Diễn viên Khương Ngọc: 'Tôi và bạn gái đã có con lớn rồi'

Trong bài phỏng vấn của Zing, Khương Ngọc lần đầu công khai việc có con. Tuy nhiên, nam diễn viên từ chối tiết lộ cụ thể về con đầu lòng và cuộc sống với bạn gái hiện tại. Khương Ngọc giải thích những chuyện riêng tư anh không muốn chia sẻ quá nhiều.

"Khi bớt vất vả, tôi muốn làm gì khiến bản thân và đồng nghiệp vui"

- Vì sao thời gian gần đây anh khá im ắng, không đóng phim điện ảnh?

- Nói ra mọi người có thể thấy hơi xa xỉ nhưng sau một thời gian làm những thứ quen thuộc, hiện tại tôi muốn làm thứ mình thích. Lúc này tôi không khó khăn.

Trước đây, tôi đóng phim truyền hình để tìm kiếm danh vọng. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy không có gì khiến bản thân kích thích với công việc diễn viên. Tôi phải tuân theo kịch bản của ê-kíp mà không được thay đổi quá nhiều theo ý muốn. Tôi nghĩ mình cần tự viết ra một nhân vật để bản thân thoải mái và vùng vẫy trong vai diễn đó.

- Tức hiện tại anh tự sản xuất, làm đạo diễn và kiêm diễn viên chính?

- Nhìn từ những người bạn, tôi nhận ra khi họ tính toán nhiều quá, thành công không tới và đánh mất niềm vui trong công việc. Vòng đời của phim điện ảnh nhiều thì được 30 ngày, nếu không chỉ có 3 ngày hoặc một tuần.

Thời thế đã thay đổi rồi, nếu chỉ dựa vào thị trường nội địa khả năng thành công không cao. Do đó, chúng ta phải tìm cách vận hành khác, đó chính là những nền tảng VOD. Đó là con đường tôi chọn hiện tại.

Khán giả hiện giờ thích dòng phim gần gũi, có vui, buồn, sướt mướt. Nhưng nếu chúng ta cứ quanh quẩn trong đề tài đó, thị trường bao giờ mới phát triển và những người khai thác nội dung mới dễ bị chết yểu.

Khương Ngọc cho biết anh từng muốn làm nhiều công việc để chứng tỏ bản thân. Ảnh: Bá Ngọc.

- Anh làm từ diễn viên, biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ, ca sĩ, MC... Đâu là con đường anh chọn?



- Ngày xưa tôi muốn chứng tỏ mình, một phần do bất mãn vì không thể tự vùng vẫy trong vai diễn. Do đó, tôi phải tự tìm ra con đường cho riêng mình. Tuy nhiên, sau một thời gian tôi nhận ra, cố gắng khai thác khả năng của bản thân sẽ đạt được giá trị to lớn hơn so với việc thích thể hiện.

Hai cái đó nghe có vẻ giống nhưng thực chất khác nhau từ suy nghĩ bên trong. Một suy nghĩ có thể đưa tôi đến thành công chừng mực nhưng bản thân cảm thấy vui sướng. Còn một suy nghĩ có thể mang đến thành công nhiều người mong muốn nhưng không làm cho mình vui.

Nhiều người nói với tôi họ kiếm cơm còn khó lấy đâu ra làm việc để tìm niềm vui. Nhưng mỗi người có giai đoạn khác nhau. Khi đã đi qua giai đoạn vất vả rồi, tôi thay đổi suy nghĩ và thích làm những gì để bản thân vui vẻ.

Nếu làm đạo diễn mà thấy vui thì mọi thứ đều dễ dàng. Còn nếu không thấy vui thì nó như một bài toán chuyên mà bản thân không thể giải được. Chẳng hạn khi chọn một diễn viên và đạo diễn không thể khai phá khả năng của họ.

Đó là điều cực kỳ bất hạnh của người đạo diễn. Đúng là công việc đạo diễn khó nhất, còn với diễn viên, tôi có thể giải mọi bài toán được đưa ra.

Khương Ngọc thử sức với nhiều vai trò, từ đạo diễn, diễn viên, biên kịch tới ca sĩ, nhạc sĩ. Ảnh: Bá Ngọc.

"Tôi quá tham lam"

- Phim "Ống kính sát nhân" vấp phải ý kiến trái chiều và thành tích phòng vé thấp, anh có còn vui?

- Khi làm phim đó, ai cũng biết đây là đề tài kén khán giả. Có những phim nhìn vào là biết giỏi lắm huề vốn. Còn có những phim nhìn là biết thắng. Thị trường này đơn giản lắm, nhìn đề tài là biết. Bản thân đạo diễn cũng biết trước điều đó.

