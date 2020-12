Đây là loạt phát ngôn gây tranh cãi nhất 2020 của Sao Việt

Hương Giang: 'Antifan giống một cái gì đó thư giãn'

2020 là một năm khá lao đao với hoa hậu chuyển giới Hương Giang khi bị rơi vào cơn bão tẩy chay từ antifan. Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm, Hương Giang tự tin chia sẻ, cô không quan tâm những lời nói miệt thị hay chỉ trích từ dư luận.

"Tôi có rất nhiều antifan nhưng không áp lực gì với họ. Antifan đang bị ám ảnh bởi việc phải làm tôi đau khổ, nên luôn đeo bám. Tôi thấy họ mới là những người đáng thương nhất. Cuộc sống của họ chẳng có gì nên cứ quanh quẩn với những công việc sẽ khiến tôi đau khổ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không có gì phải sợ hết", hoa hậu chuyển giới chia sẻ.

Hương Giang là ngôi sao gây tranh cãi nhất 2020 vì những phát ngôn của mình.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Hương Giang bị cho là 'nói đạo lý quá nhiều' dù so về tuổi đời và tuổi nghề, kinh nghiệm sống của cô chưa quá dày dặn. Trước hành động của antifan và những lời miệt thị quá khích, Hương Giang từng chia sẻ sẽ không để yên và làm đến cùng. Chính điều này đã khiến cho những antifan càng tạo ra một làn sóng tẩy chay mạnh tới hoa hậu chuyển giới.

Từng quyết chiến và cho rằng không để tâm tới antifan song Hương Giang cuối cùng cũng phải có động thái thu mình. Người đẹp đã lên tiếng nhìn nhận những thiếu sót thời gian qua, đồng thời gửi lời xin lỗi những khán giả đang và đã từng yêu mến cô.

"Xin lỗi nếu những thái độ, cử chỉ, lời nói hay quyết định của Giang có vô tình làm tổn thương bất kỳ khán giả hay người đồng nghiệp nào, hoặc khiến mọi người hiểu lầm và khó chịu", cô viết.

Trấn Thành: 'Phụ nữ mà tự tin làm gì phải đi đòi nữ quyền?'

Trong đêm chung kết Rap Việt tháng 11/2020, sau tiết mục của thầy trò Suboi - Tlinh, MC Trấn Thành đã phấn khích và chia sẻ: "Phụ nữ mà tự tin, hay ho như thế làm gì phải đi đòi nữ quyền?".

Tưởng chừng như chỉ là một lời chia sẻ vui vẻ nhưng chính câu nói này của Trấn Thành lại gây ra tranh cãi. Số đông cộng đồng mạng cho rằng Trấn Thành đang đánh giá thấp sự cố gắng của những người đang muốn khẳng định nữ quyền và bình đẳng giới.

Trấn Thành vướng nhiều lùm xùm khi dẫn 'Rap Việt'.

Ngay sau đó, chính Suboi - HLV Rap Việt đã lên tiếng chia sẻ không đồng tình với quan điểm này. Cô nói thêm: "Mình thấy câu của anh Trấn Thành nói không hợp lý. Mình chỉ muốn cho mọi người biết là những người phụ nữ mạnh mẽ không có nghĩa là họ muốn tranh giành với đàn ông".

Là một MC nổi tiếng về độ hoạt ngôn, hóm hỉnh và có kiến thức tốt nhưng đây cũng không phải là lần đầu nam MC gây ra những tranh cãi về phát ngôn của mình.

Phương Thanh: 'Không bị lũ lụt lắm mà cũng canh me tiền hỗ trợ'

Cuối tháng 10/2002, Phương Thanh đăng lên trang cá nhân chuyện đi làm từ thiện lũ lụt tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Cô viết: "Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng mưa lũ cũng canh me đồn rằng đoàn Thủy Tiên tới cho 10 triệu kìa. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Phát ngôn này gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, đặc biệt người Quảng Ngãi. Họ cho rằng Phương Thanh "vơ đũa cả nắm", từ vài cá nhân tham lam mà khái quát thành "tính tham của con người", dẫn đến "xúc phạm người dân Quảng Ngãi".

Nữ ca sĩ cũng bị cho là đã nhầm lẫn giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi khi trước đó, cô cho biết đi làm từ thiện tại "xã Đại Phong, huyện Đại Lộc" là địa danh của Quảng Nam chứ không phải Quảng Ngãi.

Phương Thanh khiến người dân Quảng Ngãi bức xúc vì những phát ngôn của mình.

Sau phát ngôn này, nữ ca sĩ cũng phải tới làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. Về nội dung bài đăng, ca sĩ cho biết cô chỉ muốn nói về mặt trái của từ thiện, không xúc phạm người dân.

"Không có ai đi nói tỉnh Quảng Ngãi tham lam. Điều Phương Thanh nói mang tính cá nhân và nhỏ hẹp ở một làng. Nếu đọc kỹ thấy Phương Thanh góp ý về từ thiện. Đó là một sự góp ý chung", cô nói.

