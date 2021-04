Hồng Đăng: Tôi không mong phá lệ gì với Hồng Diễm cả!

Tôi thích một cái kết mở

- Nhân vật Kiên trong 'Hướng dương ngược nắng' âm mưu, nhẫn tâm và toan tính trong tình yêu. Việc thay đổi hình ảnh 180 độ như vậy là thử thách hay thú vị đối với anh?

Nhân vật Kiên vừa là thử thách nhưng cũng mang đến cho tôi nhiều điều thú vị. Cả tôi và bạn diễn Hồng Diễm chưa bao giờ đóng cặp với nhau mà có sự hận thù, trở mặt 180 độ như lần hợp tác này.

Kiên khác hẳn với những nhân vật trước đây và khác xa so với tôi ở ngoài đời. Nhân vật này trải qua nhiều biến cố tình cảm nên diễn biến tâm lý nặng và phức tạp. Nội tâm anh ta luôn bị giằng xé bởi tình yêu và lòng hận thù, nuối tiếc và sự trăn trở. Việc thể hiện cho ra chất mới lạ trong diễn xuất và cảm xúc đó của nhân vật là thử thách và khó khăn. Tôi phải nghiên cứu kỹ hơn, đọc hỏi nhiều hơn và ngồi với đạo diễn để phân tích về nhân vật cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi cũng thấy được sự thay đổi hoàn toàn xung quanh mình. Khán giả và bạn diễn nhìn nhận tôi khác, chính tôi cũng cảm nhận khác. Đó là sự mới mẻ và rất thú vị!

- Đang là soái ca trên màn ảnh được vạn người mê bỗng chốc bị ghét, ném đá và chỉ trích vì vai diễn Kiên. Anh suy nghĩ thế nào? Đã bao giờ anh cảm thấy dại và tiếc vì cú bẻ lái này chưa?

Trong sự nghiệp diễn xuất của tôi cho đến bây giờ, tôi đã đảm nhận nhiều dạng vai có màu sắc và cá tính khác nhau nhưng đúng là chưa đóng một vai phản diện nào rõ rệt như Kiên trong Hướng dương ngược nắng. Cá nhân tôi bị vùi dập quên đường về luôn (cười). Và tất nhiên, khi lần đầu đọc những phản hồi đó của khán giả tôi có chút lo lắng, gợn gợn.

Hồng Đăng trong vai Kiên.

Nhưng tôi lại nghĩ chính vì biên kịch xây dựng hình tượng Kiên hoàn toàn trái ngược với những vai diễn trước đây mà tôi đảm nhận nên đã khiến khán giả bất ngờ, thất vọng và có thể vì họ đã quen, yêu mến hình ảnh trước đây của tôi rồi. Nhân vật Kiên khiến khán giả ghét bỏ, với tôi đó cũng là sự thành công.

Tôi từng đọc được bình luận nói rằng biên kịch đã “phá nát” hình ảnh đẹp của Hồng Đăng trên màn ảnh nhưng đã là diễn viên tôi biết mình cần và có khả năng thể hiện, hoá thân vào bất kỳ nhân vật nào hay bất kỳ ai. Tôi từng chia sẻ muốn được khán giả nhắc và nhớ đến như một nam diễn viên ấn tượng cho dù đó là vai hiền lành soái ca hay phản diện mưu cơ.

- Anh chia sẻ từng bị Hồng Diễm ghét lây. Còn anh thì sao, có cảm thấy đau, giằng xé nội tâm như nhân vật Kiên hay không?

Tất nhiên rồi! Khi nhận bất cứ vai diễn nào tôi luôn sống cùng nhân vật. Tôi nghĩ dù diễn viên có dùng bao nhiêu kỹ thuật nhưng không nhập tâm, hòa mình vào nhân vật thì khán giả khi xem chỉ nhìn thấy mình đang biểu diễn mà thôi. Diễn viên nhập tâm vào nhân vật để tạo ra những cảm xúc chân thực khiến khán giả đồng cảm hay yêu, thương, ghét bỏ. Đó là chất xúc tác làm nên sức hấp dẫn của bộ phim và sợi dây vô hình gắn kết khán giả với diễn viên, với phim.

- Trong “Hướng dương ngược nắng” anh bị tát rất nhiều. Vậy cái tát nào khiến anh đau và nhớ nhất?

Thú thật chưa có phim nào tôi bị tát nhiều như phim này. Nhưng tôi nhớ nhất là cái tát của Thu Trang và NSND Thu Hà. Một cái tát trực diện trong cảnh quay Kiên đang nằm viện khiến tôi lúc đó bị choáng nhưng sau đó phải quay luôn. Còn cái tát của Thu Trang cũng khiến tôi mặt ửng đỏ và rát. Đó là hai cái tát khiến tôi hoàn toàn bị bất ngờ và đều gặp chút sự cố trong nghề nghiệp.

Hồng Đăng nhớ nhất cái tát của NSND Thu Hà ở 'Hướng dương ngược nắng'.

- Bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường, khán giả đang rất quan tâm số phận, tính cách của các nhân vật sẽ được bộc lộ, thể hiện như thế nào. Anh có thể tiết lộ đôi chút về diễn biến mới nhất của phim, về nhân vật Kiên và các nhân vật liên quan?

