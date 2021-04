Đời tư kín như bưng của Thanh Sơn - chàng diễn viên 10 năm lận đận làm "phi công trẻ"

Dàn "mỹ nam" của VFC thời gian gần đây khiến khán giả thấy thú vị bởi mỗi người đều có màu sắc riêng biệt. Nếu như Việt Anh chín chắn trưởng thành, Mạnh Trường - Hồng Đăng tròn trịa, Mạnh Hưng - Chí Nhân đa năng, Doãn Quốc Đam lập dị thì Thanh Sơn lại mang nét thư sinh nhẹ nhàng.

Ở bộ phim "Tình yêu và tham vọng", chàng trai 9X khiến khán giả ngỡ ngàng bởi sự lột xác ngoạn mục. Sự xuất hiện của Thanh Sơn làm mạch phim trở nên nhẹ nhàng và "giảm tông" khá nhiều.



Thanh Sơn vai giám đốc Sơn điển trai trong "Tình yêu và tham vọng".

Đây là vai diễn mà Thanh Sơn bắt mình phải "đánh cược" tất cả sự nghiệp hơn 10 năm vào trong đó. Thanh Sơn tâm sự: "Tôi muốn dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho vai diễn lần này. Đây là vai diễn sau 10 năm chờ đợi của tôi".

Sau đó anh lại nổi bật với vai diễn thầy giáo Duy sinh tình trong "Đừng bắt em phải quên" đóng cặp cùng Quỳnh Kool. Vai diễn này cũng tạo hiệu ứng giúp Thanh Sơn được đề cử giải Nam diễn viên trong VTV Awards 2020.



Thầy giáo Duy phim "Đừng bắt em phải quên" là vai diễn gây ấn tượng mạnh của Thanh Sơn.

Trước khi nổi tiếng và tạo dấu ấn với 2 phim giờ vàng "Đừng bắt em phải quên" và "Tình yêu và tham vọng" thì Thanh Sơntừng tham gia các bộ phim như: Máy bay ký sự, Hoa nở trái mùa, Nếp nhà, Mùi cỏ cháy, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên...

Tất cả đều những vai diễn của Thanh Sơn đều được khán giả yêu mến bởi anh khéo léo hóa thân trong hình ảnh người đàn ông hiền lành đạo mạo.



Điều khiến Thanh Sơn ấn tượng nhất trong sự nghiệp 10 năm theo đuổi phim ảnh chính là việc các đạo diễn thường chọn anh đóng cặp với nữ diễn viên hơn tuổi. Cả quá trình đóng phim theo đuổi "máy bay bà già" là một trải nghiệm khó quên với Thanh Sơn.

Vẻ ngoài điển trai hiền lành của diễn viên 9X.

Nói về việc phải thường xuyên làm "phi công", Thanh Sơn tâm sự: "Không hiểu sao các đạo diễn lại luôn giao cho tôi đóng cặp với các chị, nhưng tôi thấy cũng thú vị. Đóng nhiều thành quen, nên cũng không thấy khó khăn gì nữa".

Thậm chí anh còn hài hước kể: "10 năm làm phi công trẻ, hình như tôi cũng láo hơn thì phải. Tôi không còn xem các chị là "các chị" nữa. Kịch bản bảo tôi yêu thế nào thì tôi sẽ yêu thế đấy thôi".

Bén duyên sự nghiệp khá sớm nhưng về đời tư Thanh Sơn lại cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn biết được chút ít thông tin về gia đình của anh. Trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, chính Thanh Sơn thú nhận anh lấy vợ lúc 25 tuổi. Chàng diễn viên 9X chia sẻ quyết định này không hề vội vàng vì anh và vợ đã có 3 năm tìm hiểu, nhưng anh vẫn khá lo lắng. Lý do khiến Thanh Sơn là vì: Một phần do tính cách bay nhảy, thích rong chơi, một phần do gánh nặng kinh tế của người trụ cột.

Để làm tốt vai trò trụ cột trong gia đình, Thanh Sơn chăm chỉ nhận phim hơn, anh thậm chí còn nhận thêm cả vai diễn trong các clip hài phát sóng trên mạng. Thanh Sơn muốn gia đình có một cuộc sống đủ đầy và vợ con không phải lo lắng quá nhiều.

Thanh Sơn từng bị dính tin đồn "phim giả tình thật" với Quỳnh Kool.

Tuy nhiên, sau phim "Đừng bắt em phải quên", Thanh Sơn bị đồn phim giả tình thật với diễn viên Quỳnh Kool. Ngoài ra có tin đồn anh đã ly dị vợ. Cuối cùng, tháng 9/2020, Thanh Sơn mới thừa nhận chuyện hôn nhân. Nam diễn viên cho biết, sau một thời gian chung sống, cả hai có nhiều bất đồng quan điểm, không thể dung hoà được nên quyết định làm thủ tục ly hôn từ đầu năm 2019. Vì con gái còn bé nên vợ anh nhận phần nuôi con và anh có nghĩa vụ chu cấp hàng tháng.

Nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi đồng thuận ly hôn. Hiện, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con gái trưởng thành".

