Doãn Hải My phản hồi về tin hẹn hò Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu theo sát Doãn Hải My sau đêm chung kết Sau khi công bố kết quả Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu lập tức đến gặp thí sinh Doãn Hải My.

Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra với màn đăng quang của Đỗ Thị Hà. Doãn Hải My tuy được đánh giá cao trước đêm chung kết nhưng không lọt top 5. Cô giành giải thưởng phụ là Người đẹp tài năng.

Trong đêm chung kết, cầu thủ Đoàn Văn Hậu tới ủng hộ Doãn Hải My. Trước đó, họ vướng tin đồn hẹn hò. Doãn Hải My cũng là tài khoản nữ duy nhất Văn Hậu theo dõi trên Instagram.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thân mật sau đêm chung kết. Ảnh: Nguyễn Thành.

Sau đêm thi, hai người công khai đứng cạnh nhau. Đoàn Văn Hậu khoác vai bạn gái tin đồn và luôn theo sát cô. Tuy nhiên, cầu thủ từ chối trả lời báo chí về mối quan hệ với Người đẹp tài năng.



Trong buổi họp báo diễn ra sáng 21/11, Doãn Hải My tiếp tục nhận được câu hỏi liên quan đến Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, cô cho biết: “Đây là buổi họp báo đăng quang hoa hậu nên nếu tôi trả lời vấn đề riêng tư ở đây thì không hợp lý. Do đó, tôi xin phép trả lời sau”.

Ngoài ra, Doãn Hải My nhận được câu hỏi liên quan đến thái độ chảnh sau đêm chung kết. Phóng viên phản ánh khi tiếp cận Doãn Hải My để đặt câu hỏi, người đẹp không trả lời, thậm chí “ngó lơ”, giữ thái độ lạnh lùng.

Doãn Hải My trong buổi họp báo. Ảnh: Bá Ngọc.



Doãn Hải My theo học Đại học Luật Hà Nội. Cô có chiều cao khiêm tốn so với dàn thí sinh là 1,67 m. Ưu điểm của cô là nụ cười tươi, sáng sân khấu. Cô cũng thuộc nhóm thí sinh có học vấn cao.Giải đáp vấn đề này, Doãn Hải My trả lời: “Lúc đó tôi mới xuống sân khấu và được gặp gia đình sau thời gian dài. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy các thành viên trong gia đình khóc. Lúc đó, tôi không nghe rõ mọi người xung quanh hỏi cái gì chứ không phải tôi cố tình lơ. Lúc sau khi trở lại sân khấu, tôi vẫn trả lời các câu hỏi”.

Theo Zing