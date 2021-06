'Hot boy bánh giò' Võ Đình Hiếu bị bạn gái tố vũ phu, lăng nhăng

Sáng 27/6, ca sĩ phòng trà Ngọc My - bạn gái bí mật của diễn viên Võ Đình Hiếu - lên tiếng vạch trần người yêu. Cô cho biết cảm thấy quá uất ức vì bị bạn trai đối xử tệ bạc nên quyết định "bóc trần bộ mặt" của Võ Đình Hiếu. "Người ta đã khốn nạn, xấu xa như vậy thì tôi cũng không muốn tử tế nữa. Anh ta là diễn viên, mang bộ mặt rất hiền lành, dễ thương nhưng lại là một kẻ không ra gì", Ngọc My nói.



Bạn gái Võ Đình Hiếu kể cô và nam diễn viên yêu nhau, dọn vể sống chung tại nhà cô từ đầu tháng 6/2020. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, Võ Đình Hiếu vẫn lén lút "bắt cá hai tay" qua lại với người yêu cũ. "Anh ta thường viện lý do hẹn gặp bàn công việc với đạo diễn vào 11-12h đêm hoặc đi công việc này nọ để về nhà người yêu cũ. Mối quan hệ của Hiếu và người cũ kéo dài đến tháng 11/2020 mới chấm dứt, khi cô ấy giả vờ nói có thai để thử lòng và anh ta hỏi: 'Ngoài anh ra, em có ngủ với ai không?", Ngọc My cho biết.

Diễn viên Võ Đình Hiếu.

Gần đây khi xem điện thoại của bạn trai, Ngọc My phát hiện Võ Đình Hiếu tán tỉnh, đi chơi với nhiều cô gái khác. "Anh ta đã năn nỉ, khóc lóc, xin cưới tôi và đòi công khai mối quan hệ nhưng 2 tuần sau đó lại kiếm chuyện, ghen ngược với một người bạn và đòi chia tay tôi", bạn gái Võ Đình Hiếu kể.

Cặp đôi mâu thuẫn gay gắt và nói lời chia tay khoảng hơn một tháng trước. Tuy nhiên, vì còn yêu Võ Đình Hiếu nên Ngọc My đã có hành động níu kéo, muốn hàn gắn với nam diễn viên. "Tôi rất đau khổ và uất ức khi biết anh ta bắt cá hai tay, lừa dối tôi gần nửa năm. Nhưng vì còn yêu và được bạn bè khuyên nhủ nên tôi muốn xoá bỏ hận thù, hoà giải với Hiếu. Từ lúc chia tay, Hiếu chặn hết Facebook, zalo, điện thoại và nói chấm dứt với tôi nhưng khi sang nhà tôi để hoà giải thì Hiếu lại ôm tôi, xin tôi cho quan hệ. Vì còn yêu nên tôi bị cuốn theo cảm xúc... Hiếu nói là thỉnh thoảng cho anh ta sang ngủ với tôi. Tôi bối rối, nhiều mâu thuẫn trong lòng. Một phần tôi còn yêu nhưng một phần rất hận. Tuy vậy, cuối cùng tôi chấp nhận đề nghị này", Ngọc My nói.

Thế nhưng mối quan hệ của cặp đôi không còn êm đẹp như trước. Theo bạn gái, Võ Đình Hiếu thường xuyên nhắn tin chửi bới, hằn học, trách móc cô. Ngọc My cho rằng Võ Đình Hiếu đang đùa giỡn với mình. Bởi anh tỏ thái độ như đã chấm dứt nhưng mặt khác lại hứa hẹn, xin quan hệ để rồi khi cãi nhau thì phũ phàng chửi mắng, ruồng bỏ. "Anh ta sống với tôi rất tệ nhưng vì ngu vì nghiệp tôi đã chịu đựng đến giờ này mới bóc phốt anh ta. Anh ta đã thách thức, chửi tôi liên tục vào đêm 26/6 khiến tôi không thể chịu được nữa và nói ra hết", Ngọc My chia sẻ.

Võ Đình Hiếu và bạn gái hơn 3 tuổi Ngọc My, khi còn mặn nồng.

