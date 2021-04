Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La bất ngờ cùng có động thái liên quan tới con trai Subeo

Trên trang cá nhân mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ bức hình chụp lại tờ giấy mời khen thưởng cho con trai Subeo từ chính ngôi trường cậu bé đang theo học: "Món quà của anh 2 tặng cho Lisa Leon".

Cụ thể, trên tờ giấy mời khen thưởng có in dòng chữ: "Star of the Week is awarded to Henry Nguyen for showing kindness to his friends and helping others" (tạm dịch: Ngôi sao của tuần thuộc về Henry Nguyễn vì thể hiện sự tử tế đối với bạn bè và những người xung quanh).

Hồ Ngọc Hà thể hiện sự tự hào về con trai.

Đáng chú ý là Cường Đô La cũng đăng tải hình ảnh tương tự với sự tự hào dành cho con trai. Subeo hiện giờ đã vô cùng trưởng thành và cao lớn. Thậm chí, khi hai bố con đứng cùng nhau, bé Subeo còn cao gần bằng Cường Đô La.

Subeo giờ đã trưởng thành và đứng cao gần bằng bố.

Sau khi cả bố và mẹ sinh thêm em bé, Subeo trở thành anh trai cả trong gia đình. Subeo thường xuyên giúp đỡ Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà chăm sóc các em trai cùng em gái.

