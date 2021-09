Con trai ruột phản ứng thế nào giữa tin đồn nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm sang Mỹ?

Sau khi tung clip trần tình tất cả những chi tiết liên quan đến việc kêu gọi hơn 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung, NS Hoài Linh đã lui về ở ẩn khiến dân tình lo lắng. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng đã xuất hiện bài đăng nghi vấn nam nghệ sĩ đã bí mật sang Mỹ để đoàn tụ cùng con trai ruột Thành Vinh. Mặc dù chưa xác định được thực hư nhưng thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng tò mò.



Giữa lúc rầm rộ bị đồn đã âm thầm đón bố ruột, Thành Vinh có động thái mới trên mạng xã hội. Vào trưa ngày 11/9, anh thoải mái đăng tải những hình ảnh đi làm, họp công việc mà không có bất kì chi tiết nào nhắc đến bố ruột. Đặc biệt, Thành Vinh còn tự động viên bản thân: "What does not kill you, make you stronger" (Tạm dịch: Điều gì không giết chết bạn, làm cho bạn mạnh mẽ hơn). Về phía NS Hoài Linh, nam danh cũng không lên tiếng phản hồi về việc đã sang nước ngoài sau khi xảy ra lùm xùm từ thiện.

Con trai ruột Hoài Linh vẫn đi làm bình thường giữa tin đồn bố đang sang Mỹ

Được biết, con trai ruột của NS Hoài Linh đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học Kỹ sư Cơ khí ở Mỹ. Sau đó, Thành Vinh đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn người để đầu quân tại hãng hàng không quốc gia American Airlines. Ngoài ra, quý tử của NS Hoài Linh còn đam mê nhiếp ảnh và có studio riêng để làm việc. Trước đó, Thành Vinh thường xuyên bày tỏ nhớ mong do không thể kề cận bố ruột lúc "sóng gió". Do dịch bệnh nên bố con NS Hoài Linh đã không được gặp mặt nhau suốt gần 2 năm qua.

Theo Hạ Anh (Trí Thức Trẻ)