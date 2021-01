Đỗ An nói về cuộc hôn nhân 6 năm với người mẫu Lê Thúy, tiết lộ đã có những lúc khó khăn đến mức không thở nổi

Ngày 11/1 vừa qua là dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Lê Thúy và Đỗ An . Nhân ngày đặc biệt này, nam diễn viên điển trai đã có đôi lời nhắn gửi đến bà xã. Anh thừa nhận trong 6 năm chung sống, cả hai đã nhận ra nhiều thói hư tật xấu của nhau, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại giúp cả hai hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

"11/1/2015 - 11/1/2021

Anh vẫn cảm thấy như ngày hôm qua mình mới vừa cưới. Cảm giác đó, vẫn nguyên vẹn. 6 năm là một khoảng thời gian không hề ngắn, và chắc chắn nó đã không hề dễ dàng cho em, và cho anh. Yêu nhau là một lẽ, nhưng sống cùng nhau, sớm tối đều bên cạnh nhau, và nhận ra rất nhiều tật xấu của nhau thì lại là chuyện khác, em nhỉ.

Thật lạ, là khi quen nhau người ta luôn cố gắng làm mình hoàn hảo trong mắt của đối phương, để sau khi lấy nhau, nhận ra, không ai trên đời là hoàn hảo cả. Nhưng với anh, chính sự không hoàn hảo ấy, lại là sự thú vị của hôn nhân. Mình đã có những lúc khó thở khi nhận ra những thiếu sót của nhau, để rồi mình chậm chậm nhận ra, đó chính là lý do chúng ta cần nhau.

Anh không cần một người vợ hoàn hảo, em ạ. Điều anh cần, là em, người có thể lấp vào những chỗ trống, để chỉ khi ở bên cạnh, anh thấy mình đã hoàn hảo, vì có em.

Anh vẫn muốn được ôm em ngủ mỗi tối, dù là khi em dỗi, chỉ để cảm nhận được sự may mắn mà cuộc sống này đã dành cho anh. Nên nếu em có giận, thì cũng hãy giả vờ ngủ say để cho anh được ôm em, em nhé", Đỗ An viết.

Kể từ khi về chung một nhà, Lê Thúy và Đỗ An đã gặp phải không ít khó khăn vì những lời đàm tiếu của người ngoài cuộc, từ việc nam diễn viên bị nghi ngờ giới tính cho đến chuyện nhan sắc hai người bị ví như "đôi đũa lệch"...

Bất chấp tất cả, cả hai vẫn kiên trì ở bên nhau, cùng vun đắp hôn nhân, thậm chí là "xù lông" để bảo vệ nửa kia trước búa rìu dư luận. Cũng có những lúc không tránh khỏi bế tắc, Lê Thúy thừa nhận ông xã từng khiến cô đùng đùng xách vali ra khỏi nhà, nhiều lần còn có ý định muốn ly hôn nhưng cuối cùng, hai vợ chồng vẫn quyết định thấu hiểu và cảm thông cho nhau.

"Em sai rất nhiều, nhưng có một điều em không sai là được gặp và cưới anh làm chồng. Em yêu anh hơn cả bản thân của mình. Chưa bao giờ em khen anh, nhưng thực tâm trong em, anh luôn là người chồng tuyệt vời", Lê Thúy từng nhắn nhủ Đỗ An.

Về phía mình, Đỗ An cũng cảm động với sự hy sinh của Lê Thúy dành cho gia đình nhỏ: "Anh muốn cảm ơn vợ rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, em đã phải chịu rất nhiều áp lực từ công việc đến cuộc sống. Có những lúc em cô đơn, anh biết qua phản ứng tức giận, những lời nói cũng hơi nặng. Lý do anh nhịn hết là vì anh biết hết sự hy sinh của em. Anh chỉ muốn em chia sẻ với anh nhiều hơn nữa".

Theo Nguoiduatin.vn