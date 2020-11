Hoa hậu Ngọc Diễm: Sẽ có những lúc hoa hậu, á hậu lộ ra cái ngu

Tại buổi lễ ra mắt một chương trình, Hoa hậu Ngọc Diễm đã lên tiếng về việc vì sao một chương trình thử thách lại mời toàn hoa hậu, á hậu làm thí sinh. Cô nói:

"Nhiều người hỏi tại sao một chương trình truyền hình thực tế gồm nhiều thử thách dành cho thí sinh mà lại mời toàn hoa hậu, á hậu, người mẫu tới thi như vậy.

Tôi xin nói luôn, chúng tôi chính là mồi câu để lôi kéo mọi người đến với chương trình và các địa danh du lịch được nhắc tới.

Tôi cũng từng là MC của một chương trình về du lịch khác được quay rất đẹp, chỉn chu, đa dạng màu sắc, khơi gợi hình ảnh Việt Nam đẹp đẽ, đậm đà bản sắc văn hóa.

Bởi vậy, tôi hiểu và quan ngại về đối tượng, số lượng khán giả xem những chương trình như thế. Tôi không biết rằng, những chương trình kiểu chính chuyên như vậy có thu hút được người xem, đặc biệt là giới trẻ hay không.

Chính vì thế, từ góc độ của riêng mình, tôi thấy việc các hoa hậu, người đẹp tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế về du lịch như thế này là đúng đắn để làm mồi nhử, kéo khán giả xem, từ đó mời chào họ tới với các địa danh của đất nước.

Các hoa hậu, người đẹp chúng tôi chấp nhận hi sinh để làm thí sinh tham gia chương trình. Chúng tôi phải hi sinh về làn da, sức khỏe, nhan sắc, hi sinh cả trải nghiệm của mình để đặt thành công cho chương trình lên trên hết.

Chúng tôi phải làm sao để thu hút được các khán giả trẻ xem chương trình vì họ chính là đối tượng đông đảo nhất.

Qua đó, chúng tôi khơi gợi tình yêu du lịch trong họ cũng như sự tò mò của họ về các điểm đến. Tôi mong muốn nhà sản xuất sẽ lồng ghép được câu chuyện của chính chúng tôi với câu chuyện về du lịch, văn hóa Việt Nam tới người xem".

Ngoài ra, Ngọc Diễm cũng thẳng thắn nói về chuyện các người đẹp "lộ dốt" khi tham gia truyền hình thực tế. Cô chia sẻ:

"Thậm chí, có người còn hỏi rằng, có khi nào những hoa hậu, người đẹp khi làm thí sinh tham gia các thử thách của chương trình sẽ bị lộ ra cái ngu hay những thiếu sót sơ đẳng của mình hay không.

Tôi khẳng định, chuyện này chắc chắn là có. Sẽ có những lúc hoa hậu, á hậu lộ ra cái ngu đó.

Hoa hậu, á hậu cũng là con người, đã là con người kiểu gì cũng có những giây phút bất chợt bị trống não. Bản thân tôi khi tham gia chương trình cũng bị thua khi không trả lời được một câu hỏi đáng lẽ chỉ cần đến 10 giây. Lúc đó, tôi rất ấm ức và xấu hổ về bản thân.

Ngay sau đó, tôi đã gọi điện cho một người bạn mình là tiến sĩ để nhờ giải đáp câu hỏi đó nhưng anh ấy cũng bó tay. Đến tiến sĩ mà còn như vậy nên tôi tự tha thứ cho mình về điều đó".

Theo Nhịp sống Việt