Lý do nào khiến Kim Ngân nổi tiếng và trở thành mỹ nhân nóng bỏng ở hải ngoại một thời?

Kim Ngân cũng hát nhạc Việt. Thời đỉnh cao sự nghiệp cô còn hát cả “Tuổi đá buồn” của Trịnh Công Sơn nhưng giọng hát non yếu.

Ông Lê Đức Cường, người hòa âm cho cuốn băng “Tình sử Roméo & Juliette” có hình bìa Kim Ngân nhưng mỹ nhân chỉ tham gia hát một bài: “Cô ấy chưa biết hát. Tuy nhiên, album có sự tham gia của nhiều nữ ca sỹ nổi tiếng khác như Ngọc Lan, Thúy Vi, Juliet, Như Mai… thì một mình cô ấy hát bình thường cũng không sao. Tôi là người tập cho cổ hát từng câu trong cuốn băng đó. Đó là một bài nhạc Mỹ, tôi viết lời Việt cho cô”. Cuốn băng “Tình sử Roméo & Julliette” ăn khách, theo ông Cường, không chỉ nhờ dàn ca sỹ “xịn xò” góp mặt mà còn vì hình bìa Kim Ngân sexy vô đối thời ấy.

Năm 1985, khi ấy huyền thoại Ngọc Lan của “Mưa trên biển vắng” vẫn chưa nổi tiếng thì Kim Ngân đã có lượng fan hùng hậu. Sự xuất hiện của cô trên sân khấu khiến khán giả trẻ phát cuồng. Bởi Kim Ngân khi ấy trẻ, đẹp, quyến rũ như một bông hồng lửa. Tuy nhiên, khoảng thời gian nổi tiếng của Kim Ngân không dài, theo trí nhớ của ông Lê Đức Cường, chỉ vài năm. Một ca sỹ không có giọng hát tốt, vẫn nổi tiếng, do nhiều lý do. Ngoài những lý do mà “nữ hoàng sầu muộn” đã liệt kê, ông Lê Đức Cường còn bổ sung: “Sân khấu hải ngoại nặng về chương trình khiêu vũ. Ồn ào, khán giả nhảy náo loạn, không thật sự chú tâm nghe ca sỹ hát”. Thế nên, Kim Ngân đẹp là đủ mê hoặc.

Kim Ngân không chỉ đẹp trên hình bìa băng đĩa và trên sân khấu, mà ở ngoài đời cô cũng rất đẹp, rất sexy, nói năng nhẹ nhàng, ông Lê Đức Cường chia sẻ. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra nhược điểm trong tính cách của mỹ nhân: Nóng tính.

Ngoài hình thể quyến rũ, tiếng Anh lưu loát, lợi thế khi hát nhạc ngoại quốc, thì Kim Ngân còn có hậu thuẫn lớn từ gia đình chồng. Chồng cũ của Kim Ngân là Tiến Bắc. Người này là em ruột của chủ trung tâm Làng Văn. Tiến Bắc cũng là em ruột của Thanh Lan. Ở Mỹ khi ấy có hai Thanh Lan. Thanh lan lớn tuổi làm bầu, Thanh lan trẻ là ca sỹ hát nhạc Pháp đình đám. Thanh Lan lớn là trùm băng đĩa thời 1985. Tiến Bắc và Kim Ngân từng làm trợ lý cho Trung tâm Thanh Lan. Hai vợ chồng Tiến Bắc, Kim Ngân cũng có trung tâm Kim Ngân, từng làm mấy cuốn băng cũng bán được. Cuốn “Tình sử Roméo & Juliette do đích thân Kim Ngân đặt hàng Lê Đức Cường hòa âm.

Sau khi hai vợ chồng li hôn, Kim Ngân vẫn tiếp tục điều hành Trung tâm Kim Ngân. Tiến Bắc làm Trung tâm Thúy Anh, khá đình đám, khi cho ra đời 3,4 cuốn liên khúc Tuấn Vũ rất thành công. Trung tâm Kim Ngân dần xuống dốc vì không có nguồn tài trợ, bản thân Kim Ngân không có tài chính, ông Lê Đức Cường, người hòa âm cho cuốn băng “Tình sử Roméo & Juliette”, đồng thời là người sáng lập Trung tâm “Người đẹp Bình Dương” kể.

