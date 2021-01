Khối tài sản 2,2 tỷ USD của Kim-Kanye

Kim-Kanye đang sống riêng rẽ và được cho là thảo luận với nhau chuẩn bị đệ đơn ly hôn. Nếu ly dị, ngoài việc phân định quyền nuôi con, cặp sao sẽ phải giải quyết vấn đề phức tạp khác là chia tài sản. Mặc dù có thể hai người đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, vấn đề tài chính vẫn là khúc mắc lớn vì rất nhiều tài sản chung đã hình thành trong 7 năm chung sống. Cả hai đã hỗ trợ nhau và đều có sự nghiệp thành công rực rỡ từ khi kết hôn.

Kim Kardashian và Kanye West có tài sản kết hợp là 2,2 tỷ USD.

"Trong trường hợp của Kim và Kanye, việc phân chia tài sản sẽ mất rất nhiều thời gian. Đây là vấn đề của mọi vụ ly hôn, bất kể số tiền lớn hay nhỏ và có thể mất từ 4 đến 6 tháng. Nhưng với khối của cải khổng lồ của cặp đôi này, tôi nghi ngờ vụ việc sẽ kéo dài đến hết năm", một chuyên gia luật bình luận.

Bất động sản 105 triệu USD

Vợ chồng Kim có danh mục bất động sản ấn tượng trị giá hơn 100 triệu USD, lớn nhất là dinh thự ở Hidden Hills, California. Họ mua cơ ngơi này vào năm 2014 với giá 20 triệu USD và chi thêm 20 triệu USD để cải tạo trước khi chuyển đến vào năm 2018. Bà Kris Jenner - mẹ Kim - từng chia sẻ trên Twitter rằng siêu biệt thự này trị giá 60 triệu USD.

Dinh thự ở Hidden Hills, California.

Tháng 11/2019, cặp sao mua một biệt thự nhỏ gần nhà với giá 2,9 triệu USD. Ngôi nhà mới này rộng 1,5 mẫu Anh, có đồi cưỡi ngựa trong khi ngôi nhà chính rộng 360 m2, gồm 4 phòng ngủ.

Tháng 9/2019, Kim-Kanye chi 14 triệu USD tậu điền trang trải dài 1.400 mẫu ở Wyoming - nơi có đàn gia súc trị giá 300.000 USD. Sau đó, Kanye mua thêm điền trang thứ hai cách đó 160 km với giá 4,5 triệu USD. Tháng 8/2020, có thông tin cho rằng rapper 43 tuổi nhắm đến bất động sản thứ ba tại miền Tây hoang dã này mang tên Double Doc Ranch - nơi được miêu tả là một trang trại tuyệt đẹp và là miền đất trong mơ của bất cứ ai mê cưỡi ngựa.

Biệt thự 2,9 triệu USD ở California.

Điền trang tại Wyoming.

Giáng sinh năm 2018, Kanye mua tặng vợ căn hộ 14 triệu USD tại tòa nhà sang trọng trên bãi biển Miami, Florida. Căn hộ hiện đại này trở thành nhà nghỉ cho gia đình Kim mỗi khi đến Miami tắm biển.

Năm 2013, Kim và Kanye mua chung biệt thự 11 triệu USD ở Bel Air khi đón con gái đầu lòng North West. Sau 4 năm sống tại tổ ấm này, vợ chồng Kim bán lại cho một tỷ phú người Ukraine với giá 17,8 triệu USD vào năm 2017. Cũng năm đó, Kim mua một căn hộ 1,6 triệu USD ở Miami trước khi bán lại với giá 3,5 triệu USD.

Bộ sưu tập xe hơi 3,8 triệu USD

Nhà Kim-Kanye sở hữu nhiều xe sang dù cả hai đều không phải là những người quá đam mê xe cộ. Kanye là chủ của một chiếc Lamborghini Gallardo có giá từ 180.000 USD tới 209.000 USD, một chiếc Aston Martin DBS, một xế hộp Mercedes SLR Stirling Moss 1,06 triệu USD, một con Mercedes SLR McLaren 500.000 USD và siêu xe Lamborghini Aventador 750.000 USD vợ tặng.

Xe Lamborghini Aventador là quà Kim tặng Kanye.

Trong khi đó, Kim Kardashian lái các mẫu xe sang cổ như chiếc Bentley Continental GTC 270.000 USD và Rolls-Royce Ghost.

