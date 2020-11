Hồng Khanh: 'Tôi không áp lực vì bố mẹ nổi tiếng'

- Bạn từng gặp ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng về phong cách ăn mặc gợi cảm ở tuổi mới lớn. Điều đó khiến bạn cảm thấy thế nào?



- Tất cả những hình ảnh, bộ trang phục tôi mặc đều do tôi tự mua và đăng lên. Có một vài người nói những gì tôi mặc là sexy nhưng bản thân tôi thấy chúng chẳng sexy chỗ nào cả. Khi mặc chúng lên người, tôi chỉ thấy tự tin và nghĩ "ôi sao mình xinh gái thế". Có thể tôi mặc khác so với thị hiếu của một vài người hoặc khán giả mãi không thể quên được hình ảnh cô bé Hồng Khanh ở The Voice Kids nên mới khó chấp nhận chứ tôi thấy mình vô cùng kín đáo. Tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm phong cách của bản thân và thời gian này chỉ muốn sống đúng với hình ảnh cô gái 16 tuổi mộng mơ, trong sáng.

- Bố mẹ bạn - NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - có ý kiến gì về chuyện ăn mặc của con gái ở tuổi mới lớn?

- Tôi làm cái gì bố cũng ủng hộ, kể cả chuyện ăn mặc. Tôi mặc gì, mẹ cũng sẽ khen xinh. Mẹ thường nói với tôi những câu nhẹ nhàng kiểu như con cứ làm điều gì mình thấy đúng, thấy thích và chỉ cần biết giới hạn của mình là được. Chỉ khi nào không đồng ý vì một việc gì đó, mẹ mới khiến tôi toát mồ hôi dù nói năng rất nhẹ nhàng.

Từ ngày tham gia The Voice Kids cách đây 7 năm, khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được tiếp xúc với dư luận và những lời phán xét của cư dân mạng. Những bình luận không hay từng khiến tôi tổn thương vô cùng và tự chất vấn bản thân bằng hàng nghìn câu hỏi tại sao, vì trước đó chẳng ai nói với mình như vậy. Thế nhưng, mọi thứ qua đi khiến tôi nhận ra mình không thể khiến tất cả mọi người thích mình. Chính vì vậy, tôi nghĩ hãy cứ làm những điều mà mình cho là đúng và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, chẳng cần quan tâm đến họ.

Tạo hình của Hồng Khanh trong MV 'Thơm'.

- Tại sao sau The Voice Kids 2013, bạn không thường xuyên đi hát giống như các thí sinh cùng lứa?

- Sau The Voice Kids, tôi tự thấy mình chưa phù hợp để đi hát, đi diễn và nhận quảng cáo nhiều như các bạn. Tôi thích đi học, tận hưởng tuổi thơ của mình một cách trọn vẹn nhất và sống như một cô học sinh bình thường hơn là một cô bé nổi tiếng, phải cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói từ nhỏ. Tôi tự nhủ mình sẽ quay lại với âm nhạc khi sẵn sàng. Vì thế, mẹ chỉ nhận giúp tôi những chương trình diễn ra vào thứ bảy - chủ nhật để không ảnh hưởng đến việc học.

- Xác định theo đuổi con đường âm nhạc, bạn áp lực thế nào trước sự nổi tiếng của bố mẹ?

- Tôi không áp lực vì sự nổi tiếng của bố mẹ. Tôi chỉ thấy mình may mắn khi có bố mẹ đều làm nghệ thuật và từ nhỏ đã được tiếp xúc với âm nhạc. Tôi không nhớ mình đã đến cánh gà của các đêm nhạc và xem bố diễn từ năm mấy tuổi nhưng tôi biết tất cả những gì bố mẹ làm đều giúp mình nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, tôi biết rằng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn khi bố mẹ quá nổi tiếng. Từ ngày thi The Voice Kids 2013, tôi luôn được mọi người gọi bằng danh xưng "con gái nghệ sĩ Chiều Xuân" thay vì tên thật Hồng Khanh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để mọi người nhớ đến mình là cô gái Hồng Khanh yêu ca hát, có bố mẹ đều là những nghệ sĩ tuyệt vời chứ không đơn thuần chỉ là con gái mẹ Xuân, bố Quân.

Hồng Khanh bên bố mẹ, chị gái Hồng Mi và các cháu.

- Đâu là lý do khiến bạn bỏ ra gần 100 triệu đồng đầu tư cho MV 'Thơm'?

- Thơm là món quà tôi tặng chính mình, nhân dịp sinh nhật 16 tuổi, ghi dấu một mốc quan trọng trong cuộc sống. Tôi không coi đó là sản phẩm 'debut', đánh dấu bước ngoặt chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp nên không kỳ vọng quá nhiều đâu, chỉ cần được mọi người ủng hộ là đã mừng lắm rồi. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để trở thành ca sĩ nên tôi vẫn muốn tập trung cho việc học và tận hưởng tuổi học trò bên bạn bè.