Khi đạo diễn hỏi tôi khả năng thắng của phim, tôi cũng nói thẳng là khó. Tôi bảo cậu ấy: "Nhưng nếu em thích làm, anh sẽ chơi với em". Một trong những lý do tôi thích đạo diễn đó là cậu ấy am hiểu mọi thứ nhưng không nắm rõ vấn đề thương mại.

Nhìn vào thị trường nước ngoài, nếu không có những người chịu hy sinh đi bước đầu tiên thì mãi mãi không có thành quả.

- ''Rừng xanh kỳ lạ truyện'' do anh làm đạo diễn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia nhưng kịch bản gây tiếc nuối, đề tài kén người xem và bị nhà phát hành rút suất chiếu với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng . Anh đối mặt với thất bại này thế nào?

- Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình đang có nhân vật át chủ bài và nó sẽ đảm bảo cho mình tỷ lệ huề vốn. Tuy nhiên, tính thời điểm khi phim ra rạp có vẻ không phù hợp. Lúc đó, nhân vật chủ chốt của tôi lại có phim khác ra mắt ngay thời điểm đó.

Có nhiều cái vấp ngã khiến tôi phải ngồi phân tích xem mình sai chỗ nào. Rừng xanh kỳ lạ truyện có lẽ là lần khiến tôi buồn nhất. Khi đó, tôi quá tham lam, phần muốn chứng tỏ bản thân lớn hơn sự say mê. Do đó tôi vấp ngã là đúng. Nếu không vấp ngã, tôi có lẽ sẽ bị ảo và ngông hoài. Tôi phải cảm ơn lần vấp ngã đó khiến tôi tỉnh táo hơn.

Ai rồi cũng tới đích, lâu hay nhanh thôi và quan trọng trong chặng đường tới đích đó, chúng ta gặt hái gì.

- Sau cú vấp ngã, anh từ bỏ điện ảnh?

- Tôi đang chuẩn bị tốt hơn cho điện ảnh. Giữa làm điện ảnh mà rủi ro cao và phương án an toàn hơn, tôi nghĩ nên chọn phương án hai. Tôi là người cả nghĩ nên một khi cầm tiền của nhà đầu tư, tôi áp lực kinh khủng. Tiền của tôi, tôi tiêu thoải mái, chơi cỡ nào cũng được nhưng của người khác, tôi phải tính toán kỹ lưỡng.

Lúc làm Chị Mười Ba, tôi đã tính đường chết rồi, bởi đó là phim đầu tiên của bạn tôi. Họ không tạo áp lực nhưng tôi phải đưa ra phương án an toàn nhất có thể và nỗ lực với tất cả hiểu biết, nhiều năm kinh nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi khi đó không phải thắng lớn mà chỉ mong huề vốn.

- Anh cho biết bản thân hiện tại bớt ngông hơn. Ngoài những vấp ngã kể trên, còn điều gì khiến anh thay đổi?

- Từ "ngông" do mọi người tự đặt ra vì nhìn mặt tôi thấy ghét. Còn định nghĩa "ngông" của tôi là khi tự tin vào tất cả việc bạn làm, bạn không ngán ngại việc gì và khi thoải mái bộc lộ sự không ngán ngại đó, mọi người sẽ nói bạn ngông. Tôi quá tự tin vào khả năng của bản thân.

Nam diễn viên cho biết anh đọc nhiều sách để nghiên cứu phương pháp ăn thuần chay. Ảnh: Bá Ngọc.

- Việc thử sức với rất nhiều công việc mang lại cuộc sống và kinh tế như thế nào cho anh?

- Hiện tại, tôi có cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ hay nặng gánh về kinh tế. Nói thật để làm giàu từ nghề diễn viên khó lắm, cuộc sống vừa đủ thôi. Phải yêu nghề lắm mới làm được bởi nó được xếp vào công việc có thu nhập không ổn định. Ngoài ra, công việc này mang lại cho tôi tình cảm lâu dài từ khán giả. Tôi rất hay nghe khán giả nhận xét: "Mẹ em rất thích anh" hay "Dì em rất thích anh".

Là người lo xa nên khi kiếm được tiền tôi sẽ tích lũy bằng nhiều dạng tài sản. Tôi hơi già nua nên luôn tính toán trường hợp kiếm ít lại thì phải dùng tài sản đó để sống.

- Anh có đầu tư bất động sản như nhiều đồng nghiệp?

- Đầu tư bất động sản là mua đi bán lại, nghe hơi ghê gớm còn tôi mua để đó. Tôi cũng có nhà nhưng không muốn nói ra bao nhiêu nhà hay ở đâu.

- Trong một chương trình truyền hình mới lên sóng, Khương Ngọc chia sẻ việc ăn chay. Anh áp dụng chế độ ăn như vậy từ khi nào?

