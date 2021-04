Chia tay tỷ phú 72 tuổi, Cổ Ngân thi Hoa hậu Hoàn vũ VN

Cổ Ngân nói thêm từ khi mới tốt nghiệp THPT, cô đã muốn thi hoa hậu. Tự nhận thấy mình còn non nớt, cô tham gia một số show truyền hình thực tế như: The Bachelor Việt Nam, The Face... lấy thêm kinh nghiệm. 'Sau đó, tôi có bạn trai. Anh ấy ghen, không muốn người yêu đi thi nên tôi từ bỏ. Coi như mình không có duyên. Mới đây, lúc tôi chia tay thì Hoa hậu Hoàn vũ VN bắt đầu nhận hồ sơ. Thấy bản thân còn đủ tuổi, tôi quyết định nộp đơn ngay', Cổ Ngân cho hay.