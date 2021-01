Lâm Vỹ Dạ, Kim Cương, Thu Trang - những bà vợ giữ tiền kỹ nhất showbiz Việt

Người mẫu Kim Cương được chồng "cống nạp" cả tiền và tình

Kim Cương là một trong những người mẫu nổi bật nhất những năm 2008-2009. Khi đó, Ưng Hoàng Phúc nổi danh là một ca sĩ điển trai và đa tình.

Từ khi về chung một nhà, Kim Cương và Ưng Hoàng Phúc dần rời xa showbiz. Với Ưng Hoàng Phúc, bởi vì những biến cố từ bệnh cột sống khiến anh không đảm bảo được lịch trình biểu diễn, show tỉnh, sản phẩm MV…

Mà Kim Cương là mẫu phụ nữ truyền thống, hết lòng vì chồng con. Thế nên, cô cũng rút về gia đình để chăm sóc và đảm bảo cho Ưng Hoàng Phúc có một hậu phương vững chắc.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương.

Đối với fan và những khán giả trung lập, sức ảnh hưởng của Kim Cương không hiển lộ ra ngoài, nhưng đối với những người làm việc chung với Ưng Hoàng Phúc đều biết rằng, mọi việc to nhỏ trong nhà, trong công việc của Ưng Hoàng Phúc đều do một tay Kim Cương định liệu.



Người đàn ông quan trọng nhất là thể diện, mà thể diện đa phần đều dính đến tiền. Nhưng cũng không phải không có lý mà người ta nói "đàn ông muốn hư phải có tiền". Thế nên, Ưng Hoàng Phúc từng than: "Tôi khổ lắm mọi người ơi. Tôi là người đàn ông đã có gia đình, gồm vợ và ba đứa con nên khổ sở lắm. Tôi đi hát không được lấy tiền cát xê, vợ tôi lấy và giữ hết.

Ở công ty tôi, tôi làm giám đốc điều hành nhưng lương cũng không được bao nhiêu, vợ tôi vẫn cầm hết. Thi thoảng tôi có thêm một số job quảng cáo này kia thì ba đứa con lao vào giành giật, nào là tiền sữa, tiền tã, tiền đồ chơi… Tôi chẳng giữ lại được đồng nào".

Mặc dù giữ hết của nả trong nhà nhưng Kim Cương vẫn là một niềm tự hào của các bà vợ Việt, bởi vì Ưng Hoàng Phúc dù mếu máo, méc với cả đám đông khán giả thì anh vẫn cống nạp hết tiền bạc và cả tình yêu của mình cho vợ.

Dù bị vợ quản hết tiền bạc nhưng Ưng Hoàng Phúc lại rất hạnh phúc khi được.... "cống nạp".

Lâm Vỹ Dạ không phát cả tiền cafe vẫn là "niềm tự hào" của Hứa Minh Đạt

Là một đôi nghệ sĩ trẻ cùng đi lên từ sân khấu Nụ Cười Mới, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt luôn dành cho nhau những lời yêu thương trước công chúng hay trên mạng xã hội.

Tình yêu của họ bắt nguồn từ Lâm Vỹ Dạ. Theo lời kể của các anh chị em nghệ sĩ, thuở mới biết nhau, do say mê nhan sắc của Hứa Minh Đạt mà Lâm Vỹ Dạ thường nhún nhảy trước hình của anh, vừa nhảy vừa "Hứa Minh Đạt, I love you, I love you" rất chi là "xì tin dâu".

Theo lời kể của Lâm Vỹ Dạ trên truyền hình, gu đàn ông của cô phải hài hước và có duyên. Và Hứa Minh Đạt vừa hài hước, vừa có duyên lại còn đẹp trai nữa. Vậy là cô ôm mối tình với Hứa Minh Đạt từ năm 15 tuổi, đến năm 19 tuổi thì Lâm Vỹ Dạ cưa đổ anh. Cưới xong thì sinh con năm 20 tuổi.

Tuy nhiên, yêu thì yêu, mê thì mê, cưới nhau rồi thì phải biết lo cho tương lai. Thế nên, cũng giống như Kim Cương, tiền bạc, của nả hai vợ chồng làm ra phải được giữ trong túi của người vợ.

Từ khi có vợ có con, đi đâu hay làm gì thì Hứa Minh Đạt đều được chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn thức uống, để khỏi phải xuất tiền ra mua bất cứ thứ gì. Và dĩ nhiên, không có tiền trong túi, anh khỏi phải rơi vào những trường hợp gì đó mà Lâm Vỹ Dạ không kiểm soát được.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt cũng vậy. Nữ diễn viên hài là người "nắm" hết tài chính trong nhà.

Chỉ có khi gặp khách, cần thiết trong công việc thì Lâm Vỹ Dạ mới xuất quỹ cho anh để giữ thể diện. Nắm được thóp này, đạo diễn Trung Lùn, một người bạn thân của Hứa Minh Đạt đã nhiều lần trêu anh bằng cách rủ anh đi cafe hoặc ăn sáng.

Những lúc đó, Hứa Minh Đạt vừa phối hợp diễn để làm trò trên TikTok, vừa được dịp kể "nỗi khổ không nói thành lời". Những lần như thế, dường như Hứa Minh Đạt trông khá buồn cười và ngấm ngầm thách thức vợ.

Cho dù bị đồng nghiệp trêu chọc, Hứa Minh Đạt vẫn tự hào về Lâm Vỹ Dạ và sẵn sàng đón nhận "nỗi đau ngọt ngào" này. Biết sao được, Lâm Vỹ Dạ chặt chẽ tiền bạc cũng chỉ để lo cho Hứa Minh Đạt và hai đứa con anh thôi mà.

Thu Trang – Tiến Luật là một cặp đôi gây cười của làng giải trí lẫn mạng xã hội. Bất cứ một clip nào của Thu Trang – Tiến Luật được up lên Facebook hay YouTube, TikTok đều nhận được những tràng cười từ người theo dõi.

Một trong những chủ đề cặp đôi này hút được nhiều nụ cười và quan tâm nhất là tiền. Từ việc mua món này món kia, hay việc Tiến Luật thắc mắc lương tháng quá ít, cho đến việc xin tăng lương, Tiến Luật đều bị Thu Trang tìm được mọi lý do để gác lại khoản tiền cần tiêu đó.

Dĩ nhiên, những lúc đó dù là diễn để gây cười, nhưng sự bất lực của Tiến Luật là thật. Bởi vì trong cuộc sống, Thu Trang đúng là giữ hết tài chính của cả nhà và Tiến Luật chỉ được "phát lương" đúng hạn, và không xin thêm.

Cũng giống như vợ chồng Hứa Minh Đạt, Tiến Luật cũng "nhận lương" theo quy định do bà xã Thu Trang đặt ra.

Trong một lần lãnh lương được phát từ kế toán công ty, bức xúc vì tiền nhận được quá ít, Tiến Luật cằn nhằn với kế toán và đòi được tăng lương. Mặc dù là Phó giám đốc, nhưng anh vẫn phải làm đúng quy trình là làm đơn xin tăng lương và gửi lên giám đốc duyệt.

Mà giám đốc ở đây là ai? Là vợ anh, Thu Trang. Thế là sau một hồi cãi vã, lý luận, thậm chí là Tiến Luật giở bài cùn nằm dài trên sofa trong phòng giám đốc thì bà giám đốc vẫn cười tươi ngọt ngào và xé roẹt tờ đơn xin tăng lương của phó giám đốc Tiến Luật một cách dứt khoát và bonus thêm một cái ôm ngọt ngào.

Theo Nhịp sống Việt