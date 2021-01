MC Thảo Vân: 20 năm cầm trịch "Táo quân" và cuộc sống bình yên ở tuổi 51

Táo quân 2021 đã chính thức được xác nhận sẽ trở lại sau 1 năm gián đoạn. Thông tin này là niềm vui đối với fan của "nhà Táo". Ai cũng muốn trong khoảnh khắc đón Giao thừa được xem một chương trình hài ý nghĩa.

Ngoài dàn diễn viên gạo cội gắn bó với "Táo quân" như: Xuân Bắc - Quốc Khánh - Công Lý, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung thì người dẫn chương trình MC Thảo Vân cũng đóng góp một phần không nhỏ. Suốt gần 20 năm, MC Thảo Vân là người cầm trịch chương trình này.

MC Thảo Vân trong chương trình "Táo quân".

MC Thảo Vân không được đào tạo nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp nhưng nhờ tích cực tham gia công tác đoàn hội thời sinh viên nên mới bén duyên và thành công đến vậy.

MC Thảo Vân sinh ra trong một gia đình khó khăn có đến 8 người con tại Lạng Sơn. Mẹ của chị là một người phụ nữ tần tảo và hết lòng hi sinh cho gia đình. Qua lời kể của nữ MC, mẹ chị hiện lên là mẫu người thích khoe những thành tựu nho nhỏ của người thân trong gia đình, đặc biệt "con cái làm được gì mẹ rất đỗi tự hào". Thế nhưng bà chưa từng có cơ hội được nhìn thấy cô con gái út đứng trên sân khấu mà đã vội ra đi. Đây chính là điều nuối tiếc nhất trong đời của chị bởi chị luôn muốn mẹ tự hào về cô con gái nhỏ đã được lên tivi và được nhiều người biết đến.

Ảnh cưới Công Lý - Thảo Vân năm 2004.

Nổi tiếng từ vai trò người dẫn chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và "Táo quân", MC Thảo Vân chia sẻ đó là sự may mắn đối với cô khi có cơ hội được dẫn dắt một chương trình hay, vào một thời điểm chưa có nhiều chương trình giải trí bùng nổ như bây giờ. Thời điểm đó, Gặp nhau cuối tuần còn là một chương trình đặc biệt và được mọi người dành rất nhiều sự quan tâm.

"Khi làm chương trình gặp nhau cuối tuần, ê-kíp cũng muốn tìm một gương mặt mới, không phải những người đang làm việc tại VTV. Chính vì vậy tôi mới được tiến cử." Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi cuối năm, nhiều người lại hỏi MC Thảo Vân rằng đã quay "Gặp nhau cuối năm chưa", năm nay có hay không, điều đó có nghĩa là các khán giả đã coi cô như một thành viên của chương trình này, điều ấy khiến Thảo Vân vô cùng hạnh phúc.

Thành công ở sự nghiệp, có nhiều người hâm mộ nhưng Thảo Vân cực kỳ kín tiếng trong chuyện riêng tư. Chị chỉ chuyên tâm vào công việc ở cơ quan và nhận những chương trình đặc biệt. Khán giả ấn tượng chỉ biết về đời tư của chị qua cuộc hôn nhân với NSND Công Lý. Năm 2004, cặp đôi đi đến đám cưới sau khi đã hẹn hò được 2 năm.

Thời điểm đó, NSND Công Lý tiết lộ: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy", Công Lý nói khi quyết định chấm dứt thời kỳ "một mình" để bước vào cuộc hôn nhân với ước mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ".

MC Thảo Vân hạnh phúc bên con trai.

Cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu thương, sự cảm thông với nhau nhưng đáng tiếc chỉ sau 5 năm sau, họ lại đường ai nấy đi trong êm đềm. Chia sẻ về lý do ly hôn, chính Công Lý là người lên tiếng. Anh viết: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay".

Dù chia tay nhưng cả hai đều coi nhau là bạn và cùng chung mối quan tâm dành cho con trai. MC Thảo Vân tâm sự: "Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách nhưng thực ra trong mọi chuyện, nguyên nhân đều do cả hai phía nên không được quyền không coi anh ấy là bạn".

Thảo Vân giữ một tình bạn đẹp với chồng cũ và người mới của anh.

Tình bạn đó của họ kéo dài hơn 10 năm sau khi kết hôn cho gần đây trong lễ cưới của NSND Công Lý, MC Thảo Vân vẫn luôn dành sự trân trọng đến chồng cũ. Con trai của 2 người cũng cùng gia đình đi đón cô dâu mới cho NSND Công Lý. Với họ, sau những sóng gió, cả hai vẫn ngồi lại cùng nhau, chia sẻ tình bạn và cũng hướng về tương lai tốt đẹp. Và đó chính là điều khiến MC Thảo Vân bình yên nhất dù cô vẫn độc thân nuôi con.

Đỗ Quyên (th)