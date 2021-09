Luật sư phân tích livestream sao kê 11 phút của Công Vinh - Thủy Tiên

Chiều 17/9, thay vì 14h00 livestream tại ngân hàng như đã hẹn, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã lùi sang 15h00. Tuy nhiên buổi livestream chỉ ngắn ngủi 11 phút và cặp đôi ra về với 8 thùng giấy in sao kê với lý do được cho là công an không cho tụ tập đông người và sẽ về nhà chuẩn bị công khai sao kê.

Trong 11 phút livestream, vợ chồng Thủy Tiên công bố trang đầu tiên và cuối cùng của 18.000 tờ sao kê số tài khoản đuôi 746. Cụ thể, 5 ngày trước khi kêu gọi từ thiện (từ 8-12/10/2020) có số dư 272.000.000 đồng. Giai đoạn kêu gọi từ thiện (từ 13/10 - 23/11/2020) số tiền ghi nợ tại tài khoản này là 177.792.000 đồng. Tóm lại tất cả chuyến thiện nguyện miền Trung theo xác nhận của chính quyền là tổng chi 178.542.000 đồng, còn nhận vào của mạnh thường quân cả nước là 177.520.000 đồng.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trong buổi livestream "Mang sao kê ra trước công chúng" chiều 17/9

Cũng tại đó, Công Vinh khẳng định, vợ chồng anh sẽ khởi kiện những người vu khống, xúc phạm tới anh và gia đình anh thời gian qua. “Chúng tôi tin vào pháp luật và tin rằng không có ai, bất cứ cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật được - dù đó có là ai thì vợ chồng tôi cũng sẽ có đơn kiện doanh nhân, CEO, hay 1 người buôn bán bất động sản, hay tổ chức nào", nam cầu thủ nhấn mạnh trong buổi chiều 17/9.

Chính vì thế, sau buổi livestream, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội vẫn tiếp tục có nhiều luồng tranh cãi. Một bộ phận cho rằng, hành động dứt khoát và nghiêm túc của cặp đôi xứng đáng nhận được sự tin tưởng, chờ đợi của dư luận: “Cảm ơn đã làm đến cùng, đừng để những người có tâm có thiện lại thua những người nói năng bậy bạ”; “Số thống kê rõ ràng, có dấu mộc đỏ, đứng ngay trước ngân hàng livestream vậy mà nhiều người vẫn miệt thị mỉa mai”;...

Chứng từ sao kê 178 tỷ từ thiện được cặp đôi công khai trong 11 phút livestream

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ sự minh bạch: “Hứa hẹn “mang sao kê ra trước công chúng" mà mang có 11 phút thì giải quyết được gì?”; “Sao kê ngân hàng là chuyện quá bình thường nó liên quan hoạt động, tài chính, thuế của chủ tài khoản và ngân hàng. Tổng tiền rút ra khỏi ngân hàng và sử dụng cụ thể ra sao mới là điều nói lên bản chất sự việc”; “Chúng tôi là mạnh thường quân và chúng tôi yêu cầu có kiểm toán và công an kinh tế vào cuộc, như thế mới xác thực”;...

Đến 18h30 ngày 17/9, tức là hơn 3 tiếng sau buổi livestream, trên trang cá nhân của mình, Thuỷ Tiên công khai 10 hình chụp giấy tờ sao kê kèm chia sẻ dài. Đại ý chia sẻ của nữ ca sĩ tổng hợp lại chia sẻ sao kê như đã nói trong livestream trước đó. Đồng thời, một lần nữa Thuỷ Tiên khẳng định duy nhất một số tài khoản kêu gọi: "Tiên khẳng định chỉ dùng và thông báo bằng duy nhất 1 số tài khoản XXX746 để kêu gọi từ thiện tại miền Trung. Tài khoản đuôi XXX812 là tài khoản visa của Tiên, Tiên đã sao kê từ 11/10/2020 đến 10/04/2021 up lên post này để chứng minh là trong suốt thời gian kêu gọi miền Trung Tiên không hề kêu gọi bằng số tài khoản này".