Dù phim đang dần đi tới những hồi kết nhưng tất cả diễn viên chúng tôi đều không biết trước diễn biến, số phận của nhân vật sẽ thế nào. Vì phim vừa viết kịch bản vừa quay vừa phát sóng. Nên khán giả hãy cứ theo dõi đến hết phim sẽ có câu trả lời.

- Anh mong muốn 'Hướng dương ngược nắng' sẽ có một cái cái kết như thế nào? Một kết mở để người xem phải suy nghĩ, lưu luyến hay cái kết chiều lòng khán giả?

Theo tôi, một cái kết mở để người xem phải suy nghĩ và lưu luyến sẽ hay và thú vị. Nhưng cũng có thể đó là cái kết hạnh phúc với tất cả nhân vật và chiều lòng người xem thì sao? Điều đó tôi cũng không biết được.

Vợ hiểu và chiều thú vui chơi xe của tôi

- 10 năm đóng với Hồng Diễm 5 phim truyền hình, cô ấy vẫn luôn là bạn diễn ăn ý nhất của anh dù hai người chưa có cảnh hôn nào. Anh có nghĩ sự an toàn mãi sẽ dẫn đến nhàm chán. Hay anh lo chưa có cảnh hôn mà còn ăn ý đến vậy, có cảnh hôn thì sẽ thế nào? Hỏi thật anh có bao giờ mong muốn phá lệ với Hồng Diễm 1 lần?

Tôi thích cách diễn bản năng, cảm xúc của Diễm. Điều đó xóa đi hoàn toàn những cái gì mình cần biểu diễn. Chúng tôi không cần thấy nhau là phải hôn để thể hiện cảm xúc, tình yêu. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, cười hoặc nói với nhau điều gì đã thể hiện tình cảm rồi. 10 năm qua chỉ như vậy chúng tôi vẫn được khán giả đón xem và ủng hộ có thấy nhàm chán đâu. Còn giả thiết bạn nói lo có cảnh hôn sẽ thế nào tôi cũng không biết sẽ ra sao vì đã hôn bao giờ đâu.

Tôi cũng không nghĩ hay mong muốn phá lệ gì cả vì khi bạn diễn không thoải mái thì không nên tạo áp lực thêm, điều đó sẽ ảnh hưởng tới cảnh quay. Tôi thấy như hiện tại cũng tốt rồi!

Hồng Đăng và Hồng Diễm trong 1 cảnh quay phim 'Hướng dương ngược nắng'

- Trong phim anh và Việt Anh cùng xuất hiện và lần đầu làm bạn thân của nhau. Nhiều người vẫn đặt Hồng Đăng và Việt Anh lên bàn cân, anh có ngại về sự so sánh này? Ngoài đời hai người có thân thiết như trên phim?

Tôi và anh Việt Anh may mắn được học chung lớp diễn xuất truyền hình của Trung tâm VFC năm 2003 và đều được NSND Hoàng Dũng trực tiếp giảng dạy. Kể từ đó đến nay hai anh em cũng đã hợp tác với nhau khá nhiều phim. Tôi không ngại so sánh và mọi sự so sánh với tôi đều không có giá trị vì mỗi người đều có thế mạnh riêng. Và bởi chúng tôi làm nghệ thuật và đều hướng tới khán giả. Ngoài đời, cả tôi, Mạnh Trường và anh Việt Anh khá thân thiết với nhau. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ để nhâm nhi, trò chuyện về công việc và cuộc sống.

- 15 năm và 16 đầu phim, anh đã hài lòng với vị trí của mình trong dòng phim truyền hình?

Hài lòng nghĩa là chấp nhận dậm chân tại chỗ. Bởi vậy, tôi luôn mong muốn được khám phá nhiều vai diễn mới lạ thậm chí gai góc hơn nữa để vượt qua những cái bóng của chính mình. Với mỗi vai diễn đã từng đảm nhận có thể tôi đã hài lòng nhưng nhìn lại nếu có thể làm tốt hơn thì tốt thôi vẫn chưa đủ, tôi vẫn hy vọng mình có thể làm tốt hơn và nhiều hơn nữa.

Gia đình hạnh phúc của Hồng Đăng

- Sau những giờ phút căng thẳng trên phim trường, Hồng Đăng giải toả áp lực bằng thú vui chơi motor, đi du lịch... Anh có thể chia sẻ thêm về thú vui này của mình?

Tôi thích chơi xe khá lâu, từ 2005. Đối với tôi, việc chơi xe giúp mình có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng sau thời gian dài đóng phim. Mỗi khi có thời gian rảnh tôi lại "xách" xe lên đường đi đây đó. Tôi cũng rất thích ở nhà để lau rửa xe, mang xe ra tháo ra lắp vào hàng giờ mà không thấy chán. Tất nhiên tôi vẫn xếp bà xã và các con là số 1, sau đó mới đến xe. Vợ tôi cũng ủng hộ và chiều mình về đam mê có phần tốn kém này.

- Điều anh mong chờ nhất trong năm 2021 là gì?

Phim Hướng dương ngược nắng vẫn đang quay và phát sóng cho tới gần giữa năm mới kết thúc. Do vậy, trước mắt tôi vẫn chưa có dự định hay dự án phim truyền hình nào. Tôi vẫn cố gắng mỗi năm sẽ tham gia một bộ phim truyền hình với những vai diễn mới lạ, có thể để lại dấu ấn trong khán giả.

Theo VietNamNet