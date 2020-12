Chí Tài bỏ dở phim đóng cùng Hoài Linh

Trao đổi với Ngoisao.net, anh Khánh Hoàng - quản lý cũ của nghệ sĩ Chí Tài - cho biết công ty anh quyết định hủy bỏ dự án phim Bố nói các con phải nghe (tựa ban đầu là Bố Già) do nghệ sĩ Chí Tài đóng chính. Anh Khánh Hoàng nói: "Vai diễn Bố Già đã gắn liền với hình ảnh của anh Chí Tài trong các web drama Vi Cá tiền truyện, Thập Tứ cô nương. Chúng tôi không muốn ai thay thế anh Tài trong bản phim điện ảnh. Đây cũng là sự tri ân của chúng tôi dành cho anh Tài. Tất nhiên, việc hủy bỏ dự án khiến công ty thiệt hại một số tiền khá lớn, nhưng chúng tôi bằng lòng với lựa chọn này".

Poster tuyển diễn viên của dự án điện ảnh Bố nói các con phải nghe do nghệ sĩ Chí Tài sản xuất và đóng chính.

Theo chia sẻ của anh Khánh Hoàng, vai diễn Bố Già do nghệ sĩ Chí Tài đảm nhận tuy xuất hiện không nhiều trong các web drama nhưng rất được yêu thích. Do đó, công ty anh quyết định làm phim điện ảnh ngoại truyện riêng cho nhân vật này. Để tránh trùng tên với phim Bố già do Trấn Thành sản xuất và đóng chính, phía nghệ sĩ Chí Tài đặt tựa phim là Bố nói các con phải nghe.

Nhà sản xuất dự định bấm máy phim vào tháng 8/2020 và đưa phim ra rạp vào tháng 1/2021. Do Covid-19, phim bị hoãn hai lần và dự kiến khởi quay vào tháng 5/2021. Anh Khánh Hoàng và nghệ sĩ Chí Tài cũng đã làm việc với nhà phát hành, lên kế hoạch chi tiết cho quá trình sản xuất, quảng bá, phát hành. Nhưng phim chưa kịp thực hiện, nghệ sĩ Chí Tài đã đột ngột qua đời.

Vai diễn Bố Già của nghệ sĩ Chí Tài được yêu thích.

Sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài rất tâm huyết với dự án điện ảnh Bố nói các con phải nghe. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho vai diễn. Ông hay nói với đạo diễn Mr. Tô: "Mày phải cho vai Bố Già của anh nhiều đất diễn, nhiều đánh đấm. Dạo này anh chăm tập thể dục lắm!".

Ngoài các diễn viên đóng vai anh em xã đoàn từ các phim web drama như Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Nam Thư, nghệ sĩ Chí Tài còn mời nghệ sĩ Hoài Linh cùng các diễn viên Huy Khánh, Tiến Luật, Thu Trang, Hà Hiền... góp mặt.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Chí Tài và anh Khánh Hoàng còn ấp ủ mời danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường đóng vai khách mời nhưng chưa kịp gửi lời mời đến các nghệ sĩ. "Phim điện ảnh của công ty anh Chí Tài không thể không có anh Hoài Linh. Với anh Ngọc Sơn, Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, anh em tôi viết riêng những cảnh rất vui và đặc biệt cho họ".

Nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ Hoài Linh trong họp báo liveshow của nghệ sĩ Chí Tài hồi tháng 10/2019.

Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958. Khởi đầu nghệ thuật ở Việt Nam trong vai trò nhạc công, ông chuyển hướng ca hát và diễn hài sau khi định cư tại Mỹ. Những năm gần đây, nghệ sĩ Chí Tài thường xuyên bay đi bay về, duy trì hoạt động ở cả trong nước và hải ngoại. Hôm 9/12, ông đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ, bỏ dở sitcom mới khai máy sáng cùng ngày và liveshow tại Đà Lạt vào cuối năm.

Theo Ngôi sao