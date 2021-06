Chồng cũ Hoàng Yến xin lỗi "cô Xuyến", lên tiếng về quá khứ "vào tù ra tội"

Vào tối 26/6, chồng cũ của "cô Xuyến" Hoàng Yến là Cao Thắng đã livestream gửi lời xin lỗi tới Hoàng Yến và cho biết bản thân sẵn sàng đối diện với pháp luật vì hành động vũ phu của mình.

Chồng cũ Hoàng Yến lên tiếng về vụ hành hung

Nói về lý do hành hung vợ cũ, Cao Thắng thanh minh rằng trước khi xảy ra vụ hành hung, gia đình anh đã xảy ra rất nhiều chuyện khuất tất bên trong. Một trong những điều khiến anh phẫn nộ nhất chính là việc vợ đi ngoại tình.

Theo chia sẻ của Cao Thắng, anh đã gặp biến cố lớn vào năm 2018, dù nợ nần rất nhiều nhưng không nói với vợ. Đáng chú ý, anh cho biết sau thời gian này diễn viên Hoàng Yến đã đi ngoại tình, thậm chí còn nhấn mạnh: “Tôi đã dặn dò vợ tôi có thích ai, đi chơi với người ta cũng được nhưng đừng cặp kè đàn ông đã có vợ rồi”.



Hoàng Yến từng lên tiếng cho biết cả hai đã ly hôn từ cuối tháng 3/2020





Trong clip, Cao Thắng nhận sai khi đã có hành vi bạo lực với Hoàng Yến và khẳng định sẵn sàng đối diện với pháp luật. Tuy nhiên, chồng cũ Hoàng Yến cho rằng việc mình làm là có nguyên nhân phía sau, liên quan đến thủ tục ly hôn.



"Đúng là chị ấy có ra tòa ly hôn thật, nhưng thực tế tôi và chị ý chưa một lần được đứng trước tòa để xử rằng 2 người đồng thuận ly hôn. Tuy nhiên chị ý nói với tôi chị ý có kết quả xử án rồi, gặp trường hợp như thế này tôi rất bực.

Sự thật tôi có ký thuận tình ly hôn, nhưng đến giờ này tôi chưa hề được tòa án xét xử là tôi và chị ý đã ly hôn hay chưa. Thẩm phán là ai tôi còn chưa biết mặt, tôi cũng chẳng biết chủ tọa là ai, chúng tôi chưa có một phiên xử nào cả...

Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được lời mời hay lời báo của tòa án, rằng anh Cao Xuân Thắng cần ra tòa để xử cho anh việc đã được ly hôn", chồng cũ Hoàng Yến giải thích.

Chồng cũ Hoàng Yến tố ngược nữ diễn viên ngoại tình





Chồng cũ Hoàng Yến cũng nói lý do từng phải đi tù trước đây. "Tôi cũng thú thật trước đây có 1 lần say rượu, tôi có nóng tính và hành hung, chửi bới các chiến sĩ công an nên phải đi tù 18 tháng", chồng cũ Hoàng Yến chia sẻ trong clip.

Trước đó, sự việc diễn viên Hoàng Yến - cô Xuyến của "Về nhà đi con" bị Cao Thắng - chồng cũ thứ 4 hành hung đấm gãy mũi, cầm dao truy đuổi đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trong cuộc gặp mặt truyền thông, Hoàng Yến cũng tiết lộ chồng cũ không chấp nhận chuyện ly hôn, nhiều lần làm phiền và thậm chí còn đe dọa.



