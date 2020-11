Đây là lý do khiến Á hậu vừa tròn 20 tuổi đã quyết định lên xe hoa với chồng hơn 9 tuổi

Tường San sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về thời trang: mẹ cô đang làm việc trong ngành thời trang, chị gái cũng học thạc sĩ chuyên ngành này tại Paris (Pháp). Cô tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) năm 2019. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m7, số đo 3 vòng: 82-62-95 cm

Tham gia Miss World Vietnam 2019, ngay từ vòng chung khảo miền Bắc, Tường San đã được xem như là một trong những ứng viên "nặng ký" cho ngôi vị hoa hậu. Trước đêm chung kết, nhiều người dự đoán Tường San sẽ lọt vào top 3.

Nhan sắc Á hậu 2 Tường San lúc mới giành ngôi vị.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Tường San đoạt giải Á hậu 2, khiến nhiều người tiếc nuối vì sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, được đánh giá là không thua kém Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ngoài giải Á hậu, Tường San còn lọt top 3 Người mẫu thời trang và top 5 Người đẹp tài năng.

Sau 1 năm giành ngôi vị Á hậu 2, mới đây Tường San quyết định lên xe hoa với chồng hơn 9 tuổi. Sau khi kết hôn, Tường San sẽ hạn chế tham gia các hoạt động showbiz.Cô chia sẻ: "Anh ấy không ép buộc tôi phải dừng showbiz. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không hoạt động nhiều".

Nói về lý do kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, Tường San chia sẻ cô không tìm được nguyên nhân nào. Người đẹp chỉ cảm thấy cô hạnh phúc và an toàn bên chồng. Đối với Tường San, mọi việc đều đến vô cùng tự nhiên và do duyên số sắp đặt.

Tường San là cựu hot girl THPT Phan Đình Phùng. Cô bắt đầu tham gia làm mẫu ảnh từ khi còn học cấp 3. Sau khi làm mẫu cho chị gái trong một bộ ảnh, cô nhận được sự chú ý và có những lời mời hợp tác. Từ đó, cô yêu thích và bén duyên với công việc này nhiều hơn và trở thành gương mặt mẫu look book nổi tiếng với các thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ ở Hà Nội.

Ngay từ khi còn đi học, người đẹp Hà thành đã khá nổi tiếng. Trang cá nhân của cô có tới hơn 40.000 người theo dõi. Tường San được nhận xét là “hao hao” nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, nhất là đôi mắt. Nhiều người khen ngợi nhan sắc của Tường San, cho rằng cô có vẻ đẹp cổ điển và đậm chất điện ảnh nên gọi cô là “nàng thơ” trên trang cá nhân.

Nhan sắc tuổi 20 tròn đầy và căng tràn sức sống.

Đỗ Quyên (th)