- Tôi đang ăn thuần thực vật. Ăn chay tức là không ăn động vật còn thuần thực vật là cố lấy được càng nhiều enzyme từ thực vật càng tốt và chắc chắn có những món không bao giờ dùng tới, chẳng hạn thịt đỏ.

Tôi từng ăn chay. Có thời điểm tôi ăn chay nguyên một năm nhưng sau đó tôi nghiên cứu về cách ăn thuần thực vật. Thuần thực vật cũng là một dạng chay nhưng khó hơn, phải có chuyên gia dinh dưỡng và không phải cứ mua rau về nấu lên là xong. Phải nấu ở mức độ nào đó để vẫn giữ được nhiều vitamin nhất có thể. Ngoài ra, phải ăn đầy đủ các loại hạt bởi chúng mới bổ sung nhiều chất. Khẩu phần ăn phải thật đa dạng và theo tỷ lệ cụ thể. Trong khi đó, ăn chay rất dễ, chỉ cần không ăn thịt là xong.

"Ăn thuần thực vật giúp tôi thay đổi tính cách"

- Anh có chuyên gia dinh dưỡng riêng?

- Tôi tự nghiên cứu, đọc sách và vài năm trở lại đây tôi bỏ thịt. Tôi thấy sức khỏe vẫn tốt nhưng để có cơ bắp như xưa rất khó. Rất nhiều người nói dạo này tôi ốm. Tôi nghĩ cũng đúng bởi tôi không ăn thịt và chưa cung cấp đủ các loại ngũ cốc. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng cũng là một phần lý do khiến tôi thay đổi tính tình.

- Vì sao anh ăn thuần thực vật?

- Gia đình tôi có tiền sử nên từ nhỏ đã không ăn thịt heo, tinh bột. Ngày nhỏ tôi chỉ ăn thịt bò và tập thể dục điên cuồng. Tôi nghĩ thịt bò mang lại cơ bắp và không tạo mỡ. Nhưng sau một thời gian, nhiều người thân của tôi ra đi vì ung thư. Ung thư có nhiều nguyên nhân nhưng thịt đỏ nuôi tế bào ung thư. Đó là lý do khiến tôi không ăn thịt đỏ nữa.

Nam diễn viên cũng duy trì lối sống khoa học, ngủ và thức dậy sớm. Ảnh: Bá Ngọc.

- Bạn gái mới đóng vai trò thay đổi lối sống, suy nghĩ của anh ra sao?

- Với nhiều người tôi cũng cảm thấy có duyên nhưng như những bánh răng ấy, đâu đó chúng tôi chưa khớp lắm. Còn với cô ấy, tôi thấy chúng tôi vừa có duyên vừa có nợ. Phải có nợ mới gắn bó lâu dài. Tôi không mong muốn sự hoàn hảo nhưng ở một số nhận định, quan điểm cần có sự hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại có điều đó.

Tôi gặp cô ấy tình cờ và ấn tượng cô ấy xinh đẹp, thông minh. Thường những người phụ nữ thông minh mà không theo kiểu biểu hiện ra rất dễ cuốn hút người khác. Họ có bản tính rất phụ nữ và khá giống tôi ở điểm không nói khi không cần. Nhưng một khi nói họ rất thuyết phục.

- Hai người dự định khi nào tổ chức hôn lễ?

- Tôi cũng mong muốn có được niềm hạnh phúc ở gia đình nhỏ. Nhưng thật ra có những chuyện mọi người không biết. Cô ấy và gia đình cũng đồng ý chuyện đó. Hiện tại tôi chưa nói thôi nhưng thiên thần của tôi đang lớn. Lý tưởng về hôn nhân của tôi không phải ở buổi lễ.

Như người nước ngoài, họ sống với nhau một thời gian, sinh con và cảm thấy không thể sống thiếu nhau mới tổ chức hôn lễ. Khi đó, con của họ đã có thể chạy nhảy và cầm váy cho mẹ. Với tôi, hôn lễ cực kỳ quan trọng mà không đơn giản chỉ là tờ giấy hay tổ chức chỉ để rạng danh gia đình để rồi vài ngày sau thấy không hợp lại ly dị.

- Có thể hiểu anh và bạn gái đã có con?

- Bé cũng lớn rồi. Tới một lúc nào đó, khi con nói: "Tại sao ba không cho mặt con xuất hiện" tôi sẽ để lộ diện. Tôi cũng không giấu chuyện này, người trong giới biết nhiều lắm nhưng những vấn đề riêng tư tôi không muốn chia sẻ nhiều.

Việc ăn thuần thực vật giúp Khương Ngọc thay đổi về tính cách. Ảnh: Bá Ngọc.

