hoạt động nghệ thuật, muốn nổi hơn hay chìm đi cũng không thể nữa rồi. Mong khán giả nhìn vào mặt tốt của từng nghệ sĩ và đừng đánh đồng tất cả nghệ sĩ đều muốn gây ồn ào bằng chiêu trò", nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa giãi bày.

Cách đây vài năm, ca sĩ Minh Hằng cũng gặp sự cố xui xẻo tương tự. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khuya 25/12/2016, người nhà ca sĩ Minh Hằng về đến nhà thì phát hiện vừa có trộm đột nhập. Chiếc két sắt để tại phòng ngủ bị cạy bung và kẻ gian lấy mất tài sản khoảng 1,6 tỷ đồng. Sau vụ việc, gia đình Minh Hằng cũng phải tăng cường an ninh.