Đông Nhi hạnh phúc vì Ông Cao Thắng chăm con khéo

- Sau khi sinh con, chị thấy cuộc sống của mình thay đổi điều gì lớn nhất?

- Thay đổi lớn nhất chính là số lượng thành viên rồi (cười). Nói vui vậy chứ chắc là thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng. Thay vì có thể thoải mái làm nhiều thứ như hồi trước, bây giờ nhất cử nhất động của tôi và anh Thắng đều phải đặt bé Winnie lên hàng đầu. Từ chuyện thực đơn ăn uống, giờ giấc sinh hoạt cá nhân lẫn công việc, tất cả thay đổi 180 độ vì con.

Trước khi sinh Winnie, hai vợ chồng suy tính nhiều thứ, bắt buộc thế này thế kia, không lệch đi đâu được. Nhưng sau khi trải nghiệm thực tế, không phải chuyện gì cũng theo ý mình muốn. Để có thể dung hoà được mọi thứ, hai vợ chồng đều phải cân chỉnh lại sao cho phù hợp về thói quen, cách thức chăm sóc, nuôi dạy, chơi với con. Từ đó, điều quan trọng là làm sao vừa đảm bảo được tính khoa học vừa phù hợp hoàn cảnh gia đình, giúp con lớn lên mạnh khoẻ. Trộm vía là gia đình của tôi thích nghi nhanh nên đang rất tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại.

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng và con gái Winnie.

- Đâu là giai đoạn khó khăn nhất của chị từ khi trở thành mẹ?

- Đó có lẽ là ở tuần đầu tiên, sau khi hai vợ chồng xuất viện trở về nhà. Chúng tôi là những ông bố bà mẹ tập sự mới toanh, lần đầu được mang những kiến thức trong sách vở ra ngoài thực tiễn nên có chút chưa quen. Mỗi đêm, tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng rồi dậy hút sữa. Quy trình lặp đi lặp lại nhiều ngày cho đến lúc Winnie được thay đổi thói quen ti mẹ trực tiếp thì tôi mới được ngủ nhiều hơn, việc chăm con đỡ vất vả.

Còn về chuyện trầm cảm với phụ nữ sau sinh, tôi may mắn chưa từng trải qua cảm giác đó. Một phần tôi đã chuẩn bị tâm lý rất vững vàng, đồng thời may mắn có một anh chồng tâm lý hơn rất nhiều, kề cận mỗi ngày. Gia đình hai bên cũng quan tâm, chăm sóc và phụ giúp việc chăm sóc Winnie. Chỉ có thời gian đầu bất ngờ thay đổi thói quen sinh hoạt, thức khuya chăm con khiến tôi hơi đuối. Sau đó, cuộc sống vào guồng quay, hai vợ chồng thay nhau đảm nhiệm vai trò lúc đối phương mệt hay có việc bận nên không quá khó khăn.

- Chị học tập kiến thức làm mẹ từ đâu?

- Tôi tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn gồm sách vở, internet, ông bà hai bên và những bạn bè đã có con. Tuy nhiên, không phải mọi kiến thức nào cũng đều áp dụng được mà hai vợ chồng phải chắt lọc, thử nghiệm rồi mới theo đấy mà tiếp tục. Mỗi gia đình sẽ có những cách nuôi dạy khác nhau, miễn sao con cái khoẻ mạnh, thông minh, hiếu động thì tôi đều ngưỡng mộ, muốn được học hỏi.

Thêm một may mắn là gia đình nội ngoại hai bên rất tân tiến và tôn trọng quyết định của con cái nên gần như chưa có xảy ra mâu thuẫn gì trong việc chăm sóc Winnie. Trái lại, ông bà còn phụ giúp tôi và anh Thắng rất nhiều, đặc biệt những lúc hai vợ chồng bận việc cùng lúc. Winnie cũng quen hơi, ngoan ngoãn và thich đùa giỡn với ông bà.

- Đàn ông vốn không tránh khỏi những vụng về trong việc bỉm sữa. Chị đánh giá khả năng chăm sóc con của ông xã Ông Cao Thắng ra sao?

- Anh Thắng chưa từng trải qua những công việc bỉm sữa nên chắc chắn phải có "cô giáo NuNu" (Đông Nhi - PV) hướng dẫn (cười). Tuy nhiên, nhờ thực hành thường xuyên nên tay nghề của anh ngày càng lên cao. Anh Thắng có thể tắm con, thay tã hay ru con trong lúc tôi bận. Riêng về khoản hát ru, mẹ có nhỉnh hơn ba một chút do thuộc nhiều bài hát con thích hơn và có thể múa minh hoạ linh hoạt hơn ba.

Ngược lại, anh Thắng là chuyên gia trong việc nuôi dạy, lắng nghe ý muốn của con. Có những khoảng thời gian, tôi tập trung hoàn toàn cho việc chăm con, không thể tìm hiểu thêm kiến thức bên ngoài thì anh Thắng đã phụ vợ chạy đôn chạy đáo, nghiên cứu đủ loại giáo trình. Hiện giờ, anh nghiên cứu đến lúc Winnie 3-6 tuổi luôn nên tôi an tâm, hạnh phúc về khoản này. Anh Thắng chiều con lắm nên Winnie trừ những lúc đói bụng ra thì rất bám ba để được bế đi chơi. Những lúc này, mẹ có thời gian rảnh làm việc cá nhân.

