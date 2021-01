Bị chê diễn xuất trong “Tình yêu và tham vọng", Diễm My 9X vẫn giành giải Diễn viên truyền hình xuất sắc gây khó hiểu

Ngôi sao xanh lần thứ 7 (giải thưởng tôn vinh gương mặt, phim điện ảnh và truyền hình xuất sắc trong năm) giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất bất ngờ gọi tên Diễm My với vai diễn Phan Hoàng Linh trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Điều đáng nói, năm 2020, lần đầu ra Bắc đóng phim truyền hình "Tình yêu và tham vọng" diễn xuất của nữ diễn viên 9X này không thuyết phục được người xem. Nội dung phim khai thác câu chuyện thương trường và tình yêu hấp dẫn giữa những người trẻ với nhiều tình tiết gay cấn.

Đảm nhận nữ chính Phan Hoàng Linh và gần một năm trời lăn xả với vai diễn giữa thời tiết miền Bắc nóng lạnh thất thường nhưng thực tế Diễm My 9X không được đánh giá cao về diễn xuất. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cô thua kém nhiều so với "tình địch" Lã Thanh Huyền (vai Tuệ Lâm) hay Thuỳ Anh (em gái Hoàng Linh)... Đặc biệt, càng về cuối, nhân vật này càng gây ức chế cho khán giả khi trong những phân cảnh thể hiện nội tâm giằng xé của Hoàng Linh biểu cảm của Diễm My 9X lại gượng gạo, đơ cứng, vô hồn không có cảm xúc. Cùng với đó là sự thiếu ăn ý với bạn diễn khiến nhiều khán giả lắc đầu.



Mặc dù sau đó, Diễm My 9x đã thẳng thắn đáp trả cho rằng, với mỗi góc nhìn, mọi người sẽ thấy nhân vật theo một cách khác nhau nhưng cũng chưa thuyết phục của sự khó tính của khán giả truyền hình.

Trước đó, hồi tháng 10, Diễm My cũng có tên trong top 5 nữ diễn viên ấn tượng của VTV Awards 2020 cùng những cái tên đình đám như Hồng Diễm, Lã Thanh Huyền, Phương Oanh, Quỳnh Kool. Song thời điểm đó, nữ diễn viên 9X không được kỳ vọng nhiều dù nữ chính phim ăn khách năm 2020. Kết quả chung cuộc, Nữ diễn viên xuất sắc được trao cho Hồng Diễm vai Khuê "Hoa hồng trên ngực trái". Chính vì thế, giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất được trao cho Diễm My 9X với vai Hoàng Linh là điều khá bất ngờ.

Nói về kết quả tại Ngôi sao xanh, Diễm My 9X bày tỏ niềm vui vô cùng lớn sau nhiều năm làm nghề. Cô cho rằng kết quả này là sự công nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ từ phía những người làm chuyên môn. Và, hơn hết, sự động viên từ phía khán giả là động lực rất lớn để cô tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Chi Pu gây khó hiểu khi đạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất phim điện ảnh

Chưa kể, Ngôi sao xanh 2020, còn gây khó hiểu khi "Gái già lắm chiêu 2" đại thắng ở lĩnh vực điện ảnh dù xét về doanh thu phim không có con số ấn tượng; xét về nghệ thuật, phim cũng không được nhắc đến. Hay "Ngũ hợi tấn hỷ" càn quét lĩnh vực phim truyền hình trong khi năm 2019, nhiều phim truyền hình nhận được tình cảm của khán giả hơn như: Bán chồng, Mùa cúc susi, Hoa hồng trên ngực trái… Đặc biệt nhất, Chi Pu đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất phim điện ảnh ở Ngôi sao xanh 2020. Kết quả này gây bất ngờ vì trước đó, trên fanpage lễ trao giải, Chi Pu bị anti fan cho rằng không xứng đáng được đề cử.

An Khánh