Con gái ruột của Phi Nhung nhắn nhủ một câu đầy xúc động: 'Tất cả ai cũng mong mẹ về nhà'

Thời gian gần đây, thông tin Phi Nhung bị nhiễm Covid-19 và đang được điều trị tại bệnh viện đã gây chú ý không ít. Tình hình sức khỏe hiện tại của giọng ca Bông điên điển đang rất được quan tâm và khán giả cũng cầu mong cho nữ ca sĩ sớm bình phục. Nữ ca sĩ nhập viện ngày 19/8 tại Bệnh viện Gia An 115 và được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị vào ngày 26/8. Sau hơn 10 ngày theo dõi tích cực, sức khoẻ của nữ ca sĩ đã có những tín hiệu khả quan.

Dù ở xa nhưng con gái ruột Phi Nhung vẫn thường xuyên chia sẻ và cập nhật sức khỏe của nữ ca sĩ qua người thân. Mới đây, trên trang cá nhân Wendy còn viết những dòng tâm sự về kỷ niệm cùng mẹ ruột. Phi Nhung và con gái đã đi chơi vào năm 2019, được cô con gái đăng lại và mong phụ huynh sớm bình phục.

"December 2019 was when we last spent time together. We have so much more adventures to go on and memories to make. We’re all waiting for you to come back home. Please stay strong and keep fighting. I miss and love you so much. Thank you to everyone who has been praying for my mom. (Tạm dịch: Tháng 12/2019 là khi chúng ta dành thời gian bên nhau lần cuối. Chúng ta có rất nhiều cuộc phiêu lưu để tiếp tục và những kỷ niệm để tạo ra. Tất cả mọi người đều chờ mẹ trở về nhà. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho mẹ tôi)", Wendy đã tâm sự.

Con gái của nữ ca sĩ nhớ mẹ và chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ bên phụ huynh.

Trên trang cá nhân, con gái nuôi của Phi Nhung - Phạm Thiêng Ngân cũng xúc động cầu mong mẹ sớm khỏe mạnh: "Mẹ ơi, mẹ mau khoẻ lại nha mẹ. Mẹ lúc nào cũng đẹp hết trơn nè. Tụi con trẻ mà không đẹp bằng mẹ luôn, mẹ khỏe lại tranh đẹp với tụi con nhen. Cả nhà ơi tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con nhé. Cầu mẹ quan âm cứu độ cho mẹ của con".

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người xúc động trước những lời nhắn đầy tình cảm của Thiêng Ngân dành cho mẹ nuôi. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng mong Phi Nhung sớm hồi phục sức khỏe.

Trước đó, Tuyết Nhung cũng có những lời nhắn gửi đến mẹ nuôi trên Facebook: "Mẹ hãy mạnh mẽ nữa nha mẹ. Con và tất cả mọi người ai cũng lo cho mẹ hết". Mới đây, ca sĩ Long Nhật cũng chia sẻ loạt ảnh thân thiết bên Phi Nhung và mong nữ ca sĩ sớm hồi phục. Anh cho biết mọi người đang mong ngày cô khỏe mạnh để “nhìn em cười thật xinh, để được nghe em hát tiếp những bản tình ca ngọt ngào bằng cả tấm chân tình".

Theo Công lý & Xã hội