Ông Cao Thắng phụ vợ chăm con.

- Chị thấy bé giống ba hay mẹ nhiều hơn?

- Về ngoại hình, điều đó rõ mồn một nên không cần phải bàn cãi. Không một ai nói Winnie giống tôi cả. Song tôi rất vui về khoản này và đi khoe khắp nơi. Về tính cách, Winnie giống mẹ nhiều hơn một chút. Con nhạy cảm với âm nhạc và cảm xúc. Bây giờ hễ ai hát là con múa tay theo ngay. Con cũng biết buồn, tủi thân và mách mẹ nữa. Winnie trộm vía khoẻ mạnh, lanh lợi và nhạy bén phản xạ với môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, Winnie có một cái nết khá là không hay. Đó là lúc đói, con sẽ cáu và đòi ăn nên cần được đáp ứng nhu cầu thật nhanh. Điểm này thì giống mẹ hoàn toàn (cười).

- Khác với nhiều nghệ sĩ, chị khá cởi mở việc khoe con với khán giả. Chị nghĩ việc này mang đến mặt tốt và chưa tốt nào cho bé?

- Mỗi gia đình đều có những quan điểm, hoàn cảnh khác nhau. Với tôi, mọi lý do vì con đều đúng đắn cả. Gia đình tôi may mắn khi ngay từ thời điểm bắt đầu của hai vợ chồng đã được mọi người yêu thương, ủng hộ quá nhiều. Để đáp lại, tôi và anh Thắng thống nhất sẽ chia sẻ các cột mốc quan trọng của gia đình cho những người thân yêu, đồng hành suốt một chặng đường dài.

Bên cạnh đó, mỗi giai đoạn Winnie lớn dần lên đều cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Tính tôi cũng thích lưu giữ kỷ niệm nên anh Thắng cũng chiều theo. Đây là một món quà nhỏ sau này Winnie lớn lên, có cơ hội xem lại những tình cảm mà các cô chú anh chị dành cho mình từ lúc mới lọt lòng. Như hôm Winnie lần đầu rụng cuốn rốn, tôi vui quá nên đăng một status lên Facebook làm kỷ niệm và được bạn bè, đông đảo khán giả bày tỏ sự yêu mến. Giá trị đó lớn hơn rất nhiều so với những lo lắng mà tôi từng đắn đo.

- Anh chị dự tính khi nào sinh thêm con?

- Ngày xưa, hai vợ chồng từng hô hào muốn cả một đội bóng cơ. Nhưng sau khoảng thời gian trải nghiệm, cả hai nhận thấy sinh 2-3 bé là hợp lý, vì tính chất công việc và mong muốn tập trung chăm sóc con tốt nhất mới an tâm được. Hai vợ chồng đã tính trước kế hoạch. Nhưng ở thời điểm nào, tôi xin phép chia sẻ khi tin vui đến nhé. Phép màu thường không nên nói trước sẽ thú vị hơn.

Con gái Đông Nhi được nhận xét là 'bản sao' của bố - ca sĩ Ông Cao Thắng.

- Sau sinh, chị áp dụng phương pháp ăn uống, tập luyện gì để nhanh chóng về lại dáng chuẩn?

- Cơ thể của tôi mất sức khá nhiều do mất thời gian dài rặn sinh thường, xong tiếp tục qua sinh mổ. Tuy nhiên, do trong quá trình mang thai, tôi tập luyện thể dục đều đặn nên hồi phục khá nhanh, mặc dù không được tập luyện mạnh quá sớm. Thêm một bí quyết nữa, có lẽ do cho con ti mẹ trực tiếp giúp cân nặng của mẹ giảm nhanh hơn. Tôi chỉ cần ăn uống theo chế độ và tập luyện nhẹ nhàng là có thể trở về cân nặng ban đầu.

- Thời gian này, TP HCM giãn cách xã hội. Việc này tác động ra sao đến công việc lẫn cuộc sống của chị?

- Riêng khoản công việc, chắc chắn có ảnh hưởng, không chỉ đến tôi mà còn đến cả ngành giải trí và nhiều lĩnh vực khác. Cả công ty của tôi đều làm việc tại nhà. Nhiều show diễn và cả việc quay MV bị hoãn mà không còn cách nào khác.

Còn về cuộc sống gia đình, từ sau khi sinh, tôi chỉ ở quanh quẩn hai nhà nội ngoại chứ không có đi đâu. Mùa dịch càng không thể đi nên gia đình không có xáo trộn nào đáng kể. Chỉ có điều Winnie không được qua công ty gặp các cô chú thường xuyên như trước nữa. Mong rằng tất cả chúng ta đều có đủ sức khoẻ, bình an và kiên nhẫn cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn chung này.

Theo Ngôi sao