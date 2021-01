Nghệ sĩ Giang còi nhập viện vì mất tiếng, nghi có khối u ở họng

Tình cờ gọi điện cho Giang còi để phỏng vấn về sản phẩm hài Tết, chúng tôi được con gái anh cho biết nam nghệ sĩ đang nằm viện nên không thể trả lời.



Khi phóng viên đến thăm nghệ sĩ Giang còi, anh bất ngờ và nói bằng giọng hơi là chủ yếu, phải lắng tai lắm mới nghe rõ được: "Tôi có nói cho ai đâu. Bệnh tật mà làm ầm ĩ lên không hay".

Nhưng thấy anh đang trò chuyện với nghệ sĩ Trà My, Giang còi giãi bày: "Trà My là người đầu tiên tôi kể về tình trạng bệnh. Như công chúng biết, nhiều năm nay Giang còi sống cảnh gà trống nuôi con nên khi ốm đau rất cần có người chia sẻ. Và Trà My là người sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Cô không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu hơn 20 năm qua kể từ Gặp nhau cuối tuần, mà còn là người em thân thiết, luôn hết lòng với bạn bè. Như hôm nay, từ Quảng Ninh về là vào đây thăm ngay. Biết tôi thích ăn na còn mang vào nữa".

Biết Giang còi thích ăn na, nghệ sĩ Trà My đã không quên mang vào

Hỏi nghệ sĩ Trà My, chúng tôi được biết, nghệ sĩ Giang còi bị mất tiếng khi đang quay chương trình Sức nước ngàn năm cho VTV. Khi vào viện kiểm tra, các bác sĩ khuyên anh nên đến cơ sở chuyên khoa về ung bướu để làm các xét nghiệm vì nghi có khối u. "Lúc đó tôi đang quay chương trình ở Quảng Ninh, anh gọi cho tôi giọng thều thào: My ơi, anh bị K rồi. Tôi trấn an bảo: Làm gì có chuyện đó, cứ khám xét đi đã. Nói là vậy nhưng ngay lập tức tôi phải "chỉ đạo từ xa" để hướng dẫn anh vào viện. Đồng thời động viên tinh thần để anh không quá bi quan, không được nghĩ mình bị ung thư khi chưa làm xong các xét nghiệm".

Dù không muốn nói cho ai biết nhưng thấy nghệ sĩ Trà My và phóng viên vào thăm, anh vui đến mức quên mất chỉ định của bác sĩ là "không được gắng sức để nói, cần hỏi gì, nói gì thì ghi ra giấy". Lúc nói về những tiểu phẩm đang dang dở, lúc gợi lại kỷ niệm với nghệ sĩ Trà My, cho đến lo mấy con chó ở nhà không có người chăm… Nghệ sĩ Trà My phải "ra lệnh": "Thôi, bố ngồi im cho con nhờ. Nói đã không ra hơi rồi. Đâu khắc có đó".

Nhiều lúc nghệ sĩ Giang còi phải dùng đến giấy để giao tiếp

Tưởng ông sẽ "vì ốm mà ngoan", ai dè sự cấm cản của người bạn diễn lại khơi mở tiếp luồng suy nghĩ trong ông: "Ngày xưa khi còn làm Gặp nhau cuối tuần, tôi với My chuyên vào vai vợ chồng cũng hay bị quát "ngồi im" đấy. Giờ lại "ứng nghiệm" cả ngoài đời thế này".

Nói về tình trạng bệnh của nghệ sĩ Giang còi, các bác sĩ cho biết: "Theo kết quả khám ban đầu thì các triệu chứng bệnh thuộc thể u sùi hạ giọng xong lê bên phải, tổn thương thứ phát phổi hai bên, tổn thương thứ phát ở gan, sơ gan, sỏi túi mật. Chứng mất tiếng là do dây thanh quản bị sùi và liệt, giống như dây đàn không còn độ ngân nữa nên gây ra mất tiếng. Nếu đó là tổn thương của viêm hay lao thì điều trị sẽ hồi phục nhưng nếu là u thì phải sinh thiết tế bào. Nhưng hiện tại chỉ số tiểu cầu của nghệ sĩ Giang còi quá thấp. Lúc mới nhập viện là 68, bây giờ lên 148. Mà với người bình thường là từ 150 đến 300. Chúng tôi đã chỉ định truyền huyết tương để tiểu cầu lên. Sáng 15/1 nếu được sẽ làm sinh thiết xét nghiệm tế bào".

