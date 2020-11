Đời tư ít biết của "Sarp" và "Bahar" ngoài đời thực trong Trái tim phụ nữ đang gây sốt trên truyền hình

Sau thời gian phát sóng trên truyền hình Việt Nam, bộ phim "Trái tim phụ nữ" của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây sốt, thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ. Sau thành công vang dội của bộ phim, những diễn viên chính của phim cũng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.

Cuộc sống ngoài đời thực thú vị của "Bahar"

Bahar trong "Trái tim phụ nữ"

Trong "Trái tim phụ nữ", Bahar do Ozge Ozpirincci thủ vai đã gây được chú ý với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Cuộc đời đầy gian truân của Bahar qua thể hiện của Ozge Ozpirincci đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ.

Diễn viên Ozge Ozpirincci ngoài đời

Diễn viên Ozge Ozpirincci sinh năm 1986 là một sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Cô bước vào sự nghiệp diễn xuất năm 2007 và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Ozge Ozpirincci và Altan Duzyatan khi còn bên nhau

13 năm bước chân vào nghề, nữ diễn viên "Trái tim phụ nữ" đã trải qua 2 mối tình sâu đậm. Năm 2008, Ozge Ozpirincci đã hẹn hò với nam diễn viên điển trai Engin Altan Duzyatan. 5 năm yêu nhau, chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Cặp đôi Ozge Ozpirincci và Altan Duzyatan đã quyết định đính hôn vào năm 2013. Nhưng thật bất ngờ, cũng trong năm này, cả 2 đã chia tay không rõ lý do. 5 tháng sau, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ xôn xao khi Engin Altan Duzyatan bất ngờ kết hôn với nữ diễn viên Neslisah Alkoclar.



Dư luận Thổ Nhĩ Kỳ khi ấy tiếc cho một cuộc tình đẹp đã không tiếc lời lên án nam diễn viên kia là bội bạc và thương cho nữ diễn viên xinh đẹp Ozge.

Trái với vẻ tiều tụy trong phim, Bahar ngoài đời có gu thời trang sang chảnh

Một thời gian sau khi dư luận lắng xuống, được truyền thông hỏi về lý do chia tay với Altan Duzyatan, Ozge Ozpirincci mới chia sẻ: "Chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ của mình với sự tôn trọng dành cho nhau. Tình yêu là thứ tình cảm cần có sự hy sinh lẫn nhau, sự thấu hiểu và trên hết là sự tin tưởng. Bạn càng tin tưởng đối phương thì bạn càng yêu họ nhiều hơn. Khi anh ấy 22 tuổi chúng tôi bắt đầu ở bên nhau và anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều. Giải thích lý do chúng tôi chia tay cũng nực cười như giải thích lý do tôi bắt đầu ở bên anh ấy. Anh ấy là người mà tôi đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời. Tôi muốn anh ấy hạnh phúc như vậy".



Ozge Ozpirincci và bạn trai hiện tại Burak Yamanturk

Sau 1 năm chia tay với Altan, năm 2014, Ozpirincci đã yêu nam diễn viên nổi tiếng Burak Yamanturk khi cùng nhau kết hợp trong bộ phim Tatar Ramazan. Cả hai cũng đã có một mối tình dài, sâu đậm cho tới thời điểm hiện tại và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Dù chiều cao khiêm tốn, nữ diễn viên biết cách mix match để khắc phục điểm yếu này

Ozpirincci đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn về cuộc sống hàng ngày của mình sau giờ làm việc: "Tôi thích nấu ăn với Burak. Thành thật mà nói, anh ấy là người nấu còn tôi đứng bên cạnh học hỏi. Chúng tôi có một căn bếp lớn và tôi thích dành thời gian với anh ấy ở đó. Điều đó rất thư giãn. Tôi cũng thích đi lang thang với những con mèo của mình".

Nói về dự định kết hôn, nữ diễn viên Ozpirincci chia sẻ: “Tôi không thấy hôn nhân là điều cần thiết. Tổ chức đám cưới khiến tôi căng thẳng và có thể làm phức tạp thêm tình yêu của chúng tôi”.



Gia thế 'khủng' của "Sarp"

Caner Cindoruk vào vai Sarp - chồng của Bahar trong phim Trái tim phụ nữ

Thủ vai nhân vật Sarp trong bộ phim Trái tim phụ nữ, nam diễn viên sinh năm 1980 Caner Cindoruk để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc.