Vũ Khắc Tiệp: 'Tôi nghĩ không bệnh đến khu cách ly mới bị bệnh'

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hồi tháng 3/2020, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ khi phải đi cách ly tập trung: “Từ tối qua đến giờ tôi đến đây tôi thấy rất ngột ngạt. Tôi nghĩ không bệnh đến đây bị bệnh vì nó khác hoàn toàn với cuộc sống ở ngoài”.

Lời chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp khiến rất nhiều nghệ sĩ cũng như cộng đồng mạng bức xúc, không ít bình luận lên án cách hành xử thiếu văn minh của “bầu sô chân dài” này. Trong khi cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc Vũ Khắc Tiệp phát ngôn với thái độ bất hợp tác, thờ ơ và thiếu trách nhiệm như vậy là điều khó chấp nhận.

Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả phẫn nộ về những phát ngôn thiếu trách nhiệm trong thời gian cách ly.

Sau khi làm dậy sóng dư luận vì những phát ngôn của mình, Vũ Khắc Tiệp đã phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, Vũ Khắc Tiệp cho biết qua những việc như thế này, bản thân cũng đã trưởng thành nhiều về suy nghĩ và nhận thức hơn.

Linh Miu: 'Chúc mừng chú Chí Tài vì về với trời'

Đầu tháng 12/2020, để chia buồn về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài , diễn viên Linh Miu viết: “Con chúc mừng chú Chí Tài vì chú về với trời. Ở trần gian khổ lắm, chú hết nợ trần gian rồi nên chú về trời. Chú yên nghỉ nhé. Chúng con luôn nhớ đến chú và noi gương chú trong con đường nghệ thuật”.

Phát ngôn của Linh Miu nhanh chóng gây sự chú ý và trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả. Việc nữ diễn viên dùng từ “chúc mừng" để nói về sự ra đi đột ngột của một tiền bối trong nghề khiến nhiều người không hài lòng. Thậm chí, không ít cư dân mạng lên tiếng chỉ trích, cho rằng Linh Miu đang cố tình đăng tải bài viết để gây chú ý.

Lời chia buồn 'thiếu suy nghĩ' của Linh Miu khiến khán giả phẫn nộ.

Trước những phản ứng gay gắt của cư dân mạng, Linh Miu đăng tải lời thanh minh: “Chỉ người tâm linh mới hiểu. Nỗi lòng của con trời biết, đất biết, chú Chí Tài biết". Mặc dù vậy lời chia sẻ của cô vẫn khiến nhiều người không hài lòng.

Duy Mạnh với phát ngôn lệch lạc về chủ quyền, biển đảo Việt Nam

Tháng 8/2020, Duy Mạnh gây phẫn nộ khi đăng nhiều thông tin trên trang cá nhân những lời lẽ không đúng với thuần phong mỹ tục về biển đảo Việt Nam. Đây không phải lần đầu Duy Mạnh có những phát ngôn bừa bãi như vậy trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã mời ca sĩ Duy Mạnh lên làm việc và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì có những phát ngôn tục tĩu.

Khán giả ngán ngẩm với những phát ngôn của Duy Mạnh.

Sau vụ việc, nam nghệ sĩ cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, qua sự việc này bản thân đã rút được nhiều kinh nghiệm và hứa không có những phát ngôn ồn ào nào nữa.

Hòa Minzy, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng bị phạt tiền vì phát ngôn sai về dịch Covid-19

Trong thời điểm nóng của dịch bệnh hồi tháng 1/2020, trang cá nhân của Mr. Đàm đã cập nhật tin hai người Trung Quốc bị nhiễm bệnh đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù đã nhanh chóng gỡ bỏ nhưng nam ca sĩ vẫn nhận phải nhiều chỉ trích từ cư dân mạng và cho biết anh đã nhận được bài học của riêng mình.

Tương tự, Cát Phượng cũng kêu gọi mọi người sử dụng một loại khẩu trang thông minh "cho an toàn", không đúng với những khuyến cáo của Bộ Y tế về các loại khẩu trang nên dùng để chống lây nhiễm Covid-19. Sau đó, nữ diễn viên gỡ bỏ thông tin sai sự thật và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Hậu quả, cả Đàm Vĩnh Hưng và Cát Phượng đều phải nhận mức phạt 10 triệu đồng vì đăng những thông tin sai về dịch bệnh.

Năm 2020 cũng chứng kiến nhiều nghệ sĩ phải nhận hậu quả khi có những phát ngôn, chia sẻ thiếu suy nghĩ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Ngoài ra, ca sĩ Hòa Minzy cũng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phạt 7,5 triệu đồng khi chia sẻ một hình ảnh cùng phát ngôn không chính xác. Phát ngôn nói về việc người dân nên hạn chế đi du lịch trong thời điểm liên tục xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Sau khi bị xử phạt, nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi và rút ra bài học cho bản thân.

Có thể thấy mạng xã hội là ảo nhưng những hệ luỵ nó mang tới là thật. Đây cũng chính là một bài học để các nghệ sĩ hiểu rằng càng nổi tiếng trong showbiz sẽ càng phải có trách nhiệm với mỗi lời nói, việc làm của mình bởi tên tuổi càng lớn, sức ảnh hưởng của họ càng rộng.

Theo VietNamNet