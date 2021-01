Ngất lịm với khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Hồ Ngọc Hà

Mới đây, trên trang cá nhân mà Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý mới lập cho con trai và con gái Leon - Lisa có đăng tải những hình ảnh cả gia đình nữ ca sĩ trong chuyến đi du lịch đầu năm mới.

Cụ thể, ở hình ảnh đầu tiên là khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà ôm chặt con trong tay, bên cạnh Kim Lý cũng ngả đầu vào vai bạn gái vừa xoa đầu vừa nhìn con với ánh mắt trìu mến. Khoảnh khắc ấm áp của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý khiến cho cộng đồng mạng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Bức hình thứ 2 là khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà ngồi trước bàn ăn nhưng không quên nhiệm vụ cho con bú sữa. Đi kèm với bức hình là dòng trạng thái: "Ocean view but just only you in my eyes" (Tạm dịch: View là biển nhưng trong đôi mắt của mẹ chỉ có mình con).

Vào ngày 4/11, Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh một bé trai, một bé gái đáng yêu đặt tên là Leon - Lisa cho chồng là nam diễn viên Kim Lý. Đúng 1 tháng sau khi trở thành bà mẹ 3 con, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở lại với công việc.

Hà