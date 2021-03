Hôn nhân của á hậu Trà My và chồng đại gia hơn 13 tuổi

Trà My và ông xã Lê Hoàn kỷ niệm 5 năm kết hôn hôm 21/3. Trà My lên xe hoa khi mới đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vài tháng và đang được đề cử thi Miss Universe 2016. Nhiều khán giả tiếc nuối khi người đẹp sớm 'theo chồng bỏ cuộc chơi'. Tuy nhiên, Trà My thấy mình đã quyết định đúng khi kết hôn với người đàn ông tốt, hết lòng yêu thương vợ con.