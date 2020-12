Ngoại hình chồng sắp cưới của Phạm Lịch

Trước khi trở thành người yêu của Phạm Lịch, Nguyễn Toàn Trung gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực mà anh theo đuổi. Anh bắt đầu sự nghiệp bằng các cuộc thi nhảy trong đó có So you think you can dance còn hiện tại hoạt động trong các vai trò biên đạo nhảy, DJ, producer.