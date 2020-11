BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 và Tân Hoa hậu nói gì về những "hạt sạn" đêm chung kết và nghi vấn mua giải?

Top 3 trong buổi giao lưu báo chí sáng 21/11

Sau vài tiếng đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 là Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo đã xuất hiện rạng rỡ cùng đại diện Ban tổ chức trong buổi giao lưu với báo chí sáng 21/11.



Trong buổi họp báo, khi được hỏi về một trong những "hạt sạn" của đêm chung kết tối 20/11 nằm ở thời lượng 4 tiếng lê thê, Phó ban tổ chức cuộc thi - bà Phạm Kim Dung thừa nhận: "Đúng là show dài hơn dự tính".

Tuy nhiên, theo bà Kim Dung, mặc dù thời gian lên sóng dài nhưng với chất lượng nội dung thì hoàn toàn chấp nhận được.

"Chúng tôi có dàn thí sinh đẹp, có nhiều nội dung, có dàn nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều người mong được diễn trong chương trình thì không lý do gì chúng tôi lại không làm show dài để các khán giả được xem nhiều hơn. Nếu không muốn tốn tiền, chúng tôi có thể gọi các Hoa hậu đến diễn sơ sơ rồi trao giải. Do đó không lý do gì lại nói show chúng tôi buồn ngủ", bà Kim Dung cho biết.

Với sự cố hy hữu về việc trùng câu hỏi ứng xử của top 5, ông Trần Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức bày tỏ: "Dù đã có rất nhiều lần rà soát nhưng vẫn khó tránh khỏi được việc trùng câu hỏi, mong mọi người thông cảm".

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 tặng hoa cho Top 3 trong buổi giao lưu sáng 21/11.

Về phía Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà, ngay sau khi đăng quang tấm băng rôn "Hương sắc xứ Thanh" được gia đình người đẹp trưng ngay phía dưới sân khấu làm dấy lên nghi vấn mua - bán giải, cơ cấu giải thưởng. Thậm chí nhiều tin đồn rằng Tân Hoa hậu có mối quan hệ họ hàng với người trong BTC. Cộng đồng mạng cũng "soi" ra việc Đỗ Thị Hà được BTC ưu ái hơn các thí sinh khác ngay từ các vòng thi phụ.

Trước những nghi vấn, đồn đoán này, trong buổi họp báo sáng 21/11, ông Lê Xuân Sơn khẳng định tất cả các thí sinh đều được đặt vào điều kiện ngang nhau.

"Không thí sinh nào có thể dựa vào quan hệ đồng hương hay bất cứ mối quan hệ nào có thể với trưởng BTC cũng như bất kỳ thành viên nào của BTC, BGK để có thể nhận được ưu ái nào đó từ cuộc thi. Xin lưu ý là cuộc thi còn có một thí sinh người Thanh Hoá khác là Nguyễn Thị Phượng", Trưởng BTC cuộc thi cho hay.



Tấm băng rôn gây tranh cãi của Tân Hoa hậu

Nói về tấm băng rôn cổ vũ "Hương sắc xứ Thanh" được lan truyền nhiều giờ qua, bà Phạm Kim Dung cho rằng đây là hành động bình thường và khá dễ hiểu của gia đình Đỗ Thị Hà. Bà Dung so sánh hành động này với thói quen đi cổ vũ bóng đá của người Việt.

"Băng rôn chuyện của Hà nhưng như Việt Nam đi thi đấu thì chưa biết vô định hay không nhưng mình cũng làm bảng trước đã. Dù chưa thi đấu thì cũng cứ tự tin mình thắng đã", bà Dung cho biết.

Trả lời về vấn đề này, Tân Hoa hậu bày tỏ: "Tôi nghĩ mọi người thật sự tự hào về tôi nên dù kết quả có thế nào thì tôi vẫn luôn là Hoa hậu của xứ Thanh. Bây giờ may mắn tôi đã là Hoa hậu của tất cả mọi người".

Như những Tân Hoa hậu trước đây, ngay sau khi đăng quang, trang cá nhân và những phát ngôn của Đỗ Thị Hà được cư dân mạng lập tức "đào xới" và bàn tán. Chuyện phát ngôn chưa chuẩn mực trên mạng xã hội mới cách đây 1 năm được bàn tán suốt nhiều giờ qua. Giải đáp điều này, Đỗ Thị Hà cho biết bản thân là cô gái khá vô tư nên đôi khi cũng có những hình ảnh, câu nói vui đùa.

"Có thể mọi người nghĩ mình là một cô gái không phải gu của nhiều người nhưng mình nghĩ kể từ khi là Tân Hoa hậu thì mình sẽ cố gắng thay đổi để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu của công chúng", Hoa hậu xứ Thanh chia sẻ.

"Tôi nghĩ rằng thử thách lớn nhất đối với một Hoa hậu Việt Nam đó là giữ gìn được hình ảnh đẹp và ngày càng tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong mắt công chúng và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó là sự nỗ lực để đóng góp cho cộng đồng, xã hội bằng sức ảnh hưởng và danh hiệu của mình", Tân hoa hậu chia sẻ với người hâm mộ. Đồng thời, Đỗ Thị Hà cũng cho biết bên cạnh việc thực hiện sứ mệnh của Hoa hậu trong 2 năm đương nhiệm thì cô sẽ tiếp tục hoàn thành việc học.

Nhan sắc Đỗ Thị Hà trong buổi giao lưu báo chí sáng 21/11

An Khánh