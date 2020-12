Bốn năm yêu nhau của Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân

Diễm My 9X - Vinh Nguyễn (thứ hai và ba từ phải sang) gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim Australia tháng 10/2016. Chính sự đĩnh đạc, trưởng thành và tình cảm chân thành của Vinh Nguyễn dần chinh phục Diễm My. Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cả hai vẫn yêu xa khi Vinh Nguyễn sinh sống tại Australia, còn Diễm My ở Việt Nam. Lúc này, nữ diễn viên thường khoe khéo đối phương trên trang cá nhân nhưng chỉ đăng ảnh chụp tập thể. Do đó, ít khán giả nhận ra đôi tình nhân đang tìm hiểu nhau.