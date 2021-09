Chuyên gia truyền thông: Công Vinh - Thuỷ Tiên đang bị mất kiểm soát, hung hăng khi thách đấu bà Phương Hằng

Thời gian qua, với thông tin được khẳng định chắc nịch từ đại gia Phương Hằng, dư luận lần lượt gọi tên Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thuỷ Tiên,... yêu cầu minh bạch số tiền kêu gọi từ thiện, thế nhưng đến nay vẫn chưa nhận được lời hồi đáp cụ thể.

Trong khi Hoài Linh đăng video xin lỗi khiến dư luận càng thất vọng; Trấn Thành lẳng lặng khoá bình luận trang cá nhân; Đàm Vĩnh Hưng sau nhiều “đấu tố" qua lại đã tuyên bố mời công ty kiểm toán và kiện bà Phương Hằng thì đỉnh điểm là vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên thay nhau livestream khóc lóc, giãi bày và xác nhận sau ngày 15/9 sẽ sao kê và nhấn mạnh: “Hãy đợi Vinh và Tiên ra sao kê ở ngân hàng xong, chúng tôi sẽ đưa lên tất cả cho mọi người thấy sự thật phải như thế hay không. Lúc đó, người vu khống Vinh, Tiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua vì liên quan sao kê tiền từ thiện

Trao đổi với Gia đình & Xã hội, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho biết quan điểm, cần phải rõ ràng rằng hiện nay sao kê không phải là "việc tốt" hay việc “nên làm”, mà sao kê là việc "phải làm". Vì sao kê là tốt cho bản thân nghệ sĩ, dưới nhiều khía cạnh.

Theo Nguyễn Ngọc Long: “cần nhìn vào bản chất việc sao kê là cho ai xem và sao kê để làm gì thì mới có phát ngôn cho chuẩn mực. Thứ nhất, cần quan tâm trước nhất tới những người đã ủng hộ tiền, tới mạnh thường quân. Họ có thể lên tiếng hoặc không, nhưng trách nhiệm giải trình và minh bạch số tiền ủng hộ thể hiện sự tôn trọng, “trả lễ” cho sự tin tưởng từ phía họ.

Thứ hai, sao kê cho đối tượng thụ hưởng, là bà con miền Trung xem, để bà con thấy nghệ sĩ không gian dối gì và không lợi dụng họ để trục lợi cá nhân.

Thứ ba, là những người người hâm mộ, dù có ủng hộ tiền hay không. Họ hâm mộ con người và nhân cách của nghệ sĩ, thì nghệ sĩ có nghĩa vụ chứng minh sự trong sạch để họ thấy việc họ làm là đúng và đáng”.

Theo chuyên gia truyền thông, sao kê không chỉ "lòi" ra các khoản chênh tiền từ thiện, mà còn "lòi" ra những khoản tiền trốn thuế, những bản hợp đồng âm - dương

Lý giải về việc dù năm lần bảy lượt bị “réo" tên nhưng các nghệ sĩ đến giờ vẫn chưa chịu công khai sao kê, chuyên gia truyền thông này giải thích: “Sao kê không chỉ "lòi" ra các khoản chênh tiền từ thiện, mà còn "lòi" ra những khoản tiền trốn thuế, những bản hợp đồng âm - dương nếu có, để rớt xuống những chiếc “mặt nạ” trong sạch của một bộ phận nghệ sĩ ngáo quyền lực, tự cho mình là ông hoàng bà chúa”.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long chỉ rõ: “Theo dõi nghệ thuật lâu sẽ biết, số tiền nghệ sĩ khai báo đóng thuế hàng năm và con số thực chênh lệch rất nhiều. Ở Trung Quốc có cách lách luật bằng những hợp đồng âm - dương, Việt Nam cũng thế. Nghệ sĩ rất giỏi trong trốn thuế, vấn đề là lâu nay chưa bị “sờ gáy".

Không nghệ sĩ nào dám tự tin vỗ ngực tự tin không trốn thuế, một đồng cũng là trốn. Đố đấy! Vậy nên câu chuyện ở đây không đơn giản là tiền từ thiện mà nghệ sĩ “tự đào hố" khi đã dùng tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện. Vì tài khoản đó có rất nhiều khoản tiền từ những hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Thế thì làm sao dám sao kê”.