Với vai diễn Sarp – chồng của Bahar, dù không có nhiều đất diễn và chỉ xuất hiện trong những cảnh hồi ức của Bahar nhưng nam diễn viên Caner Cindoruk lại tạo được ấn tượng với khán giả bởi lối diễn tự nhiên và đầy cảm xúc. Những phân cảnh Sarp “thả thính” Bahar đạt đến trình độ “bậc thầy” với những câu nói ngọt lịm cũng khiến cho nhiều chị em phái đẹp “đổ gục”. Để có được lối diễn xuất lôi cuốn như vậy, ít ai biết Caner Cindoruk được sinh ra trong một gia đình nhà “nghề” có tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Caner Cindoruk ngoài đời

Caner Cindoruk là một diễn viên có thâm niên trong nghề đồng thời cũng là đạo diễn, nhà sản xuất phim. Bố của Caner Cindoruk - Zafer Doruk là một nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng đã từng 2 lần đạt được giải thưởng Orhan Kemal Story Awards năm 1993 và 1995 với 2 tác phẩm có tựa đề lần lượt là Kedi và Orhan Kemal. Chú ruột và em trai của nam diễn viên Caner cũng là những diễn viên có tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, từ nhỏ Caner đã đã tham gia vào nhiều vở kịch ngắn của trường. Sau khi tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Cukurova, anh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với bộ phim nổi tiếng The International (Beynelmilel) vào năm 2006. Nhưng phải đến với vai Kemal trong bộ phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Lady's Farm (Hanimin Ciftligi), hình ảnh của Caner Cindoruk mới thật sự lột xác và được nhiều người biết tới.

Tính đến năm 2020, Caner Cindoruk đã có mặt trong 20 bộ phim dài tập với nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả. Năm 2017, anh được trao tặng giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Sadri Alisik lần thứ 22 cho vai diễn Cemal trong bộ phim Ember (Kor).



Caner hiện vẫn độc thân sau nhiều cuộc tình

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống tình cảm của Caner Cindoruk cũng khá ồn ào và tốn không ít giấy mực của báo chí với những mối tình với các nữ diễn viên xinh đẹp trong nghề. Năm 2009 - 2013, anh đã có mối tình với nữ diễn viên hơn anh 2 tuổi - Ebru Ozkan. Sau khi chia tay Ebru Ozkan, Caner Cindoruk bắt đầu mối quan hệ với Gokce Bahadır cho đến năm 2015. Mối tình của anh với Gokce Bahadir cũng kéo dài được gần 3 năm thì đường ai nấy đi. Năm 2017 anh bắt đầu một mối quan hệ mới với Farah Zeynep Abdullah – một nữ diễn viên, ca sĩ xinh đẹp và kém anh 9 tuổi. Có lẽ không hợp nhau nên chuyện tình của “Sarp” ngoài đời thực trôi qua nhanh chóng.



Caner bên cạnh hai diễn viên nhí trong phim Trái tim phụ nữ

Năm 2018, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ lại một lần nữa xôn xao khi tin tức hẹn hò của Caner Cindoruk với diễn viên Selin Sekerci bị rò rỉ trên mạng xã hội. Không lâu sau, cả hai đã công khai mối quan hệ này và nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ bởi cả hai quá đẹp đôi. Tưởng chừng như Selin Sekerci sẽ là “bến đỗ” cuối cùng của nam diễn viên này nhưng đến giữa năm 2019, cả hai công bố chia tay khi tham gia một sự kiện lễ trao giải mà họ tham dự. Hiện tại, nam diễn viên phim Trái tim phụ nữ vẫn còn độc thân.



"Trái tim phụ nữ" là bộ phim được mua bản quyền từ bộ phim Woman – Series phim truyền hình dài tập ăn khách của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ phim đã nhận được giải thưởng "Best Drama" tại Thổ Nhĩ Kỳ và "Best International Drama" tại Liên hoan phim truyền hình Tokyo. Với tên gọi "Trái tim phụ nữ" khi về đến Việt Nam, bộ phim về đề tài tâm lý tình cảm gia đình này đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả Việt. Người xem sẽ cùng khóc, cùng cười và cùng đau lòng với cuộc đời của 3 mẹ con Barha với nhiều tình tiết bất ngờ, hấp dẫn xuyên suốt 97 tập phim "Trái tim phụ nữ".

K.N (th)