Hoa hậu Hàn cưới chồng trẻ kém 18 tuổi, lên kế hoạch sang Việt Nam sống vì thấy tiềm năng

Cuộc hôn nhân nhiều thị phi với mỹ nam Trung Quốc kém 18 tuổi

Ngoài được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương, Ham So Won còn là mỹ nhân thường xuyên xuất hiện trên mặt báo bởi có cuộc hôn chênh lệch tuổi tác với mỹ nam Trung Quốc - Trần Hoa. Cặp đôi hơn kém nhau đến 18 tuổi, hay được nhắc đến với tên gọi "vợ 42 chồng 24".

Ham So Won sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu năm 1997. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Sex is zero (Tình dục là chuyện nhỏ), The Hairdresser, My Big Family…

Ham So Won là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997.

Ham So Won nảy sinh tình cảm với Trần Hoa trong khoảng thời gian Hoa hậu Hàn hoạt động ở Trung Quốc. Do chênh lệch tuổi tác nên ban đầu cặp đôi vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ gia đình.



Thậm chí, cha mẹ của Trần Hoa suýt từ mặt anh chàng vì không chấp nhận được chuyện con trai mình hẹn hò với bạn gái đáng tuổi cô dì. Tuy nhiên, Ham So Won và Trần Hoa vẫn quyết đến với nhau.

Đầu năm 2018, cặp đôi tuyên bố kết hôn. Trần Hoa theo vợ sang Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 12/2018, Hoa hậu Hàn hạ sinh con đầu lòng. Cũng từ đây, những mâu thuẫn vì khác biệt văn hóa, tuổi tác giữa hai người bắt đầu nảy sinh.

Năm 2018, Ham So Won gây xôn xao dư luận khi kết hôn với hot boy Trung Quốc kém 18 tuổi - Trần Hoa.

Một tháng sau sinh, Ham So Won quay trở lại công việc, còn Trần Hoa chủ yếu ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con gái.

Vì là nguồn kinh tế chính của gia đình nên Ham So Won luôn tỏ ra khắt khe với chồng. Cô quản lý hết mọi thu thập của chồng, kiểm soát anh chặt chẽ từ chuyện chi tiêu đến công việc nhà. Trần Hoa thường xuyên sống trong cảm giác bức bối, mệt mỏi và bất lực.

Chìm trong cãi vã triền miên, cuộc hôn nhân của Ham So Won ngày càng rơi vào bế tắc. Vì quá ngột ngạt, Trần Hoa đã bỏ nhà ra đi và có biểu hiệu của bệnh trầm cảm.

Khi mâu thuẫn được đẩy lên tới đỉnh điểm, hot boy Trung Quốc đòi ly hôn và lên kế hoạch trở về nước. Dù mẹ Trần Hoa đã hết lời khuyên răn con trai nhưng anh vẫn tỏ ra rất kiên quyết vì đã hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân.

Vì bế tắc với cuộc sống hôn nhân, Trần Hoa bỏ đi và đòi ly hôn.

Hàn gắn với chồng trẻ, dự định sang Việt Nam sinh sống



Phải đến lúc mối quan hệ với chồng trẻ đứng trên bờ vực đổ vỡ, Ham So Won mới "tá hóa" nhận ra lỗi sai của mình. Cô tìm đủ mọi cách níu kéo Trần Hoa, ngon ngọt "dỗ" chồng trẻ quay về với gia đình.

Trên trang cá nhân, Ham So Won cũng nhắn gửi đến chồng: "Vợ chồng mình vì yêu nhau sâu đậm mới kết hôn. Em từng tin rằng tình yêu có thể giúp chúng ta khắc phục mọi khó khăn về tuổi tác, biên giới, những ánh mắt soi xét của mọi người xung quanh. Bởi em quá yêu anh...

Nhưng dường như chúng ta đã trở thành người thân rồi, em sẽ bảo vệ gia đình này, hãy tin tưởng em, chờ đợi em, xin anh!".

Cặp "vợ 42 chồng 24 hiện đã hàn gắn và cùng nhau làm lại từ đầu.

Vì thế, sau khi đã bình tĩnh trở lại cũng như được vợ hết mực dỗ dành, Trần Hoa quyết định cho Ham So Won cơ hội. Cặp đôi đồng ý hàn gắn và cùng nhau làm lại từ đầu.



Trong một chương trình truyền hình mới đây, Ham So Won tâm sự vợ chồng cô hiện đã lên kế hoạch mang thai lần 2 vào đầu năm sau.

Hoa hậu Hàn tiết lộ bản thân đã đông lạnh và bảo quản trứng trước khi sinh con gái đầu lòng vì lo rằng bản thân sẽ không thể sinh nở tự nhiên ở tuổi 46. Nếu không thể mang thai tự nhiên, cặp đôi dự định sẽ sử dụng số trứng đông lạnh này và mang thai đứa con thứ 2 vào đầu năm sau.

Ham So Won chia sẻ dự định sinh con thứ 2 với chồng trẻ và sang Việt Nam sinh sống trong một chương trình truyền hình gần đây.

Ngoài ra, Ham So Won chia sẻ vợ chồng cô dự định sang Việt Nam sinh sống trong thời gian tới. Hoa hậu Hàn từng đến đất nước hình chữ S trước khi có dịch bệnh. Cô bày tỏ sự yêu thích dành cho Việt Nam và cảm thấy rất lạc quan vào tương lai phát triển của đất nước này.

Ham So Won Sau cũng tiết lộ khi ở Việt Nam, cô sẽ chuyển sang kinh doanh, dạy tiếng Trung và tiếng Anh, trong khi đó chồng cô - Trần Hoa có thể tham gia các hoạt động giải trí.

PV