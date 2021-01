Ngã rẽ cuộc đời của 3 người đẹp lên ngôi Hoa hậu Hong Kong 1990

Ngày 27/12, 163 đưa tin hình ảnh "Chúc Anh Đài" Lương Tiểu Băng đi hát tại một quán bar nhỏ ở Quảng Đông gây xôn xao dư luận. Những năm gần đây, cô bị xem là cái tên hết thời, không còn được nhà sản xuất quan tâm. 5 năm qua, nữ diễn viên không được mời đóng phim.



Báo giới Hong Kong cho biết do là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, Lương Tiểu Băng đặt mục tiêu kiếm tiền nuôi chồng nuôi con lên trên hết. Cô chấp nhận biểu diễn ở sự kiện thương mại quy mô trung bình và nhỏ để kiếm sống.

Ba người đẹp tài sắc đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1990. Ảnh: Hket.

So với hai người đồng nghiệp từng lên ngôi Hoa hậu Hong Kong năm 1990 là Hoa hậu Viên Vịnh Nghi và Á hậu 1 Ông Hạnh Lan, tình cảnh của Lương Tiểu Băng hoàn toàn trái ngược. Nhìn cảnh ngộ phải vật lộn kiếm sống của sao nữ không ít khán giả tiếc nuối cho mỹ nhân nức tiếng một thời.



Lương Tiểu Băng - chật vật bươn chải ở tuổi ngũ tuần

"Áhậu khổ vì chồng", là biệt danh khán giả gọi Lương Tiểu Băng sau hơn chục năm chứng kiến cô gồng gánh cả gia đình trên vai. Trước khi rơi vào tình cảnh chật vật như hiện tại, nữ diễn viên từng đứng trên đỉnh cao danh vọng. Tuổi 21, cô nổi tiếng khắp Hong Kong sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1990.

Ở thời kỳ đỉnh cao, cô công khai tình cảm với Trần Gia Huy, một nam diễn viên hạng B, kém tên tuổi. Bất chấp sự gièm pha, soi mói của dư luận về sự chênh lệch đẳng cấp, họ vẫn quyết định về chung nhà sau 8 năm hẹn hò.

Thế nhưng, trái ngược với danh tiếng rực rỡ của vợ, con đường sự nghiệp của Trần Gia Huy ngày càng lao dốc. Năm 2007, sau khi Lương Tiểu Băng hạ sinh con đầu lòng, "Mã Văn Tài" tạm ngừng đóng phim, lui về hậu trường vun vén cho hạnh phúc gia đình. Từ đây, người đẹp gốc Macau trở thành trụ cột kinh tế chính.

Lương Tiểu Băng vẫn giữ được nét đẹp như thời son trẻ. Ảnh: Weibo, On.

Để kiếm tiền nuôi chồng con, Lương Tiểu Băng không ngại vất vả, chấp nhận chạy show toàn thời gian từ quay quảng cáo, dự sự kiện hay đóng phim. Theo Apple Daily, khi cơ hội tại Hong Kong ngày càng ít đi, nàng "Chúc Anh Đài" phải sang Đại lục phát triển. Tại đây, cô chỉ có thể đóng vai phụ, nhận thù lao của diễn viên hạng C vì tên tuổi đã qua thời.

"Cát-xê đóng phim truyền hình ở Đại lục tương đương với 3 năm thu nhập ở Hong Kong. Tôi khổ cực mấy cũng không sao, chỉ cần có tiền gửi về cho con ăn học", Lương Tiểu Băng tâm sự với Sohu.

Gần đây, do ảnh hưởng của bệnh dịch, show diễn không có nhiều như trước, nữ diễn viên chuyển sang bán hàng online để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mỗi buổi livestream của Lương Tiểu Băng chỉ đạt lượt xem chưa đến 1.000 người, không ít lần chỉ có vỏn vẹn 200 người theo dõi. Số lượng hàng hóa bán ra cũng không đủ doanh số.

