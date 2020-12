Đám đông hỗn loạn ùa vào tang lễ NS Chí Tài: Có người không đeo khẩu trang, 50 bảo vệ vẫn không kiểm soát được

10h ngày 12/12, tang lễ của NS Chí Tài diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM trước khi đưa linh cữu cố NS sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Hiện tại, anh chị em nghệ sĩ đang tập trung ngay ngắn, xếp hàng trước cửa ra vào Nhà tang lễ để chờ tới lượt vào viếng danh hài Chí Tài.



Theo ghi nhận từ phía phóng viên, đám đông gồm người dân hiếu kì và người hâm mộ ùa vào nhà tang lễ tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Dù phía gia đình đã bố trí hơn 50 bảo vệ, đồng thời nhờ đến sự can thiệp của công an địa phương nhưng cũng khó có thể giữ trật tự được. Thậm chí, một số người còn không đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn giữa tình hình dịch Covid-19 vẫn còn căng thẳng.

Bảo vệ cố gắng giữ trật tự

Xuất hiện nhiều cá nhân không đeo khẩu trang gây náo loạn khu vực

Cảnh tượng hỗn loạn giữa tang lễ cố NS Chí Tài

Nhiều người còn trèo lên bục để đứng

Theo PLBĐ