Dù đang rất mệt nhưng với tính cách lạc quan, vui vẻ, anh không ngừng mang lại tiếng cười cho các bác sĩ và người thân

Trước khi bị mất tiếng, nghệ sĩ Giang còi cho biết, anh cảm thấy đau và nghẹn cổ hỏng. Ăn cơm với canh cũng nghẹn. 15 năm trước anh cũng từng khổ sở với bệnh hen phế quản. Khỏi hen 2 năm thì bị viêm phổi. Sau đó là điều trị vì lao. "Suốt 18 tháng, ngày nào cũng một vốc thuốc, nghĩ đến uống thuốc là thấy rùng mình. Nhưng giờ tôi hết lao, hết hen rồi. Còn mỗi men gan cao nên gần đây tôi đã kiêng rượu, thuốc lá", anh nói.

Hiện, cô con gái năm nay học lớp 11 của nghệ sĩ Giang còi vừa học vừa vào viện chăm sóc cho bố. Biết tính, cô con gái mang vào viện cho bố Giang tập giấy A4 để viết kịch bản cho đỡ buồn. "Nghề của mình là nói mà giờ lại mất đi cái "cần câu cơm". Đành viết vậy". Nói rồi anh chìa tập giấy cho chúng tôi xem kịch bản vừa viết xong, có tên: "Vợ là number one". Nghệ sĩ Trà My trêu: "Vợ có đâu mà năm với oăn. Cái gì cũng gọi My thì sao không đưa vào?". Anh cười trừ, ngồi im re. Xem ra, đụng đến khoản vợ với người đã qua 2 lần đò dang dở lại có tác dụng hơn lời hăm doạ.

Chị cũng không quên dặn dò với giọng cương quyết: "Tôi lo lắm, bố phải điều trị nghiêm túc vào đấy, không thể à ơi như mọi lần được. Nói bao lần rồi, sức khỏe của bố mà tôi còn sốt ruột hơn bố. Cứ nghỉ được vài hôm lại lết đi làm. Lần này là cấm đấy!".

Chăm sóc nghệ sĩ Giang còi hiện tại là cô con gái học lớp 11

Giọng trầm ngâm, anh nói: "Năm kia còn vào đây hát cùng với Trà My để chia sẻ tinh thần các bệnh nhân ung thư. Năm nay đến lượt mình được động viên. Qua đây mong nhà báo hãy nhắn dùm một lời đến với công chúng, rằng đừng như Giang còi, lúc nào cũng tham công tiếc việc mà coi thường sức khoẻ. Nếu có mệnh hệ gì thì cũng đừng bấu víu cuộc sống nữa. Tôi đang xác định cho mình tâm thế như vậy, sẽ luôn lạc quan, thanh thản. Cuộc đời tôi dù sống được 60 năm cũng bằng người khác sống tám chín mươi năm, vì cường độ sống, làm việc của tôi rất cao".

Hỏi nghệ sĩ Giang còi có gặp khó khăn về kinh tế khi điều trị bệnh không? Anh cho biết: "Tôi mới vào viện được vài ngày nên cũng chưa có gì tốn kém cả. Còn sắp tới thế nào thì chưa biết. Đừng nghĩ tôi nằm phòng đẹp thế này là "chịu chơi" nhé. Thấy trong hóa đơn là 4 triệu/phòng nhưng được bệnh viện tạo điều kiện và miễn thanh toán. Cái này cũng nhờ nghệ sĩ Trà My đấy".

Nghệ sĩ Giang còi từng trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhiều năm qua, ông bằng lòng với cuộc sống đơn thân, một mình nuôi các con khôn lớn. Đồng thời cảm thấy mình vẫn may mắn khi ở tuổi này vẫn được khán giả yêu thương.

Lê Thanh Hà