Chuyện oái oăm nhất lịch sử cuộc thi nhan sắc Việt: Thuỳ Dung gặp sự cố liên hoàn, màn đăng quang của Ngân Anh gây tranh cãi lớn!

Sự cố tại các cuộc thi nhan sắc luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng nhiều cuộc thi vẫn không tránh khỏi những câu chuyện "dở khóc dở cười" ngay tại đêm Chung kết.

Thuỳ Dung - Hoa hậu kém may mắn nhất Vbiz: Đánh rơi vương miện ngay lúc đăng quang và loạt sự cố sau đó

Thuỳ Dung từng gặp sự cố hi hữu vào đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Cụ thể, ngay tại thời điểm được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, Thuỳ Dung đã bất ngờ làm rơi vương miện xuống đất, khiến công chúng xôn xao trong suốt khoảng thời gian dài. Ngay sau đó, cô lại tiếp tục bị lộ chuyện chưa tốt nghiệp cấp 3 nên không đủ điều kiện để tham dự Miss World 2008.

Đến năm 2017, Thuỳ Dung một lần nữa bỏ lỡ cơ hội tham gia Miss Supranational do có kế hoạch đột xuất từ gia đình. Cô chia sẻ: "Nhưng thật không may, trùng với thời gian diễn ra cuộc thi, gia đình lại thông báo có việc quan trọng dành cho Dung kế hoạch dài lâu nên Dung không thể đi thi như dự định và mong muốn của mình". Khán giả không khỏi hụt hẫng, tiếc nuối cho Thuỳ Dung sau loạt sự cố này và gọi cô là Hoa hậu kém may mắn nhất Vbiz.

Khoảnh khắc Hoa hậu Thuỳ Dung làm rơi vương miện khiến dân tình dậy sóng

Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu gây tranh cãi nhất lịch sử đấu trường nhan sắc Việt, rầm rộ nghi vấn can thiệp "dao kéo" ngay đêm Chung kết

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh khiến dân tình tranh cãi bùng nổ khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Thời điểm đó, nhiều người nghi ngờ cô can thiệp thẩm mỹ, bơm môi, làm răng sứ... Thậm chí, hình ảnh của nàng hậu còn bị nhiều netizen quá khích đem so sánh với các loài cá có khuôn mặt và miệng kỳ dị. Vào thời điểm này, Ngân Anh bị không ít khán giả miệt thị ngoại hình thậm tệ.

Nhớ lại thời điểm đăng quang 4 năm trước, Lê Âu Ngân Anh thậm chí không dám nhìn lại. Cô chia sẻ: "Lúc đó, mục đích tôi niềng răng là để đi thi nên chọn làm chỉnh nha vô hình để dễ tháo lắp và vệ sinh răng miệng trong sinh hoạt hằng ngày. Gần Chung kết cuộc thi, vì nôn nóng quá nên tôi có mạo muội đề xuất bác sĩ làm giúp một khay nhựa đeo vào như răng giả, bởi hàm trên của tôi vẫn chưa trượt ra ngoài nên chỉ làm được 4 răng cửa trên. Kết quả là có tấm hình để đời".

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch chỉ có Á khôi, Khánh Ngân tái "đắc cử", 2 lần không được... trao lại vương miện

Tối ngày 28/11, Chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 đã chính thức được diễn ra tại Đắk Nông với màn tranh tài của 30 thí sinh. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại khiến cả Vbiz không khỏi dậy sóng. Cụ thể, cuộc thi khiến khán giả vô cùng hoang mang khi chỉ trao giải cho 2 Á khôi Bùi Minh Anh và Ngô Thị Mỹ Hải, không có tân Hoa khôi.

Điều này, đồng nghĩa với việc Khánh Ngân vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Suốt 2 năm liên tiếp, Khánh Ngân đều không được trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Đây có thể nói là màn công bố kết quả chưa từng có trong các cuộc thi nhan sắc Việt, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Sau cuộc thi, Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định sẽ yêu cầu ban tổ chức gửi báo cáo, đồng thời sẽ rà soát thông tin và các điểm bất thường liên quan đến cuộc thi. Chia sẻ với chúng tôi, bà Mỹ Dung - trưởng BTC cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam cho biết: "Tất cả các cuộc thi, kể cả Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ,... đều phải gửi báo cáo về cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau khi kết thúc. Các cuộc thi được cấp phép phải gửi báo cáo về cho Cục là chuyện rất bình thường. Hoa khôi Du lịch Việt Nam cũng làm đúng quy định trên, chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể kết quả, quá trình, diễn biến cuộc thi và gửi về Cục trước ngày 10/12".

Đây không phải lần đầu tiên, Khánh Ngân rơi vào tình thế "oái oăm" tại các cuộc thi sắc đẹp. Còn nhớ sau khi đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Khánh Ngân đã trở lại cuộc thi Miss Globe 2018 với vai trò đương kim Hoa hậu, trao vương miện cho người kế nhiệm. Tuy nhiên sau khi công bố kết quả, khi cô chưa kịp có động thái gì, một nhân viên đã lao thẳng lên sân khấu trao vương miện và dải băng cho người thắng cuộc. Khánh Ngân bỗng chốc bị tước mất quyền trao lại vương miện cho tân Hoa hậu tại Miss Globe 2018.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc