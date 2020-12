Cộng đồng mạng chia sẻ lại hình vẽ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại khu cách ly

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ lại một kỷ niệm đẹp với cố nghệ sĩ Chí Tài . Vào tháng 3/2020, cố nghệ sĩ đã có thời gian ở tại khu cách ly tập trung sau khi trở về Việt Nam từ Mỹ.

Lúc đó, những khán giả được ở chung phòng với Chí Tài đã đăng tải loạt ảnh cực vui vẻ, thân thiết cùng cố nghệ sĩ lên mạng xã hội. Trong đó có một hình vẽ do chính cố nghệ sĩ Chí Tài tự tay để lại với nội dung: "I was here for cách ly Covid-19" (Tạm dịch: Tôi đã ở đây để cách ly Covid-19). Nét vẽ ngộ nghĩnh, dễ thương cùng dòng chữ của cố nghệ sĩ Chí Tài đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động khi nhìn lại.

Theo lời kể của những thanh niên ở cùng phòng cách ly với cố nghệ sĩ Chí Tài, sáng nào chú cũng chạy bộ để nâng cao sức khỏe. Qua loạt ảnh chụp chung cũng có thể thấy cố nghệ sĩ rất hòa đồng, thân thiện với mọi người. Khi đó, nhiều cư dân mạng còn nói vui rằng đi cách ly với Chí Tài thì chắc cười suốt ngày vì được xem nam nghệ sĩ tấu hài.

Tuy hiện tại nghệ sĩ Chí Tài đã rời xa mọi người nhưng những kỷ niệm này chắc chắn sẽ còn được ghi nhớ mãi với những người yêu mến chú.

PV