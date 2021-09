Bố mẹ Trấn Thành từng cơ cực làm đủ nghề, khóc cạn nước mắt cảnh vật lộn nuôi con

Những ngày qua cái tên Trấn Thành được gắn với cụm từ "sao kê tiền từ thiện" hay "ăn chặn" 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh đã đăng đàn trên Fanpage tất cả những sao kê để chứng minh bản thân trong sạch. Anh được phần đa dư luận đồng tình, tuy nhiên xung quanh đó cũng có những ý kiến trái chiều về sự việc này.

Nhắc đến Trấn Thành là khán giả nhớ ngay đến một ngôi sao "đa zi năng". Anh có khả năng nhái giọng người khác, có thể giả giọng hát, giọng nói của các ca sĩ Lam Trường, Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Thanh Lam, Hồng Ngọc, các nghệ sĩ Việt Anh, Thành Lộc, Việt Hương, Phi Thanh Vân, Minh Nhí, Trung Dân và Lệ Thủy. Cũng nhờ có tài nhái giọng nên Trấn Thành dễ dàng hơn trong việc trở thành diễn viên lồng tiếng. Anh đã lồng tiếng cho phim hoạt hình: Sóc chuột siêu quậy 3, Madagascar 3: Thần tượng châu Âu, Kẻ trộm mặt trăng 2 và Turbo: Tay đua siêu tốc.

MC Trấn Thành không ít lần khóc trên sân khấu vì những câu chuyện xúc động. Nhiều fan thông cảm vì anh sinh ra trong hoàn cảnh gia đình vất vả nên dễ mủi lòng.

Ngoài lồng tiếng, nhái giọng, Trấn Thành còn là MC Tài năng. Anh từng đoạt giải 3 cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình" năm 2006. Anh thể hiện sự linh hoạt, hài hước trong cách dẫn những chương trình như: Cứ nói đi (chương trình dành cho những người nước ngoài học tiếng Việt), Cầu vồng nghệ thuật, Thử thách cùng bước nhảy, Gala Cười 2011 hay Liveshow Quang Lê: Hát trên quê hương hay nổi bật nhất là chương trình So you think you can dance, Giọng hát Việt nhí... Hiện tại, anh cũng là gương mặt của hàng loạt các chương trình giải trí phía Nam, tiêu biểu là "Thách thức danh hài".

Không chỉ dẫn chương trình chuyên nghiệp, Trấn Thành được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực (hài kịch, diễn viên, đạo diễn, MC, biên kịch...). Anh thành công với "Cua lại vợ bầu, "Bố già". Đặc biệt, "Bố già" của Trấn Thành năm ngoài đã thu về hơn 100 tỷ đồng.

Bố mẹ MC Trấn Thành.

Thành công nổi bật trong sự nghiệp nhưng ít ai biết Trấn Thành có một ấu thơ dữ dội. Cách đây 1 năm khi trả lời báo chí trong buổi họp báo ra mắt phim "Bố già", MC Trấn Thành đã tiết lộ về quá khứ nghèo khó đến mức anh không muốn quay lại những ngày tháng ấy.

Trấn Thành kể: "Tôi đã từng nghèo và sợ không muốn quay lại điều đó. Chắc chắn khi tôi thành công sẽ chia để giúp cho nhiều người thành công hơn. Tôi thích mọi người cùng hạnh phúc chung với mình". Và đó cũng là lý do Trấn Thành thích tham gia các hoạt động từ thiện.

Khi tâm sự về gia đình trong một số chương trình truyền hình, anh kể có những lúc gia đình mình phải đến nhà dì ruột để "ở ké", ngày thì bố mẹ làm quần quật, tối lại về vắt trán suy nghĩ đến viễn cảnh "nhỡ người ta cần nhà hay bán nhà" thì chẳng biết nên làm thế nào.

Trấn Thành là anh cả trong gia đình có 3 anh em.

Bố Trấn Thành từng làm nghề chạy xe máy giao hàng, mỗi ngày đều đối diện với đống đơn "chất cao như núi" nhưng số tiền thu về thì ít ỏi đến không tưởng. Để kiếm đủ tiền lo liệu cho gia đình bé nhỏ của mình, bố Trấn Thành còn kiêm thêm đủ nghề, từ vác bao tải đến sửa đồ dạo. Tất cả, cũng chỉ là vì ông muốn các con của mình được học hành nên người, không phải lam lũ vì kiếm tiền như mình nữa.

Khi bố Trấn Thành ra ngoài kiếm tiền, mẹ anh lại ở nhà vật lộn với những nỗi khó khăn mang tên cơm áo gạo tiền. Bà còn vất vả dạy dỗ ba đứa con trạc tuổi đang bước vào thời kỳ nổi loạn, mà trong đó "lì lợm" nhất là... Trấn Thành.

Anh từng kể: "Mẹ tôi ngày đêm chăm lo cơm nước, khóc mờ cả mắt, gào nát cả cổ chỉ để thuyết phục thằng con lì lợm, hung hăng chịu đi học". May mà dù có "nổi loạn" như vậy, nhưng ở thời điểm đó, Trấn Thành vẫn thương bố thương mẹ không để đâu cho hết. Riêng chuyện học hành thì mẹ anh phải "gào thét khản cổ", còn việc nhà đều có Trấn Thành "ra tay làm hết" như dọn nhà, giặt đồ, đi chợ.

Gia đình hiện tại viên mãn của MC Trấn Thành.

Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. Anh ý thức rất rõ gia cảnh khó khăn của nhà mình và tha thiết hy vọng được góp phần thay đổi điều đó, phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học nên người. Đó cũng là lý do Trấn Thành quyết định tự ra đời kiếm tiền để không còn phải bận lòng bố mẹ nữa.

Từ lớp 10, Trấn Thành kiếm ra những đồng tiền đầu tiên để không phải xin thêm một đồng nào từ bố mẹ. Tuy nhiên, anh không chia sẻ quá cụ thể về công việc mà mình làm thêm ở thời điểm đó. Bước vào Đại học, anh bắt đầu làm MC. Nhưng dù chạy show, Trấn Thành vẫn nhận mình là "sinh viên nghèo". Vì vậy, khát khao vươn lên của MC Trấn Thành luôn bền bỉ và cố gắng hết sức. Nhờ vậy, anh mới có được như ngày hôm nay. Và đây cũng là lý do anh chia sẻ niềm vui đến với khán giả của mình.

Giống như trong clip về chuyện sao kê ngày gần đây Trấn Thành chia sẻ anh có gần 800 triệu gửi trong ngân hàng nhưng cuối cùng anh rút ra vì thấy bà con miền Trung trong cơn lũ dữ cực khổ quá. Anh nhìn thấy rất thương và tội nghiệp vì vậy anh quyết định rút hết số tiền đó ra để đi từ thiện. Điều này được anh chứng thực bằng sao kê ngân hàng một cách rõ ràng và chi tiết.

Đỗ Quyên (th)