Theo Ifeng, để đảm bảo cuộc sống cho chồng con ở Hong Kong, Lương Tiểu Băng chấp nhận đi hát ở các quán bar Đại lục khi tuổi đã bước sang ngưỡng ngũ tuần.

"Tôi chưa bao giờ đặt nặng trong lòng chuyện bản thân là người mưu sinh để nuôi chồng con. Những ngày trở về nhà, tôi thấy hạnh phúc vì Gia Huy đã quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Anh ấy là người đàn ông tốt, biết hy sinh cho vợ, yêu thương con cái. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại", Lương Tiểu Băng chia sẻ trước những lời gièm pha của dư luận.

Viên Vịnh Nghi - đỉnh cao quyền lực, viên mãn tình ái

Sự nổi tiếng sớm đến với Viên Vịnh Nghi sau khi cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1990. Tại cuộc thi nhan sắc năm đó, gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm cùng sự thông minh giúp cô giành chiến thắng tuyệt đối.

Sau khi lên ngôi ở cuộc thi sắc đẹp, Viên Vịnh Nghi trở thành cái tên sáng giá của ngành điện ảnh và truyền hình. Chỉ sau 4 năm vào nghề, nữ diễn viên có màn lột xác ngoạn mục, thoát mác "hoa hậu chỉ là bình hoa di động" với hai lần trở thành "Ảnh hậu" danh giá ở Kim Tượng.

Viên Vịnh Nghi có hôn nhân hạnh phúc, êm ấm bên tài tử Trương Trí Lâm. Ảnh: HK01.

Không chỉ thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp, người đẹp còn có chuyện tình đẹp với tài tử Trương Trí Lâm. Họ nổi tiếng là đôi vợ chồng hạnh phúc, có tổ ấm đáng ngưỡng mộ của showbiz Hoa ngữ.

Hiện tại, cặp sao là gia đình kiểu mẫu của giới giải trí bởi tình cảm son sắt sau 28 năm song hành vượt qua mọi giông tố. Tình yêu của đôi nghệ sĩ từng được tờ 163 đặt tiêu đề bài viết là "Yêu nhau đến độ so đo sinh tử".

Sau 30 năm đăng quang Hoa hậu Hong Kong, Viên Vịnh Nghi có cuộc sống và sự nghiệp viên mãn. Ở tuổi U50, cô vẫn chứng minh vị thế ngôi sao trong giới giải trí.

Ông Hạnh Lan - từ bỏ hào quang, sống kín tiếng ở Mỹ

Giống với Lương Tiểu Băng, năm 21 tuổi, Ông Hạnh Lan xuất sắc giành ngôi vị á hậu 1 cùng hai giải phụ Người đẹp thân thiện và Người đẹp có vóc dáng gợi cảm tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1990.

Ghi danh vào cuộc thi với tâm lý thử vận may trong thời gian từ Mỹ về quê nhà theo chương trình trao đổi du học sinh, người đẹp bất ngờ đoạt giải cao.

Ông Hạnh Lan được nhận xét có nét đẹp ma mị, phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ. Sau đó, người đẹp gia nhập vào lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB và được giao vai phụ trong một số bộ phim.

Hình ảnh hiếm hoi của Ông Hạnh Lan sau khi rút khỏi showbiz. Ảnh: Hket.

Năm 1993, á hậu từ bỏ nghiệp diễn, quay về Mỹ tiếp tục việc học. Theo HK01, Ông Hạnh Lan hiện sống ở Chicago và làm việc trong lĩnh vực IT.

Để thỏa lòng đam mê nghệ thuật, người đẹp từng ký hợp đồng với công ty giải trí ở Mỹ và tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Just Like A Woman, Stranger than Fiction, Chicago P.D, Chicago Justice.

Năm 2017, trong lần hiếm hoi về thăm quê nhà và dự sự kiện cùng Lương Triều Vỹ, Ông Hạnh Lan tiết lộ cô đã lập gia đình, song vẫn chưa có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Nhiều năm qua, á hậu 1 vẫn giữ liên lạc với hai người bạn Viên Vịnh Nghi và Lương Tiểu Băng.

Theo ZingNews