10 trang sao kê được Thuỷ Tiên chia sẻ trên trang cá nhân tối 17/9

Cùng với đó, nữ ca sĩ chia sẻ cụ thể thời gian 4 đợt thiện nguyện tại miền Trung từ 13/10-22/11/2020 và cho biết trong chuyến đi này, các cơ quan nhà nước đã hỗ trợ cô hết mình trong việc lập danh sách, tổ chức, tập hợp bà con, phát phiếu, kiểm soát và xác nhận trong từng đợt cứu trợ. "Quá trình Tiên trao – nhận cũng được chính quyền hỗ trợ, đối chiếu và giám sát toàn bộ quá trình. Do đó, giấy tờ xác nhận từ cơ quan các cấp đều có thông tin về thời điểm, số tiền, chữ ký, dấu mộc đỏ xác thực", bà xã Công Vinh cho biết.

Cô cũng khẳng định thêm: "Thời gian tới chắc chắn Tiên vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thiện nguyện, nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa mà chỉ thực hiện với tư cách cá nhân như từ trước đến nay. Đó là điều chắc chắn!".

Theo công bố, số dư trong tài khoản của Thủy Tiên sau 3 tháng kết thúc từ thiện là hơn 4 triệu đồng

Trước những luồng thông tin trên, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Chính Pháp) chia sẻ với Gia đình & Xã hội rằng với số tiền lên đến 178 tỷ mà chỉ livestream một cách chóng vánh, rất khó để có thể xác định được đầy đủ các thông tin về số tiền ra - vào tài khoản trong thời gian kêu gọi từ thiện.

“Những thông tin về sao kê tài khoản ngân hàng chỉ phản ánh phần nào nội dung về tài chính trong hoạt động từ thiện này, không thể giải đáp được hết những thắc mắc, nghi ngờ trong dư luận.

Bởi, thực tế sao kê tài khoản ngân hàng chỉ thể hiện thông tin về các khoản tiền chuyển đến, các khoản tiền chuyển đi hay rút ra, cũng như tổng số tiền đã tiếp nhận trong một khoảng thời gian. Khi tiền do ngân hàng quản lý, muốn rút ra, chuyển đi hay để lại đều có chứng cứ, để lại dấu vết qua sao kê tài khoản. Vì thế, việc công khai sao kê chỉ chứng minh được một phần sự minh bạch trong hoạt động từ thiện đó là giai đoạn nhận tiền và rút tiền ra từ ngân hàng.

Khi số tiền mặt đã được rút ra, rơi vào tay người tổ chức từ thiện, lúc đó tự họ quản lý và thiếu sự giám sát nên dễ phát sinh tiêu cực, khó phát hiện. Vì thế, khả năng thất thoát tiền từ thiện thông qua chứng cứ sao kê là ít khả năng xảy ra”, luật sư Cường bày tỏ.

Hiện tại, những thông tin liên quan đến vấn đề sao kê tiền từ thiện của Công Vinh - Thủy Tiên vẫn đang là chủ đề nóng được dư luận hết sức quan tâm.

Nói rõ hơn về vấn đề này, luật sư Cường cho rằng, số tiền đó có thất thoát hay không thì cần phải xem xét cả một quá trình từ lúc nhận tiền bằng tài khoản cho đến khi số tiền đó chuyển đến người được thụ hưởng. Quá trình di chuyển của đồng tiền được thực hiện qua thời gian nào, các bước nào, việc kiểm soát được thực hiện như thế nào đó mới là vấn đề thể hiện sự minh bạch trong hoạt động từ thiện.

Do đó, để có kết luận sự việc có sai phạm hay không, số tiền có bị thất thoát hay không, chỉ có cơ quan chức năng như: Cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra phối hợp với kiểm toán nhà nước, xác minh thông tin tại ngân hàng, các cơ quan tổ chức có liên quan, các địa phương đã nhận tiền từ thiện mới có thể kết luận một cách đúng đắn, có tính pháp lý.

Ngoài ra, cũng cần xem xét làm rõ các giấy xác nhận về việc giải ngân số tiền đó. Nếu người xác nhận không có thẩm quyền hoặc không trực tiếp chứng kiến việc trao tiền, không trực tiếp nhận số tiền đó thì các giấy chứng nhận xác nhận không có giá trị pháp lý, không phản ánh đúng sự việc.

"Trường hợp những người đã chuyển tiền cho nghệ sĩ thực hiện hoạt động từ thiện mà có nghi ngờ gian lận, khuất tất, có thể trình báo sự việc với cơ quan điều tra để được xác minh làm rõ", luật sư Cường chia sẻ.

Công Vinh - Thuỷ Tiên livetream "mang sao kê ra trước công chúng" chiều 17/9

