Ngoại hình tiều tụy của mỹ nam cổ trang Trung Quốc

Ngày 4/7, Sina đưa tin La Vân Hi bị thương trên phim trường và phải nhờ nhân viên giúp di chuyển bằng xe lăn. Tình trạng sức khỏe không tốt, cộng thêm thể hình mỏng khiến La Vân Hi trông suy nhược, ngoại hình xuống sắc như già đi vài chục tuổi.

Để làm an lòng người hâm mộ, tối 4/9, La Vân Hi đã chia sẻ một video tập thể dục. Tuy nhiên, không ít khán giả để lại bình luận rằng nam diễn viên đang gặp vấn đề sức khỏe.



La Vân Hi gây lo lắng vì phải ngồi xe lăn, thân hình suy nhược. Ảnh: Sina.

Tháng 6, La Vân Hi xuất hiện trước công chúng, nhưng bị chê thần sắc kém, thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác và hốc mắt trũng sâu. Theo Sina, ngôi sao Bên nhau trọn đời vướng nghi vấn nghiện giảm cân.

Tài tử 33 tuổi cho biết anh bị ám ảnh ngoại hình. Do đặc thù công việc đóng phim cổ trang, phải diện trang phục nhiều lớp, La Vân Hi có chế độ ăn kiêng để lên hình vừa vặn. Thế nhưng, cân nặng của anh giảm sút nghiêm trọng khoảng một năm nay.

Từ năm 2020, nam diễn viên đã bị nhận xét thiếu sức sống. Vòng bụng của La Vân Hi có chỉ số 62 cm, nhỏ như vòng eo phái nữ. Dương Tử chia sẻ cô áp lực khi đứng cạnh anh: "Tổng thể gương mặt của tôi gấp hai lần anh ấy. Nhìn La Vân Hi, tôi thấy mình phải giảm cân cấp tốc".

Theo Sina, ngoại hình suy nhược làm ảnh hưởng tới công việc diễn xuất của La Vân Hi. Tài tử bị nhận xét kém đẹp đôi khi đóng cặp với bạn diễn nữ. Những tác phẩm gần đây của La Vân Hi như Kế hoạch nguồn nhịp tim, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật, nửa là đau thương đều không có thành tích tốt.

La Vân Hi thường bị chê quá gầy. Ảnh: Sina.

La Vân Hi gần đây chuyển sang đóng phim đam mỹ chuyển thể (phim cải biên từ tác phẩm tình yêu đồng tính nam). Anh đóng cặp với Trần Phi Vũ trong dự án Hạo y hành. Song, thể loại phim này đang bị các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc cấm nên khó phát sóng.



La Vân Hi sinh năm 1988, anh nổi tiếng với các bộ phim như Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương…

Sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương năm 2018, La Vân Hi với vai diễn Nhuận Ngọc từng được bầu là một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới. Song, nam diễn viên ngày càng gầy, do đó nhiều khán giả không đồng ý danh hiệu này dành cho La Vân Hi.

Theo Zingnews