Sau khi chia sẻ ý định làm MV tự tặng mình, tôi được bố mẹ hết lòng ủng hộ và cho 3 triệu đồng để thực hiện. Ban đầu, tôi dự tính dùng một triệu đồng nhờ bạn sáng tác bài hát nhẹ nhàng, hai triệu đồng còn lại để thực hiện MV bằng máy ảnh. Tuy nhiên, chị gái Hồng Mi động viên tôi nên làm một sản phẩm thật chỉn chu. Vì vậy, mẹ đã đồng ý để tôi dùng khoản tiết kiệm từ nhỏ. Đó là tiền mừng tuổi, đi hát, đóng quảng cáo... của tôi suốt nhiều năm được mẹ giữ hộ. Với Thơm, tôi tự làm mọi công đoạn, từ lên ý tưởng, liên lạc với êkíp, thu âm... và có sự hướng dẫn, hỗ trợ của chị Hồng Mi khi cần. Mỗi lúc cần tiền chi cho từng hạng mục của MV, tôi sẽ về trình bày và mẹ sẽ "xuất tiền". Tôi được chị gái cổ vũ nên làm quen với việc sản xuất âm nhạc, tránh bỡ ngỡ về sau.

- Ngoài tài chính, bạn được bố mẹ ủng hộ như thế nào khi thực hiện sản phẩm này?

- Bố mẹ luôn để tôi thoải mái làm những điều mình thích và ủng hộ con gái trong mọi chuyện. Mẹ hay nói với tôi rằng "Ôi con gái của mẹ vô cùng tuyệt vời" còn bố thì lúc nào cũng quan tâm từ những việc nhỏ nhất.

Bố tôi rất thoải mái với các con nhưng trong công việc lại là người nổi tiếng khó tính. Vì vậy, khi đưa MV cho bố nghe, tôi sợ lắm. Thế mà, bố xem xong chỉ nhận xét ngắn ngủi: "Nhẹ nhàng dịu dàng đấy con ạ". Bố đánh giá cao nỗ lực theo đuổi đam mê của tôi và có lẽ biết đây là sản phẩm kỷ niệm của con gái nên bố không quá khắt khe.

Mẹ tôi thì không bao giờ tiếc những lời ngọt ngào cho con gái. Từ khi nghe bản thu đến lúc xem MV, mẹ lúc nào cũng khen: "Hay quá con ơi, xuất sắc, tuyệt vời, không còn từ gì để chê!".

Nhan sắc tuổi 16 của Hồng Khanh.

- Cách đây một năm, bạn từng chia sẻ về bạn trai. Tình cảm của cả hai hiện tiến triển thế nào?

- Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, hiện là sinh viên của Đại học Thương mại Hà Nội. Tình cảm đến với chúng tôi rất tự nhiên từ khi cả hai cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ âm nhạc của trường cấp ba. Lúc quen nhau, bạn trai không hề biết tôi là bé Hồng Khanh ở The Voice Kids 2013. Sau khi biết, bạn ấy mới thấy hơi sợ và bảo nếu biết trước thì sẽ không quen tôi (cười).

Bạn ấy làm nhiều về âm nhạc điện tử, chơi DJ ở các trường đại học và lễ hội âm nhạc. Hai người thuộc hai trường phái âm nhạc hoàn toàn khác nhau nên bạn ấy cũng ít nghe các sản phẩm của tôi, chỉ ủng hộ khi cần thôi.

- Ở tuổi 16, hình mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì?

- Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông giống bố - rất lãng mạn và luôn chu toàn cho gia đình. Ngày tôi còn bé, bố mỗi lần về nhà và cứ mở cửa nhà là hét lên từ chân cầu thang: "Con gái Hồng Khanh thân yêu của bố ơi! Bố chào con ạ, bố về rồi đây!". Đến bây giờ, khi tôi 16 tuổi, bố vẫn làm vậy. Nhiều hôm đi làm về muộn, bố thường vào phòng để hỏi xem tôi thế nào, hỏi xem ăn uống ra sao... Bố vô cùng lãng mạn với mẹ và luôn quan tâm gia đình. Không những thế, bố còn nấu ăn rất ngon và cắm hoa rất đẹp. Vào một ngày bình thường nhưng cao hứng hoặc dịp kỷ niệm nào đó, bố sẽ dậy sớm đi chợ, mua hoa về cắm và làm bữa sáng, khiến mẹ vừa ngủ dậy đã bất ngờ vì thấy hoa cắm thơm nức và đồ ăn ngon bày trên bàn.