Còn thẳng thắn đánh giá về việc nghệ sĩ bị cho rằng “ăn chặn" tiền từ thiện, chuyên gia này cho biết: “Nói thẳng chắc “ăn” thì cũng có, không phải cố tình mà du di một vài đồng chắc cũng có vì có thể nhầm lẫn trong ghi chép lúc đi mua đồ, sai sót trong khâu nọ khâu kia v.v… không thể đều chằn chặn như tổ chức chuyên nghiệp. Còn nói ăn trăm tỷ, chục tỷ theo tôi là không có”.

Nhiều người bày tỏ mong muốn Công Vinh - Thuỷ Tiên thực hiện đúng lời hứa sao kê để những nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành bị đặt vào thế buộc phải sao kê.

Về việc, đến nay Công Vinh - Thuỷ Tiên hứa sao kê sau 15/9, thậm chí Đàm Vĩnh Hưng mạnh miệng mời cơ quan điều tra làm việc, dưới góc độ truyền thông sau sự việc có kết luận chính thức, nghệ sĩ thì được - mất thế nào? Nguyễn Ngọc Long cho rằng: “Không phải đợi sau sự việc ngã ngũ mà vấn đề ở đây là thời gian, quá trễ rồi. Bây giờ có kiện cáo hay trưng toàn bộ sao kê thì ai không tin cũng vẫn không tin, vì làm quá trễ”.

Anh phân tích: “Nếu ngay khi có ồn ào nổ ra, Công Vinh - Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hoài Linh công khai sao kê luôn, trong đó cái gì sai thì xin lỗi, cái gì thiếu thì bù. Vì ai cũng có khi sai, nhất là cá nhân bộc phát kêu gọi từ thiện. Sự việc nhanh chóng giải quyết.

Nhưng vấn đề đi quá xa khi nghệ sĩ nhất định không sao kê và đưa ra đủ mọi lý do. Khi đưa ra lý do thì dư luận vin vào lý do đó để cho rằng nghệ sĩ đã sai, làm ẩu, làm gian. Nên nếu bây giờ có làm gì thì dư luận cũng không tin, họ sẽ nói nghệ sĩ có từng đó thời gian để tẩu tán, biến hoá,... Câu chuyện đang bị nhầm lẫn giữa tình và lý. Sao kê kịp thời thì là lý, còn giờ mới đưa ra không ai thực sự quan tâm, thậm chí còn bị nói là tiếp tục "ma giáo". Họ mất gì sau cuộc chiến này? Không có sau mà đã mất rồi. Đó là mất niềm tin. Còn nếu sao kê ra có thể mất luôn công danh, sự nghiệp vì liên quan thuế”.

“Vậy họ “được” cái gì? Được bài học để khôn ra. Là làm ăn phải đàng hoàng. Rõ ràng là có trốn thuế, có hợp đồng âm dương, có trí trá nhưng lại cứ thấy được tung hô một chút là thích ngoi lên làm ông hoàng bà chúa. Chính điều này mới dẫn đến việc họ nghĩ rằng mọi việc làm của mình đều là đúng”, chuyên gia truyền thông cho biết thêm.

Chuyên gia truyền thông cho rằng, những hành động thời gian qua của Công Vinh - Thuỷ Tiên đang thể hiện sự hung hăng, hiếu chiến, bị cuống, mất kiểm soát

Về hành động của Công Vinh - Thuỷ Tiên những ngày qua, Nguyễn Ngọc Long kết luận: “Nếu tôi là Công Vinh - Thuỷ Tiên, tôi sẽ chưa vội quan tâm tới bà Hằng khi chưa thể hiện trách nhiệm với 3 nhóm đã đề cập ở trên. Ở đây là Công Vinh - Thuỷ Tiên đang thể hiện sự hung hăng, hiếu chiến, bị cuống, mất kiểm soát khi tuyên bố sao kê và thách đấu với bà Phương Hằng. Tôi cho rằng phát ngôn và hành động như thế là mất hình ảnh, không khôn khéo và không chuẩn mực.

Dù sao chăng nữa, vẫn mong Công Vinh - Thuỷ Tiên, sao kê thật sớm để Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành bị đặt vào thế buộc phải sao kê. Khi ấy, ai thật ai giả, ai xấu ai tốt sẽ được phơi bày. Mà thực ra, nếu đặt trong bối cảnh lớn hơn của câu chuyện thì điều này mới là quan trọng nhất”.

