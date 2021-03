Đỗ Mạnh Cường nhận con nuôi thứ tám

Khuya 22/3, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ về quyết định khiến anh đắn đo rất nhiều. Nhà thiết kế thông báo anh sẽ nhận thêm con nuôi thứ tám là một bé gái 3 tuổi. "Bố sẽ làm bố hợp pháp của con. Gia đình SIXDO chào đón con. Cả nhà mình sẽ yêu thương con. Các mẹ cả nước cũng yêu con. Bố rất đau lòng khi nhìn hình ảnh con ngồi ngóng mẹ cả ngày. Lời nói, tiếng khóc của cô cứ ám ảnh tâm trí bố...", Đỗ Mạnh Cường thổ lộ.



Nhà thiết kế đang ở Hà Nội để lo công việc. Cả đêm qua anh không ngủ và nhiều lần rơi nước mắt vì thương bé gái 3 tuổi không có cha, mẹ bị xâm hại năm 17 tuổi rồi mang thai, sinh ra bé. Vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ dù rất yêu thương con song vẫn dứt ruột đem con cho một nhóm từ thiện giúp nuôi dưỡng, mong con gái có tương lai tươi sáng hơn. Sau khi mẹ rời đi, bé gái khóc không ngừng và ngồi thẫn thờ cả ngày nhìn ra ngoài ngóng mẹ đến đón.

Bé gái 3 tuổi mòn mỏi ngóng mẹ tới đón. Hình ảnh khiến Đỗ Mạnh Cường rất đau lòng nên anh quyết định nhận bé làm con.

"Xem video bé khóc nức nở đòi mẹ tôi không cầm được nước mắt. Cả đêm qua tôi khóc vì thương con. Mỗi lần tôi đi vắng, con gái My My ở nhà cũng khóc hết nước mắt như vậy. Thế nên nhìn bé gái tìm mẹ lòng tôi quặn thắt", Đỗ Mạnh Cường nói.

Vì đã có 7 con nuôi nên Đỗ Mạnh Cường phải cân nhắc rất kỹ trước quyết định nhận thêm một bé gái. Sau một đêm mất ngủ, anh hiểu bản thân thực sự muốn làm bố của cô bé. Dù vậy, Đỗ Mạnh Cường vẫn mong một ngày nào đó mẹ ruột của bé suy nghĩ lại và đến nhận con. Anh biết nhiều người sẽ băn khoăn, lo lắng việc mình đã có quá nhiều con nuôi thì khó có thể dành thêm thời gian cho một đứa con nữa. "Nếu ai đã dõi theo tôi thì đều biết bận rộn đến đâu tôi vẫn luôn tự tay chăm sóc các con vào buổi sáng, buổi trưa tranh thủ về chơi với chúng và buổi tối tôi cũng sắp xếp về sớm quây quần bên các con. Tôi thường thu xếp đưa các con đi chơi, du lịch để gia đình có nhiều kỷ niệm và được bên nhau nhiều hơn. Người khác cố gắng 1 thì tôi cố gắng gấp 10 vì các con", Đỗ Mạnh Cường khẳng định.

Dự kiến tối nay 23/3, Đỗ Mạnh Cường sẽ từ Hà Nội vào Sài Gòn để đón con nuôi thứ tám. Anh muốn nhận nuôi 100 đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ và tin chắc sẽ làm được điều này bằng tình yêu thương và sự động viên của các con, sự ủng hộ của người thân, bạn bè, khán giả. Vài ngày trước, Đỗ Mạnh Cường đã rao bán miếng đất rộng 14.000 m2 ở Lâm Đồng để chuẩn bị mua mảnh khác lớn hơn, nhằm xây dựng mái ấm cho những đứa trẻ cơ nhỡ. Nhà thiết kế đang nỗ lực phát triển thương hiệu thời trang SIXDO, tạo nguồn thu nhập dồi dào, ổn định để thực hiện ước mơ lớn của anh.

Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận đưa các con nuôi đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt vài ngày trước.

Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981, quê Hà Nội. Anh hiện có 7 con nuôi là các bé Nhím, Tít, Linh Đan, My My, Gấu, Én, Rồng. Mỗi đứa trẻ đến với gia đình anh theo cách khác nhau nhưng đều được yêu thương, chăm sóc và hưởng tình thân như ruột thịt. Nhà thiết kế mong muốn khi lớn lên các con sẽ tiếp nối công việc thiện nguyện của bố, biến ngôi nhà thành trại trẻ mồ côi, cưu mang, nuôi dưỡng những em bé kém may mắn.



Theo Ngôi sao