Ngoài chuyện lăng nhăng, không rõ ràng trong tình cảm, theo Ngọc My, Võ Đình Hiếu còn là kẻ lợi dụng tiền bạc của người yêu. Bạn gái cũ tiết lộ, trong một năm chung sống tại nhà Ngọc My, mọi chi phí ăn, ở đều do cô chi trả. "Ăn ngoài với nhau 10 bữa thì đến 8 bữa là tôi trả. Đi du lịch, ăn uống hay mua đồ, mua quà cho Hiếu tôi cũng lo hết", Ngọc My nói. Bạn gái còn kể, thời gian chung sống mỗi ngày Võ Đình Hiếu hay mượn cô từ vài trăm nghìn đến vài triệu để tiêu xài. Cô tổng kết đến nay số tiền nam diễn viên nợ mình là khoảng 80 triệu đồng, chưa kể những lần vay mượn vay mượn lặt vặt vài trăm nghìn cô không ghi lại.

Không chỉ vậy, bạn gái còn uất ức vì bị Võ Đình Hiếu nhiều lần bạo hành trong thời gian yêu nhau. "Lúc cãi nhau, anh ta hay đánh, chửi, xưng hô 'mày, tao', gọi tôi là con điên, con này con nọ... Chính anh ruột của Hiếu và bạn gái anh ấy biết rõ vì khi bị đánh tôi hay nhắn tin mách với anh chị và hôm sau hai người đó cũng thấy tôi bị bầm tím khắp mình mẩy. Ngoài ra anh ta còn hỗn hào với ba mẹ tôi, nói những lời không hay về ba mẹ tôi dù sống tại nhà tôi", Ngọc My phẫn uất.

Ngọc My cho biết, những ngày qua vì liên tục bị Võ Đình Hiếu chửi mắng thô tục cô bị khủng hoảng tâm lý, đang phải điều trị trầm cảm. "Hai tháng nay tổn thương đến độ đêm nào cũng dùng thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được. Tôi hối hận và buồn vì đặt niềm tin, tình cảm vào sai người. Các bạn gái khi yêu ai nên cẩn thận. Đúng là diễn viên nên diễn hay thật. Tôi sống cùng một năm mà còn bị lừa tới phút cuối thì các bạn gái khác cũng nên coi chừng. Võ Đình Hiếu thật sự là một kẻ lăng nhăng, lợi dụng, ích kỷ, vô tình vô nghĩa, giả tạo, vũ phu", Ngọc My kết luận.

Bạn gái Võ Đình Hiếu hy vọng nam diễn viên sẽ tỉnh ngộ, biết ăn năn, hối lỗi để làm người đàn ông tốt. "Tôi thấy mình quá tử tế với Hiếu nhưng Hiếu luôn chửi tôi là con xấu xa, tâm địa độc ác. Khi tôi uất ức nói sẽ vạch trần bộ mặt của Hiếu, Hiếu không biết thức tỉnh, hối lỗi mà còn thách thức tôi, chửi mắng tôi thậm tệ. Những người bạn chung của chúng tôi đều hiểu câu chuyện này và ra mặt bênh vực tôi".

Võ Đình Hiếu nổi tiếng khi đóng cặp với Nhã Phương trong phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' và phim điện ảnh 'Song song'.

Ca sĩ sinh năm 1989 cho biết nếu Võ Đình Hiếu phủ nhận hay biện minh bất cứ điều gì cô sẵn sàng đối chất, làm rõ mọi chuyện vì cô giữ nhiều bằng chứng.

Ngoisao.net đã liên hệ với diễn viên Võ Đình Hiếu, anh thừa nhận Ngọc My là bạn gái cũ, cả hai chia tay khoảng một tháng nay và mối quan hệ giữa họ khá căng thẳng. "Cuộc tình nào khi đổ vỡ cũng kéo theo nhiều lời qua tiếng lại và những ồn ào. Chúng tôi đã chia tay nhưng bạn gái còn cố níu kéo. Những ngày qua tôi nỗ lực giải quyết mâu thuẫn với cô ấy nhưng không thành. Bây giờ tôi không muốn nói thêm điều gì về vấn đề này nữa, cô ấy muốn làm sao thì tuỳ", Võ Đình Hiếu nói.

Võ Đình Hiếu sinh năm 1992. Tạo dấu ấn đầu tiên qua phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, anh được đặt biệt danh "hot boy bánh giò". Những năm qua, Hiếu tham gia các phim Cho anh gần em thêm chút nữa, Dạ cổ hoài lang, Lật mặt 2... nhưng không thành công. Gần đây, anh được chú ý khi đóng nam chính trong phim điện ảnh Song song, diễn cặp với Nhã Phương.





Theo Ngôi sao