Sự nghiệp âm nhạc 90 triệu USD của Kanye

Kanye West là một trong những nghệ sĩ thành công và bán chạy đĩa nhạc nhất trong hai thập kỷ qua. Rapper da màu đã chiến thắng tổng cộng 21 giải Grammy, hàng loạt giải thưởng Billboard và Brit Awards. Kanye đứng đầu danh sách ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2020 với 170 triệu USD, theo tổng hợp của tạp chí Forbes. Tạp chí này khẳng định các sản phẩm âm nhạc của Kanye có giá trị ít nhất là 90 triệu USD.

Kanye West là một nghệ sĩ lập dị nhưng tài năng.

Kanye luôn tự nhận mình là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Rocker Nick Cave công nhận điều này. "Làm nghệ thuật là một hình thái điên rồ. Chúng ta trượt sâu trong tầm nhìn kì dị của chính mình và trở nên lạc lõng với nó. Không có nghệ sĩ nào trên Trái đất dám phá cách chính mình như Kanye. Về mặt này, tại thời điểm này, anh ấy là nghệ sĩ vĩ đại nhất của chúng ta".

Thương hiệu thời trang Yeezy được định giá 3 tỷ USD

Forbes đưa tin, thương hiệu Yeezy của Kanye West được Ngân hàng Bank of America định giá 3 tỷ USD vào năm 2019. Kanye là chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu quần áo và giày thể thao này. Yeezy đã giúp rapper có thêm 1,26 tỷ USD vào tài sản ròng của mình hồi đầu năm 2020, đưa anh bước vào hàng ngũ các tỷ phú thế giới.

Kanye đã xây dựng nên thương hiệu Yeezy từ năm 2009 và hiện được định giá 3 tỷ USD.

Tháng 6/2020, Kanye bắt đầu hợp tác với hãng thời trang Gap trong thỏa thuận trị giá hàng triệu USD. Bộ sưu tập đầu tiên của họ dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2021. Kanye và Gap ký hợp đồng hợp kéo dài tới 10 năm.

Khối tài sản gần 1 tỷ USD của Kim

Forbes ước tính tài sản của Kim hồi tháng 6/2020 là 900 triệu USD. Kim là một trong 10 sao nữ kiếm tiền nhiều nhất năm 2020 với 49,5 triệu USD.

Từ sau khi kết hôn với Kanye, sự nghiệp của Kim Kardashian lên như diều gặp gió. Năm 2014, cô ra mắt ứng dụng trò chơi di động Kim Kardashian: Hollywood và kiếm được 1,6 triệu USD trong 5 ngày đầu tiên phát hành. Năm 2015, trên đà nổi tiếng, cô ra mắt hàng loạt Kimojis - biểu tượng cảm xúc gương mặt của mình.

Tuy nhiên phần lớn tài sản của Kim đến từ công ty mỹ phẩm KKW Beauty. Năm 2019, công ty này đạt doanh thu 100 triệu USD và được định giá 1 tỷ USD vào hè năm ngoái. Kim bán 20% cổ phần của công ty cho tập đoàn Coty và bỏ túi 200 triệu USD.

Thương hiệu thời trang định hình dáng mang tên SKIMS của Kim ra mắt vào năm 2019 cũng tạo doanh thu khổng lồ, huy động được 5 triệu USD từ công ty Imaginary Ventures. Với mức giá bình dân và tính năng định hình dáng kỳ diệu cho phụ nữ, SKIMS ngày càng đắt hàng hơn.

Kim Kardashian có nhiều dự án kinh doanh thành công, mới đây nhất là thương hiệu quần áo định hình SKIMS.

Ngoài việc kinh doanh, Kim có thể kiếm được tới 1 triệu USD cho một bài đăng quảng cáo sản phẩm trên Instagram 198 triệu người dõi theo. Thành công của show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cũng mang về cho người đẹp siêu vòng ba 4,5 triệu USD mỗi mùa. Kim là ngôi sao chính kiêm nhà sản xuất điều hành của chương trình kéo dài 20 mùa này.

Keeping Up With The Kardashians sẽ kết thúc vào năm nay sau 14 năm phát sóng trên kênh E!. Tuy nhiên nhà Kardashian lại vừa ký hợp đồng phát triển nội dung quốc tế để phát sóng trên Hulu (thuộc Disney) tại Mỹ và kênh Star ở nước ngoài. Đây là mối quan hệ hợp tác nhiều năm, dự tính sẽ mang về cho chị em Kim hàng triệu USD trong thời gian tới. Kim cùng em út Kylie Jenner đang nằm trong top 100 phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ.