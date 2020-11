Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 mất điểm với nhiều "hạt sạn" không đáng có

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 tối 20/11 và đã tìm ra Top 3: Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Cũng như rất nhiều cuộc thi nhan sắc khác, Top 3 chung cuộc luôn nhận nhiều luồng ý kiến từ dư luận. Tuy nhiên, chương trình kéo dài 4 tiếng đồng hồ từ 20h00 đến 23h59 phút cùng nhiều “hạt sạn" không đáng có khác cũng là điểm trừ lớn.

Sau 4 tiếng mới tìm ra Top 3

Đầu tiên phải kể đến thời lượng 4 tiếng truyền hình trực tiếp là quá dài, quá lê thê khiến người xem “phát mệt". Đa số những ý kiến phàn nàn trên mạng xã hội đều cho rằng vì đã trót theo dõi nên kiên nhẫn đến cuối để xem Tân Hoa hậu là ai.

“Ngủ được 2 giấc tỉnh dậy vẫn thấy đang Hoa hậu và mới đến phần giới thiệu vương miện”; “Chưa bao giờ xem trao giải Hoa hậu mà đợi "Giao thừa” pháo nổ mới réo tên Hoa hậu”; “Chương trình khá dài dòng, nguyên phần giới thiệu nhà tài trợ và phát biểu của trưởng BTC hết 30 phút; lại thêm 30 phút hát hò không cần thiết là tiết kiệm được 1 tiếng sóng truyền hình rồi"... - nhiều ý kiến khán giả cho biết.

Lâu nay, việc MC mắc lỗi, vấp váp vốn được coi là “đặc sản" của các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Chính vì thế, việc 3 MC chính gồm Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, MC Vũ Mạnh Cường và Danh Tùng trở thành “điểm trừ” của đêm chung kết cũng không phải là điều gây ngạc nhiên.

3 MC dù tổng duyệt rất kỹ...

Cụ thể, trong phần giới thiệu các giải thưởng, Lương Thùy Linh đã nói vấp và nhiều lần thể hiện sự lúng túng khi làm MC. Thậm chí, đến gần cuối chương trình cô vẫn chưa “bắt nhịp" kịp khiến phần giới thiệu khoảnh khắc cuối cùng của Trần Tiểu Vy ở ngôi vị đương kim Hoa hậu cũng trở nên “sai sai".

Vũ Mạnh Cường và Danh Tùng được xem là người có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng nhiều lần tỏ ra bối rối, thường xuyên nói nhầm giữa chiều cao và cân nặng của thí sinh như "Cô cao 57kg"...

Phần trình diễn áo dài, nam MC họ Vũ còn đọc sai tên thí sinh Nguyễn Lê Ngọc Thảo thành Nguyễn Thị Ngọc Thảo hay kém tinh tế trong lúc Tiểu Vy đang đi về phía cánh phải nhưng MC lại đứng chặn ở giữa khiến màn chào sân bớt hấp dẫn. Ngoài ra, màn final walk của Tiểu Vy 2 MC nam giành nhau nói đến 2 lần khiến sân khấu bỗng trở nên hài hước.

... vẫn mắc khá nhiều lỗi trong đêm chung kết

Nhiều khán giả để lại bình luận trên fanpage và các diễn đàn: "Mời cho nhiều MC chi để giành nói", "MC cuộc thi nhan sắc lớn mà lắp ba lắp bắp. Anh MC áo đen nói thì không mạch lạc mà cứ ham giành nói, xem thấy mệt", "MC như hết hơi ý, nghe không có điểm nhấn rõ ràng";...

Một điểm trừ khác cũng không đáng có khiến khán giả “tụt mood" là nhạc nền để quá to, lấn át cả tiếng MC. Cư dân mạng cho rằng: "Nguyên quá trình coi mà rất bức xúc, nhạc quá to không nghe được gì", "Nhạc nền làm hỏng hết bài thuyết trình của thí sinh",...

Về phía các người đẹp, không thể phủ nhận Tiểu Vy đã có màn xuất hiện trước khi hết nhiệm kỳ hết sức không đẹp mắt. Ngay từ thảm đỏ, trang phục xẻ cao, cắt khoét sexy “nóng bỏng" cộng với màu sắc sến súa đã khiến Hoa hậu Việt Nam 2018 lọt list sao mặc xấu đêm qua.

Trong phần trình diễn BST áo dài của NTK Nguyễn Nhật Huy, lấy cảm hứng từ bóng đá Việt Nam trong giai đoạn thăng hoa rực rỡ thời HLV Park Hang Seo, một lần nữa Trần Tiểu Vy lại bị gọi tên. Cô nhận vị trí vedette, nhiều người nghĩ nàng hậu họ Trần sẽ “cân đẹp bộ cánh này nhưng đáng tiếc, đây không thực sự là bộ cánh tôn dáng nàng Hậu 9X. Thiết kế áo dài trắng đính tua rua màu bạc khiến vóc dáng Tiểu Vy to lên trông thấy! Đặc biệt, mái tóc dài thướt tha đen óng của Trần Tiểu Vy đã hết lần này đến lần khác che 2/3 gương mặt của HLV Park Hang Seo trong suốt phần trình diễn.

Layout tóc của Tiểu Vy trong phần trình diễn áo dài bị đánh giá quá lỗi

Nhưng trên hết, bộ áo dài với những gương mặt các cầu thủ méo mó, được in ở phần chân của tà áo dài khi trình diễn mới là thứ khiến nhiều khán giả cảm thấy "sai sai". Chính vì thế, không chỉ Tiểu Vy mà các thí sinh cùng trình diễn ở phần này đều nhận được bình luận khó hiểu từ cư dân mạng.

“Theo mình thì có nhiều cách để tôn vinh các cầu thủ đó. Không nhất thiết phải đưa lên cuộc thi Hoa hậu và cũng không nhất thiết lại in màu đỏ trên nền trắng”; “Tốt nhất là đừng in lên đâu hết, thật sự luôn. In trở trên thì hình ảnh biến dạng, méo mó, in ở giữa thì phản cảm và không thuận mắt”; “In ở đâu tôi cũng thấy xấu. Hết cái để in rồi hay gì tự dưng phải in mấy mặt người lên?”...

Màu sắc và chất liệu của bikini cũng tạo cảm giác kém sang

Không chỉ trang phục áo dài, có thể nói, thiết kế bikini lần này không giúp các thí sinh khoe được body sexy mà còn đẩy các cô vào thế "bí" khi biến vòng một trở nên "khiêm tốn" lạ thường. Màu sắc và chất liệu của bikini cũng tạo cảm giác kém sang cực độ. Nhiều người so sánh với trang phục bikini hấp dẫn ở đêm bán kết diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 10.



Bên cạnh đó, với những người theo dõi chương trình từ đầu sẽ dễ dàng nhận ra Hoa hậu Việt Nam 2020 có quá nhiều giải phụ. Và đêm chung kết cũng tốn một khoảng thời gian dài cho phần trao giải này nhưng có vẻ “vẫn không đủ". Bởi hài hước ở chỗ, mấy giải phụ gọi tên Top 5 nhưng có khi thí sinh được gọi cuối còn chưa kịp đứng để tạo dáng thì đã trao xong giải và chỉ kịp xoay người để xuống dưới.

Phần thi ứng xử của Top 5 không chuyên nghiệp

Nhưng điểm trừ lớn nhất của đêm chung kết, có lẽ nằm ở phần thi ứng xử của Top 5 - một phần thi quan trọng góp phần chọn ra Tân Hoa hậu năm nay. Mặc dù trước đó Ban tổ chức làm hẳn một cuộc thi nhỏ để khán giả đóng góp câu hỏi ứng xử cho thí sinh nhưng đêm chung kết lại xảy ra sự cố trùng câu hỏi.

Có 5 câu hỏi ứng xử mà 2 thí sinh bốc trùng 2 câu hỏi giống nhau gây ra sự luống cuống cho MC và làm khán giả đánh giá một chương trình lớn như vậy mà để xảy ra thiếu sót không tin nổi, kém chuyên nghiệp.



Cụ thể, trong màn bốc thăm câu hỏi, cả thí sinh Huỳnh Thị Mai Phương và Phạm Thị Phương Quỳnh đều Phương bốc phải câu có nội dung: "Những hiện tượng thiên tai bất thường xảy ra ngày càng nhiều. Mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn... bạn có đồng ý với quan điểm vì con người đã đối xử quá tàn nhẫn với thiên nhiên nên giờ đây thiên nhiên đang trả thù lại con người?

Thí sinh Huỳnh Thị Mai Phương và Phạm Thị Phương Quỳnh đều Phương bốc phải câu ứng xử có nội dung giống nhau

Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, MC Danh Tùng đã "chữa cháy" bằng việc mời thí sinh Phương Quỳnh - người trả lời sau bốc câu hỏi khác. Tuy nhiên đến lượt thí sinh khác là Nguyễn Lê Ngọc Thảo, do thiếu câu hỏi nên cô gái này không được bốc thăm như 4 đối thủ mà phải nhận câu hỏi từ phía trưởng ban tổ chức - ông Lê Xuân Sơn.

Đây có thể nói là sự cố hy hữu chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Chưa kể, 5 câu hỏi ứng xử của cuộc thi năm nay được khán giả đánh giá là khá cũ kỹ, thậm chí có phần ngô nghê không xứng đáng với kỳ vọng. Theo dư luận đánh giá, thì câu hỏi “bổ sung" của nhà báo Lê Xuân Sơn là câu hay nhất trong phần này.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo được nhà báo Lê Xuân Sơn trực tiếp đặt câu hỏi

An Khánh